Kimya devi Belçikalı Azelis 6’ncı Türk şirketini de aldı

Türkiye’de son 5 yılda dikkatimi çeken en önemli yabancı şirketlerden biri de Belçikalı Azelis. Kimya alanında Avrupa’nın en büyük sanayi şirketlerinden biri olan Azelis, Türkiye’de satın aldığı şirketlere bir yenisini daha ekledi.

2018 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen özel kimyasallar ve gıda maddeleri tedarikçisi Tunçkaya, Tara Kimya, Ekin Kimya ve Aktaş Dış Ticaret ve bağlı iştiraki Whitecem S.A’dan özel kimyasal içeriği birimini, sonrasında da Dağaltı Kauçuk şirketini satın alan Belçikalı Azelis, listesine bir şirketi daha ekledi. Azelis’in satın aldığı 6’ncı Türk şirketi ise Oktrade Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi oldu. Azelis’in resmi sitesinden Türk şirketinin satışı da duyuruldu.

Oktrade’in yüzde 100’ünü devraldı

Avrupa’daki özel kimyasallar ve gıda katkı maddeleri sektörünün en önemli şirketlerinden Azelis, özel kişisel bakım ürünleri distribütörü Oktrade Kimya’nın yüzde 100’lük hissesini satın alarak bünyesine kattı. 2017 yılında Oktay Öztürk tarafından kurulan Oktrade, Azelis’in Türkiye’deki mevcut portföyünü tamamlayan renkli kozmetik, cilt bakımı ve güneş bakımı alanlarında çalışıyor.

Satın almayla ilgili konuşan Oktrade Genel Müdürü Oktay Öztürk, “Azelis’e katılmak şirketimizin gelişiminde yeni bir kilometre taşına işaret ediyor. Amacımız, müşterilerimize en yenilikçi çözümleri ve yüksek kaliteli ürünleri sunma konusundaki ortak kararlılığımız sayesinde Türkiye kişisel bakım pazarına odaklanmak” dedi. Azelis Türkiye Genel Müdürü Burcu Gezegen ise “Oktrade’in Azelis ailesine katılmasından büyük heyecan duyuyoruz. Bu işlem, hizmet verdiğimiz son pazarlar için en eksiksiz yanal değer zincirine sahip olma kararlılığımızın bir başka örneğidir ve sektörümüzde referans inovasyon çözümleri olmamızı sağlar” diye konuştu.

3 bin çalışanı 3 milyar dolar cirosu var

2018’den bu yana Türkiye dahil dünyanın farklı coğrafyalarında 30’dan fazla şirketi bünyesine katan Azelis, 2001'de İtalyan Novorchem ile Fransız Arnaud’un birleşmesiyle kuruldu. 2004'te Azelis’in hisseleri 2021'de halka arz yoluyla Euronext Brüksel’de listelendi. 6.1 milyar euro piyasa değeriyle son 20 yılın Belçika’daki en büyük halka arzına imza atan Azelis, 56 ülkede faaliyet gösteriyor. 3 milyar dolara yakın cirosu olan şirketin Singapur, İsrail, Hindistan gibi ülkelere yayılmış şirketlerinde 3 bine yakın çalışanı bulunuyor.