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  4. Kiralık konut piyasasında Penrose Merdiveni (Vol.ıı): Döngü kırılıyor mu?

Kiralık konut piyasasında Penrose Merdiveni (Vol.ıı): Döngü kırılıyor mu?

Prof. Dr. Ali HEPŞEN
Prof. Dr. Ali HEPŞEN ali.hepsen@dunya.com

Kiralık konut piyasasında uzun süredir devam eden dengesizlik, yalnızca fiyat dinamikleriyle değil, aynı zamanda yapısal çıkmazlarla da kendini gösteriyor. 2023 yılı Kasım ayındaki bir yazımda bu süreci, Pen­rose Merdiveni benzetmesiyle tanımlamış­tım: Hep bir adım ileri gidiyor gibi görünüp aslında aynı noktaya geri döndüğümüz bir kısır döngü.

Bugün gelinen noktada bu döngü teknik bir düzlemde kırılmaya çalışılıyor: Kayıt dı­şı kira gelirleri tespit ediliyor, hesap hare­ketleri üzerinden analiz yapılıyor, beyanna­me vermeyen mülk sahiplerine cezai işlem­ler başlatılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Ağustos 2024’te yaptığı açıklamalar, bu yönde atılmış somut adımla­rı ortaya koymuştu. Kira gelirini beyan etme­yen yaklaşık 700 bin mükellef tespit edildi­ğini ve bunlarla ilgili cezalı işlem yapılacağı­nı açıklamıştı.

Ayrıca Sayın Şimşek’in Mayıs 2025’teki “bu sene ilk defa 473 bin kişi be­yanname verdi; matrahta yüzde 115’lik bir artış var” açıklaması da en azından kira pi­yasasında “kayıtlılık” ekseninde yeni bir sü­recin başladığını bize gösterdi. Ancak bu ge­lişmeleri salt teknik bir başarı olarak değer­lendirmek yetersiz olur. Asıl mesele, bu vergi odaklı düzenlemenin yapısal reforma dönü­şüp dönüşemeyeceğidir.

Bakan Şimşek’in Mayıs 2025’teki bir di­ğer değerlendirmesi ise, konut arzına yöne­likti. Sayın Şimşek’in “Konut çok kritik. Şu an itibarıyla 201 bin deprem konutu teslim edildi yerinde dönüşüm dahil olmak üze­re 2023’e oranla bu sene sonu itibarıyla 561 bin konut devreye girmiş olacak” söylemi ko­nut arzının arttığı yönünde yorumlandı.

An­cak TÜİK’in yapı izin istatistikleri bu tespi­ti doğrulamıyor. 2024 yılında ruhsat veri­len daire sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık %11,9 azaldı. Özel sektör üreticileri, yük­sek inşaat maliyetleri, artan finansman yü­kü ve sınırlı talep nedeniyle geri çekildi. TO­Kİ’nin sosyal konut üretimi ise değerli bir katkı sunmakla birlikte, hem hacimsel hem mekânsal yaygınlık açısından arz baskısını dengeleyebilecek ölçekte değil.

Bu noktada, 14 Kasım 2023 tarihli yazımda vurguladı­ğım gibi, konut piyasasının döngüsel sorun­larına kalıcı çözüm üretmeden yalnızca arz miktarına odaklanmak, yanıltıcı bir iyimser­lik yaratabilir. Peki bu ortamda kira artışları dizginlenebilir mi? IMF’nin 2025 sonu için Türkiye’ye yönelik %31’lik TÜFE tahmini, geçmiş yıllardaki enflasyon şoklarına kıyas­la daha makul görünse de, TÜFE sepetinin “konut” kaleminde baz etkisinin hâlâ güçlü olduğu unutulmamalı. Kiralar artık daha ya­vaş artıyor olabilir, ama önceki yıllarda yaşa­nan sıçramanın yarattığı tahribat henüz ona­rılmış değil. Reel anlamda erişilebilirlik so­runu devam ediyor.

Bu noktada yatırımcı davranışını da yeni­den düşünmek gerekiyor. Kira gelirinin ka­yıt altına alınması, mülk sahipleri açısından yeni maliyet kalemleri doğuruyor. Özellikle belirsizlik ortamında bu durum, konut ya­tırımının cazibesini azaltabilir. Bu nedenle yalnızca denetleyici değil, aynı zamanda teş­vik edici politikalar geliştirilmesi şart. Gay­rimenkul Yatırım Fonları ile kira gelirleri­nin kurumsallaştırılması, kamu-özel ortak­lığıyla geliştirilecek sosyal kiralık konutlar ve uzun vadeli yatırımcıyı destekleyen vergi düzenlemeleri artık ertelenemez.

Penrose Merdiveni benzetmesini ilk kul­landığımda şu soruyu ortaya koymuştum: “Kiracılar sürekli artan kiraları öderken zor­lanıyor; ev sahipleri ise reel olarak aslında daha az kazanıyor çünkü enflasyon kira geli­rini eritiyor; Devlet ise geçici çözümler (ör­neğin %25 tavan) getirerek yapısal müda­haleden kaçınıyor. Öyleyse bu sistem kimin yararına işliyor?”. Bu soru, piyasanın tüm ak­törlerini zorlayan ama kimseye sürdürülebi­lir fayda sağlamayan bir döngüye işaret edi­yordu. Bugün o döngü hâlâ varlığını koruyor, ancak artık bu yapının işlemediği konusunda toplumsal ve kurumsal bir farkındalık oluş­muş durumda.

Sonuç olarak, vergi denetimiyle başlayan bu yeni aşama önemlidir ama yeterli değil­dir. Piyasa kayıt altına alınırken, arz tarafı hâlâ kırılgan; yatırımcı hâlâ temkinli; kiracı hâlâ korunaksız. Çözüm, bu üç aktörü denge­leyen bir yapı inşa etmekte. “Penrose Merdi­veni”nden çıkmanın yolu, döngüyü teşhis et­mekle kalmayıp yönü değiştirecek yeni bir merdiven tasarlamaktan geçiyor.

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