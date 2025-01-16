Konjonktürel yönetim risklidir

Bu köşede aylardır kuru, faizi, doları bırakın stratejiye, iş modeline, yöne­tim kalitesini artırmaya bakın diyorum. Elbette ülkemiz şirketlerinin büyük ço­ğunluğu yapısal olarak konjonktürel yö­netim dediğim, yani likidite bolluğu dö­nemlerinde ucuz finansmana dayalı büyüme modelini benimsediğinden, ra­kipleri ile fiyat rekabeti yaptığından, ciro odaklı yönetildiğinden ve ihracatta da de­ğersiz TL ile rekabet modelini benimse­diğinden kuru, faizi, doları bırakamıyor.

Bırakmıyor. Bir ülkenin iş dünyası stra­teji, iş modeli, inovasyon, yönetim gibi meseleler yerine sabah akşam ekonomiyi konuşuyorsa, o ülkede konjonktürel yö­netim vardır ve iş dünyası siyasi kararla­ra bağımlıdır. Siyasetçiler makro seviye­de hata yaptığında, mikro seviyede bunu yönetmek zorlaşır.

Sarmal

Bir süre sonra siyasetçinin rasyonel ol­mayan karar ve politikaları iş hayatın­da konjonktürel yönetimi, iş dünyasında konjonktürel yönetim de siyasi karar ve politikaları besler. Faiz ve kur tartışmala­rı ile şekillenen ekonomik konjonktür si­yasetçi için de şirketler için de bir strateji aracı haline döner.

Buradan iki tür çıkış yolu vardır. Ya, si­yasetçi rasyonel kararlar alarak doğru olanı yapacaktır (küresel siyasi ve ekono­mik entegrasyon, yapısal reformlar, ser­best piyasaya müdahale etmeme, siya­si sistemde güçler ayrılığını sağlama, yö­netişim gibi) ya da mikro seviyede şirket kendi göbeğini kendi kesecektir. Bugün ilki konusunda umutlu olmak için yeterli veriye sahip değilsek, ikinci yolu seçmek zorundayız. Kaderimizi makro ortama ve konjonktüre bağlayarak, sabah akşam ne olacak ekonominin hali diyerek, umutlu bekleyiş ile bu işin içinden çıkamayız.

Patronlarımız ekonomist oldu

Ülkemizde patronlar, iyi birer işletmeci olmaları gerekirken, ekonomist olup çık­tılar. Dünyanın hiçbir yerinde, ekonomi­yi bu kadar iyi bilen, bu denli hâkim pat­ronlar göremezsiniz. Oysa ABD, Japonya veya Almanya gibi ülkelerde, patronlar gi­rişimcilikte, yönetimde, stratejide, ino­vasyonda uzmanlaşırlar. Bizde bu konu­ları büyük şirketlerde dahi konuşacak in­san bulmakta zorlanırsınız. Öte yandan kur, faiz, para politikası, finans dedin mi, herkes çok bilgili ve isteklidir. Bu şekilde uzun vadede oyunu kazanmak zor.

Şüphesiz 30-40 senelik süreyi aşmış, artık kurumsal yapısı oturmuş, pazar ve müşterileri elinde tutabilen, çekirdek kadrosu ile şirkette yönetsel istikrarı sağ­lamış şirketler daha ne yapalım diye so­rabilirler? Burada şunu söylemek istiyo­rum: dünya buhar, elektrik, bilgisayar, in­ternet gibi bir devrim döneminin içinden geçiyor. Bu dönemlerde pek çok şirket oyundan çıkar, yeni şirketler oyuna girer. Örneğin, global Forbes veya Fortune şir­ket listelerine bakıldığında, 2000’lerin başındaki listeler ile 2020 sonrası liste­ler muazzam değişim göstermiştir. Oto­motiv, finans, ağır sanayi yerini teknolo­ji, e-ticaret ve sağlık gibi sektörlere bırak­mıştır.

Değişimi konjonktür veya siyaseti izleyerek yakalayamayız

Emin olun ki, 2020- 2035 yapay zeka döneminde de, pek çok köklü şirket, hat­ta sektör ortadan kalkacak ya da önemini kaybedecek. Tabloyu doğru okumalıyız, ama bunun için kura ve faize odaklı yö­netimden sıyrılıp, stratejik yönetime geç­meliyiz.

Tavsiyem sektörünüz için teknolojik yıkım ve değişim nasıl ve ne zaman olu­şacak bunu tespit etmenizdir. Trendler nelerdir. Belki rüzgar arkanızdan esiyor, belki bir fırtınaya doğru gidiyorsunuz. Sonrasında, şirket olarak, gelecekte ne­rede olmak gerektiğine karar verin. Bu­na stratejik niyet diyoruz. Üçüncü adım­da ise, şirketin tüm çekirdek yetkinlikleri ve değer zincirini, bu stratejik niyete gö­re revize edin, oraya odaklanarak yönetim ve operasyonu yapılandırın. Yazması ko­lay, yapması zor. Ama her şey farkındalık ile başlar.