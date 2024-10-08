  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Prof. Dr. Ali HEPŞEN
  4. Konuta erişilebilirlikte gayrimenkul sertifikası

Konuta erişilebilirlikte gayrimenkul sertifikası

Prof. Dr. Ali HEPŞEN
Prof. Dr. Ali HEPŞEN [email protected]

Gayrimenkul sertifikası, ihraççıların (proje geliştirici firma) inşa edilecek veya edil­mekte olan gayrimenkul projelerinin finans­manında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bö­lümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden nominal değeri eşit sermaye piyasası aracını ifade eder.

Sertifikalar bir veya birden fazla gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya ba­ğımsız bölümlere ilişkin olarak ihraç edilebilir. Gayrimenkul sertifikaları yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış suretiyle veya yurt dışında ih­raç edilebilir. İhraç edilecek gayrimenkul serti­fikalarının borsada işlem görmesi ise zorunlu­dur. Gayrimenkul sertifikası, sertifika sahiple­rine üç farklı açıdan fayda sağlamaktadır…

Asli edim (Sertifika karşılığında mülkiyet edinimi): İhraççı tarafından gayrimenkul sertifikası sahipleri adına kat mülkiyetinin tesis edilmesi ve bağımsız bölü­mün teslim edilmesini ifade etmektedir. Ba­ğımsız bölümlerin şerefiyelerine göre belir­lenmiş sertifika sayıları, sertifikaların satı­şından önce ilan edilir. Yeterli sayıda sertifika satın almış olanlar gayrimenkulün mülkiye­tini teslim alabilirler. Proje bitmeden başvu­ranların sertifikaları bloke edilip karşılığın­da talep ettikleri daire için satış vaadi sözleş­mesi imzalanır.

Proje bitiş tarihinden sonra, satış vaadi sözleşmesi bulunanlar veya asli edim başvurusunu bu tarihten sonra yapanla­rın gayrimenkul sertifikaları itfa edilir ve kar­şılığında gayrimenkulün mülkiyeti devredilir. İhraççı tarafından asli edim talebi sonucunda satılan bağımsız bölümler ile henüz satılma­mış bağımsız bölümler Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilir.

Tali edim (Sertifika karşılığında para ödenmesi): İhraççı tarafından tali edime ko­nu gayrimenkul sertifikalarına karşılık gelen bağımsız bölümlerin satılması ve elde edilen satış tutarının gayrimenkul sertifikası sahip­lerine, sahip oldukları gayrimenkul sertifika­ları oranında dağıtılmasını ifade etmektedir. Asli edim talep etmeyen yatırımcılar proje bi­timi ile tali edim talep etmiş sayılır. Asli edime konu olmayan bağımsız bölümler belirli bir sü­re içerisinde açık artırma ile satılırlar ve gelir­leri tali edim talep eden sertifika sahiplerine dağıtılır. Tali edimde satılamayan konutlar son üç ayda borsada oluşan fiyattan, bu fiyat sağ­lıklı değilse değerleme raporunda belirtilen fi­yattan yatırımcılara payları oranında sertifika bedelleri ödenir.

Sertifikaların borsada satışı: Asli edim talep etmeyen ve proje bitiminden önce serti­fikalarını nakde çevirmek isteyen yatırımcılar sertifikalarını borsada diğer yatırımcılara sa­tabilirler. Bu anlamda gayrimenkul sertifikası, gayrimenkul piyasasındaki fiyat değişimlerin­den faydalanmak isteyen yatırımcılar için Bor­sada işlem gören paylar gibi talep durumuna göre hızlı bir şekilde paraya çevrilebilecek liki­diteye sahip olacağı öngörülen bir üründür.

Sonuç…

Amaç eğer gayrimenkul projesine finans­man yaratırken hem projenin/işletmenin kay­nak maliyetini aşağıya çekmek hem finans­man giderine katlanmaksızın ya da bulunan kaynak kapsamında şirketin ortaklık yapısını değiştirmeye gerek duymaksızın fon sağlamak hem de sermayeyi tabana yaymak ise gayri­menkul sertifikasının konutta finansal erişile­bilirliği sağlamak anlamında kullanılabilecek bir ürün olduğu söylenebilir.

Ancak, TOKİ tarafından ihraç edilen ve 2017-2020 yılları arasında işlem gören ilgili sertifikanın maalesef devamlılığı sağlanama­dığı da bir gerçek. İyi ürün, iyi proje, iyi ihraççı ama yanlış piyasa kurgusu oluştu… Asli edinim ve tali edinim imkanlarının aynı anda sunul­ması bir çıkar çatışması yarattı. Sertifika fiya­tının düştüğü durumda sertifikayı konuta dö­nüştürmek isteyen asli edinim tarafı elindeki ürünü satmadı, tali edinim noktasında düşük fiyattan alarak sermaye kazancı sağlamak is­teyenler ise satın alacak ürün bulamadı; ya da tam tersi oluştu. Dolayısıyla piyasa yapıcı kav­ramının ne kadar önemli olduğunu anladık.

Bu noktada, gayrimenkul sertifikasına iliş­kin mevzuat tüm ilgili tarafların görüşleri alı­narak elden geçirilerek yeniden hayata geçi­rilmesi; bu şekilde orta gelir kesimindekilerin kısmi konut sahipliği ve kira geliri elde etmesi­ne imkân sağlanması mutlaka düşünülmelidir. Hatta, geçmiş deneyimden de ders alarak gay­rimenkul sertifikası ve diğer ilgili gayrimenku­le bağlı sermaye piyasası araçlarının uygun şe­kilde tasarlanması için SPK liderliğinde ilgili tüm tarafların katılacağı bir komite oluşturul­ması daha sağlıklı olacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Arsa edinme sertifikası 01 Ekim 2024
Erişilebilirlikte Sertifikasyon: Konut sertifikası örneği 24 Eylül 2024
Konuta erişilebilirlikte kamulaştırma: İspanya örneği 17 Eylül 2024
Konuta erişilebilirlikte dünya örnekleri 12 Eylül 2024
Küresel konut krizinin kıskacındayız 03 Eylül 2024
Erişilebilirlikte mülkiyet paylaşımlı konut sahipliği 27 Ağustos 2024
Konuta erişimde kullanım hakkı satışı yöntemi 20 Ağustos 2024
Aşamalı konut edinimi: Önce arsa, sonra konut sahipliği 13 Ağustos 2024
Konuta erişimde alternatifsizlik içinde farklı alternatifler 07 Ağustos 2024
Konutta hiçbir fiyat alınamayacak kadar yüksek, satılamayacak kadar düşük değildir 30 Temmuz 2024