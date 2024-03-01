Kordsa, ABD’de havacılıkta Avrupa’da otomotivde büyüyecek

Sabancı Holding’in en önemli sanayi ve teknoloji şirketlerinden Kordsa, küresel marka olma yolunda son birkaç yıldır önemli adımlar atıyor. ABD’de 4 şirketi peş peşe satın alarak kompozit alanında önemli bir atılım yapan Kordsa, bu işlemlerle hem uzay hem de havacılık sektöründe büyük bir dönüşüme girmişti.

Kordsa, otomotivde ise sektörün amiral gemisi Avrupa’ya açılım gösterdi. 2022 yılında da İtalyan Microtex’in ana hissedarı olan Kordsa, bu alımla birlikte dünyanın en önemli lüks araç markalarının da tedarikçisi konumuna yükseldi.

Gelin önce Kordsa’nın bir sanayi şirketi olarak başlayan ve teknolojiyle devam eden öyküsünü kısaca hatırlayalım. 1973 yılında Türkiye’de bir lastik güçlendirme şirketi olarak kurulan Kordsa, aradan geçen 51 yılda; 4 kıtada, 7 ülkede, 5 binden fazla çalışanı bulunan küresel bir ileri malzeme şirketine dönüşmüş durumda.

2008’de ileri malzeme alanına kompozitle giren Kordsa, 2008’de İzmit’te ilk ArGe merkezi, 2016’da da Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle açılan ve kendi alanında Avrupa’nın ilk sanayi-akademi iş birliği olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi ile önemli bir adım attı. Bu alandaki asıl büyümeyi, ABD’de yapılan 4 farklı satın almayla gerçekleştiren Kordsa, havacılık ve uzay sanayinde önemli bir ivme kazandı. Uçaklarda kullanılan her 3 lastikten birini üreten Kordsa, artık uzaya gönderilen araçlara da imza atmış oldu.

2 yıl önce Microtex Composites satın alımıyla zincire otomotiv sektörünü ekleyen Kordsa, aralarında Ferrari, Lamborghini ve Porsche gibi lüks otomobil denilince akla gelen tüm markaların da müşterisi haline geldi. Bir anlamda Kordsa, “küresel markaların vazgeçilmez markası” oldu. Kordsa’nın kompozit alanındaki vizyonunu ve gelecek hedeflerini Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cevdet Alemdar, Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım ve Microtex Composites Genel Müdürü Massimo Becagli ile Microtex’in Pistoia’daki genel merkezinde konuştuk.

Avrupa’da büyürken bir yandan da süper lüks otomotiv ve motor sporları alanında hizmet yelpazesini genişlettiklerini söyleyen Alemdar, tüm bu gelişmelerle şirketin cirosunu 2022 sonu itibarıyla 1 milyar dolar barajının üzerine çıkardıklarını hatırlattı. Alemdar’ın verdiği bilgilere göre şirket, 2017-2022 arasındaki 5 yıllık dönemde TL bazındaki gelirlerini ise 7 kattan fazla artırdı. Kompozitin cirodaki payı ise 2023 yılında yüzde 20’ye ulaştı.

500’den fazla patenti var

Dünyada sanayi alanında yaşanan dönüşümün sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve değişen iş modelleri etrafında şekillendiğinin altını çizen Alemdar, “Biz de Sanayi Grubu olarak bu trendleri, daha da hızlanmak, Türkiye ile dünyayı daha güçlü şekilde birleştirmek için kullanıyoruz. Bu yaklaşım ışığında bizim hedefimiz; Sabancı Holding Sanayi Grubu’nun entegre bir ileri malzeme ve mobilite grubuna dönüşmesi” dedi.

“Türkiye’nin Sabancı’sından Dünya’nın Sabancı’sına anlayışını, ‘Türkiye’nin Sanayicisi’nden Türkiye’nin Yenilikçisi’ne’ dönüştürdüklerini dile getiren Alemdar, “Şimdi, ileri malzemenin diğer alanlarında da geliştirip Kordsa’yı ileri malzemeler konusunda bir dünya lideri yapmak istiyoruz. Microtex yatırımımız da aslında bu vizyonumuzun bileşenlerinden biri” diye konuştu.

Kordsa’nın tüm Ar-Ge merkezlerinde, geleceğin teknolojilerine yönelik çözümlerin geliştirildiğini ifade eden Alemdar, “Bizim için ileri malzeme aslında teknolojinin ve sürdürülebilirliğin merkezde olduğu, bitmeyen bir keşif ve inovasyon yolculuğu. Kordsa da bu alanın dünyadaki sayılı kâşiflerinden biri. Bugün 900’ün üzerinde patent başvurumuz var. 500’ün üzerinde de patentimiz mevcut. Ciromuzun içinde yüzde 20’si patentli ürünlerden geliyor” ifadelerini kullandı.

Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, Kordsa’nın Microtex’in çoğunluk hisselerini 2022 yılında satın aldığını hatırlatarak, “Aldığımız günden bu yana da gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla hem üretim kalitesini hem kapasiteyi artırıyoruz. Son olarak tamamen çevre dostu üretime odaklanan, tam otomasyonlu, daha kaliteli ürünü daha hızlı bir şekilde 400’den fazla müşterimize sunmamızı sağlayacak prepreg hattını devreye aldık. Bugün itibarıyla, tesisin toplam prepreg üretim kapasitesi yaklaşık yıllık 2 milyon metrekare.

Bu da bize 50 milyon dolarlık bir değer ifade ediyor. Microtex’te üretilen ürünler, İtalya, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde süper lüks otomotiv ve motor sporları için üretim yapan şirketler tarafından kullanılıyor. Dünyada lüks otomotivin sembol markalarından Ferrari, Bugatti, Aston Martin, Maserati ve Porsche gibi çok sayıda marka, Microtex müşterileri arasında yer alıyor. Dolayısıyla Microtex’in bizim için önemi, rakamların yansıttığının çok daha ötesinde” ifadelerini kullandı.

“Sabancı’yı tercih sebebimiz vizyonu”

Microtex Genel Müdürü Massimo Becagli ise Sabancı Topluluğu’nun uluslararası bilgi birikimi, sanayi kültürü ve ileri malzeme vizyonunun, Microtex’in geleceği için çok önemli olduğunun altını çizerken şunları söyledi: “Bugüne kadar Microtex’e yatırım yapmak isteyen çok sayıda büyük grup oldu. Bizim Sabancı’yı tercih etmemizin temel sebebi ise ortaya koydukları vizyon oldu.”