Kordsa; havada, karada, denizde şimdi de uzayda

Yaptığı satın almalar ve teknolojik ürünlerle son dönemde dikkat çeken Kordsa, NASA’nın da önemli tedarikçisi oluyor. Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, “NASA’da Orion’un ve Elon Musk’ın SpaceX’inin tedarikçisiyiz. Hatta Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin de bu yıl listeye katılan şirketlerden biri oldu” dedi.

Sabancı Grubu’nun son yıllarda en fazla dikkat çeken şirketi Kordsa. Endonezya’dan ABD’ye, İtalya’dan Brezilya’ya dünyanın 4 kıtasında, 6 ülkede, 13 üretim tesisi ve 2 Ar-Ge merkezi bulunan Kordsa, kendi alanında küresel anlamda sektörünün öncüsü. 5 bine yakın çalışanı olan Kordsa, dünya lastik üretiminde önemli bir güce sahip. Her 3 uçak lastiğinin 2’sinde, her 3 otomobil lastiğinin de 1’inde Kordsa imzası var.

Hal böyle olunca Kordsa’nın büyüdüğü coğrafya ise ABD oldu. Satın aldığı 3 şirketle yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım yapan Kordsa, bir anlamda karada, havada ve denizde teknolojik bir güce sahip. Kordsa’nın son adım attığı yer ise uzay oldu. NASA’nın bazı ürünlerinde tedarikçi konumunda olan Kordsa’nın CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım ile konuştuk.

“NASA ile başladık, Blue Origin ile sürüyor”

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen dünyanın en büyük kompozit fuarı JEC’in ana sponsorlarından biri olduklarını dile getiren CEO İbrahim Özgür Yıldırım, “Otomotivde karbon fiberin kullanımının artması beni heyecanlandırıyor, metal bitiyor” diyerek, karbon fiberin öne çıktığını ifade ediyor.

Dünyada kompozit çağının yaşandığını vurgulayan Yıldırım, “Türkiye’de çok kullanılmıyor, öne çıkan pazarlar ABD ve Avrupa. Elektrikli araçlar, sürdürülebilirlik hedefleriyle birlikte malzemeler de değişiyor.

Malzemeler daha kuvvetli olmak zorunda. 2008’de kurduğumuz Ar-Ge merkezimiz ile pazarın aranılan ürünlerini üretmeye başladık. Aralarında dünyanın lüks sınıftaki öncü otomotiv markalarının kompozitlerini de bizler sağlıyoruz . NASA’da Orion’un ve Elon Musk’ın SpaceX’inin tedarikçisiyiz.

Hatta Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin de bu yıl listeye katılan şirketlerden biri oldu” dedi. Kordsa’nın en fazla ürün tedarik ettiği alanlardan biri olan havacılık sektörü, geçtiğimiz yıllarda başlayan pandemi süreciyle büyük yara aldı. Yıldırım’a bu süreci sorduğumuzda ise yanıtı şu oluyor: “2019 ve 2020’de havacılık sektöründe yüzde 50 küçülme oldu. ABD’de ciro kaybımız oldu ama yerine koyduk çünkü otomotiv yani lastik işimiz çok iyi gitti.

Tedarik zincirinin lokalleşmesi işimize yaradı. 2021-22 lastiğin çok kârlı olduğu zamandı. Şimdi normalize oluyor. Havacılık ve otomotiv dengeleniyor. 2022 ve 2023 yılları arasındaki en büyük fark Çin’in açılması oldu, bu fiyatları dengeledi. Lokal ihtiyacı görüp yatırım yapıyoruz” dedi.

Kordsa’nın global alanda lokal düşünen bir marka olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Teknik ihtiyaçlara göre bölgede kısa vadeli sorunları çözmek adına teknik merkezler açıyoruz. Asya’ya lastik ve kompozit, Münih’e inşaatla ilgili teknik merkez açıyoruz. Mısır’dan jeopolitik riskler nedeniyle çıktık. Çin’de fabrika şehre çok yakındı, gösterilen yeri beğenmedik, Endonezya’ya gittik. Arjantin’den de ekonomik süreç nedeniyle ayrıldık ve Brezilya’ya geçtik” diye konuştu.

Hem Togg hem de TOKİ ile masada

Konu Togg’a geliyor. Yıldırım, “Togg’da zaman ve maliyet baskısı var, bu yüzden karbon fiber yok. Tesla’ya karbon fiber veriyoruz. Togg tedarikçileriyle de görüşüyoruz. Türkiye bizim hızımıza yetişemiyor, en çok ABD’de bu malzemeler yaygınlaşıyor. ABD ve Türkiye’de savunma sanayinde varız” diyor. Kordsa, yapıların güçlendirmesinde de önemli bir oyuncu.

Türkiye’yi yasa boğan ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili olarak ise Yıldırım, “2015’ten bu yana güçlendirme için ürün üretiyoruz. Daha çok sanayiler ve fabrika güçlendirmede tercih ediliyordu. Depremin ardından hem belediyelerle hem TOKİ ile görüşüyoruz. Normalde metrekare başına güçlendirmenin maliyeti 4 bin lira. Sıfırdan bir bina yapmanın maliyeti ise metrekare başına 16 bin lira” diye konuştu.