Koreli KEPCO Başkanı Ankara’ya geldi, Sinop’taki nükleer için ön teklif sundu

Güney Koreli enerji devi KEPCO Başkanı Türkiye’ye geldi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü. Görüşmede KEPCO, Sinop’ta 32 milyar dolarlık nükleer santral için ön teklif verdi.

Türkiye, Akkuyu’nun ardından Sinop’ta kurulacak nükleer santral için görüşmelerini sürdürüyor. Bu çerçevede Türkiye, önemli bir ismi ağırladı. Güney Kore’nin Korea Electric Power Corp. (KEPCO) üst yönetimi Ankara’ya gelerek resmi görüşmelere başladı.

KEPCO, Türkiye’de inşa edilecek yeni nükleer tesis için ön teklifini sundu. Koreli şirketin resmi sitesinden yapılan duyuruda Türkiye’nin kuzeyinde yer alacak olan (Sinop) nükleer tesis için KEPCO üst yönetiminin Ankara ziyaretinin pazartesi yapıldığı ifade edildi.

Ankara’ya gelen KEPCO Yönetim Kurulu Başkanı Cheong Seung-il, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü. Koreli şirketin başkanı, ülkenin kuzey kesiminde 1.400 megavat elektrik sağlayabilen dört reaktörün inşasına ilişkin öneriyi sundu, ön teklifte bulundu.

32.5 milyar dolarlık proje

İki taraf, yaklaşık 40 trilyon won (32,55 milyar dolar) değerinde olacağı tahmin edilen proje hakkında görüşmelerde bulundu.

Türk hükümeti geçen yıl Aralık ayında KEPCO’dan bir teklif sunmasını istemişti. KEPCO’dan yapılan açıklamada, teklifin Güney Kore’nin projeyi nasıl yürüteceğine ilişkin planını ve nükleer santral inşa etme yeteneklerine ilişkin bilgileri içerdiği ifade edildi.

Açıklamada, “İki taraf projeyle ilgili ciddi tartışmalara başladı. Projeyi zorlamak için en uygun yolu bulmak için bir fizibilite testi yapacaklar” denildi.

2030’a kadar 10 reaktör planlanıyor

Cheong, gelişmiş APR1400 teknolojisine dayalı 10 nükleer reaktörün Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Barakah nükleer santralindekiler de dahil olmak üzere hem yurtiçinde hem de yurtdışında başarılı bir şekilde inşa edildiğini ve istikrarlı bir şekilde yönetildiğini vurguladı.

Cheong, Güney Kore’nin güvenilir bir iş ortağı olduğunu ifade etti. Güney Kore, nükleer enerji sektörünü geliştirmeye yönelik güçlü hamlesinin bir parçası olarak 2030 yılına kadar 10 nükleer güç reaktörü ihraç etme hedefi belirledi.

Rus Rosatom da temasta

Sinop’ta kurulacak santral için önce Rusya temasa geçmişti. Akkuyu Nükleer Santrali’ni yapan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, geçen yıl ekim ve kasımda yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile Sinop’ta nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik müzakerelere başladıklarını söylemişti.

Görüşmeleri Enerji Bakanlığı da doğrulamış, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Rosatom ile görüşmelere başlama aşamasına gelindiğini kaydetmişti.

3. büyük emeklilik fonuna ortak

KEPCO, BAE Barakah’ta dört ünite APR-1400 reaktörü inşa etme teklifi kazandı. Koreli şirket, 2020’de modüler reaktöre dayalı yüzer nükleer santrali projesini Daewoo ile geliştirdi. Yıllık 46 milyar dolar ciro yapan şirketin yüzde 51’i Kore Kalkınma Baknası ve Güney Kore Hükümeti’ne ait. İkinci büyük ortak ise Güney Kore Ulusal Emeklilik Servisi Fonu (NPS). Dünyanın 3’üncü büyük emeklilik fonu olan NPS’nin varlığı 800 milyar dolar civarında.

65 bin MW’lık kurulu gücü bulunuyor

KEPCO’nun kökleri, Joseon Hanedanlığı döneminde 1898’de kurulan Hanseong Jeongi Hoesa’ya (Seul Elektrik Şirketi) dayanıyor. 1982’de tamamen devlete ait bir kuruluş haline gelen şirket, yapılan birleşmelerle birlikte Kore Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) adını aldı. Kore’nin elektrik üretiminin yüzde 93’ünü karşılayan şirket, 65 bin 383 MW kurulu güce sahip. KEPCO, dünyanın en büyük şirketlerinin yer aldığı 2011 Fortune Global 500 sıralamasında 271. sırada yer aldı.