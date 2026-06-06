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Korttaki buz torbasından COP31'e: Dünyanın iklimle savaşı

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Prof. Dr. Çisil SOHODOL

Prof. Dr. Çisil SOHODOL

cisil.sohodol@dunya.com
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Bir tenis kortunda buz torbasına ihtiyaç duyan sporcu ile sıcakta çalışmak zorunda kalan işçi aynı büyük sorunun iki farklı yüzü haline geliyor. Ama ikisi de aynı şeyi söylüyor: Dünya ısındıkça yalnızca doğa değil, insan faaliyetinin tamamı yeniden tasarlanmak zorunda kalacak.

Bir iklim krizini nasıl anlarsı­nız? Bilim insanı değilseniz muhtemelen termometreye baka­rak değil. Belki en sevdiğiniz tenis­çiyi izlerken anlarsınız. Bir Fransa Açık Grand Slam kortunda, çağın en büyük sporcularından biri olan Jannik Sinner’in servis hızından ya da oyun zekâsından çok vücudu­nun sıcağa nasıl dayanacağını ko­nuşmaya başladığınızda... Oyun­cuların değişim aralarında buz havlularına, buz torbalarına, göl­geye ve birkaç dakikalık serinleme imkânına sığındığını gördüğünüz­de... Sporun en prestijli sahnelerin­den birinde mesele yalnızca kimin daha iyi oynadığı olmaktan çıkıp insan bedeninin yeni iklim koşul­larında ne kadar dayanabileceği sorusuna dönüştüğünde…

O an bunun bir meteoroloji habe­ri olmadığını anlarsınız.

Çünkü sıcaklık artık yalnızca ha­va durumu bültenlerinde geçen bir rakam değil. Bedenlere, takvimle­re, şehirlerin ritmine, iş saatleri­ne, ulaşım sistemlerine, sağlık hiz­metlerine, turizme ve ekonomiye dokunan yeni bir gerçeklik.

İklim krizi artık soyut değil, deneyimsel

Bu yaz Avrupa’nın yaşadığı sıcak hava dalgası da bu nedenle yalnız­ca “mevsim normallerinin üzerin­de seyreden sıcaklıklar” cümle­siyle geçiştirilecek bir olay değil­di. İngiltere’de Mayıs ayı sıcaklık rekorlarının kırılması, Fransa’da sıcaklığa bağlı can kayıplarının bil­dirilmesi, okulların, ulaşımın, ka­musal alanların ve spor organizas­yonlarının zorlanması aynı hikâ­yenin farklı sahneleriydi. Uzun yıllardır iklim krizini grafiklerden, projeksiyonlardan, 2050 hedefle­rinden ve karbon senaryolarından okuyorduk. Oysa artık onu doğru­dan deneyimliyoruz.

İklim krizinin en büyük kırılma­larından biri, bilimsel bir tartışma olmaktan çıkıp gündelik hayatın içine yerleşmesi. İnsanlar 1,5 de­receyi soyut bulabilir. Karbon büt­çesi, emisyon azaltımı ya da net sıfır hedefleri geniş kitleler için teknik kavramlar olarak kalabilir. Ama sevdiği sporcunun sıcaktan zorlandığını, çocuğunun okulunun aşırı sıcak nedeniyle aksadığını, ta­til planının yangın riskiyle değiş­tiğini, şehirde yürürken nefes al­makta zorlandığını, yaz aylarında elektrik faturasının soğutma ihti­yacıyla yükseldiğini herkes anlar.

Tam da bu nedenle sıcak hava dalgaları yeni dönemin en görünür iklim olayları haline geliyor. Çünkü sıcaklık yalnızca havayı değil, sis­temleri de test ediyor.

Bir şehir ne kadar serin kalabili­yor? Toplu taşıma aşırı sıcak altın­da çalışabiliyor mu? Hastaneler kı­rılgan grupları koruyabiliyor mu? Çalışanlar açık havada ya da yeter­siz soğutulan mekânlarda güvenle üretime devam edebiliyor mu? Tu­rizm bölgeleri yalnızca “güneş” va­adiyle değil, “yaşanabilir sıcaklık” vaadiyle de rekabet edebiliyor mu?

Bu soruların her biri artık iklim politikasının değil, ekonomi politi­kasının da parçası. Çünkü sıcaklık arttıkça yalnızca konfor azalmaz; üretkenlik düşer, sağlık harcama­ları artar, altyapı zorlanır, sigorta maliyetleri değişir, tarım ve turizm gibi iklime bağımlı sektörlerin risk profili yeniden yazılır.

Uluslararası Çalışma Örgü­tü’nün yıllar önce yaptığı uyarı bu yüzden bugün daha somut duyulu­yor: Sıcak stresi nedeniyle 2030’a gelindiğinde dünyada çalışma sa­atlerinin yüzde 2’den fazlası kay­bedilebilir. Bu, yalnızca istatistik­sel bir kayıp değil; tarlada çalışan işçinin, inşaatta çalışan emekçi­nin, lojistik personelinin, kent hiz­metlerini sürdüren ekiplerin, hat­ta klimasız ofislerde çalışan beyaz yakalıların gündelik gerçekliği de­mek.

Türkiye’nin ev sahipliği yapaca­ğı COP31 tam da böyle bir döneme denk geliyor. Bu nedenle COP31’i yalnızca diplomatik bir zirve, ulus­lararası bir organizasyon ya da prestijli bir ev sahipliği olarak oku­mak eksik kalır. COP31, iklim krizi­nin artık “ne yapılmalı?” sorusun­dan “nasıl ve ne hızla yapılacak?” sorusuna geçtiği bir eşikte gerçek­leşecek.

COP31: Konuşmadan uygulama zamanına

Bugüne kadar iklim zirveleri­nin dili büyük ölçüde hedefler, ta­ahhütler ve gelecek vizyonları et­rafında şekillendi. Ülkeler emis­yon azaltım planlarını açıkladı, karbon nötr takvimleri ilan etti, fi­nansman başlıkları tartışıldı. Bun­lar hâlâ önemli. Fakat iklim krizi­nin deneyimsel hale geldiği bu yeni evrede artık yalnızca hedef açıkla­mak yeterli değil.

Çünkü sıcak dalgası geldiğinde bir şehrin 2050 hedefi değil, bu­günkü gölge alanları, su yönetimi, acil durum planı, sağlık kapasitesi, bina standardı ve enerji altyapısı sınanıyor. Aşırı yağışta bir ülkenin niyeti değil, drenaj sistemi sınanı­yor. Kuraklıkta iyi dilekler değil, ta­rım politikası, veri altyapısı ve su verimliliği sınanıyor. Turizmde destinasyonun reklam kampanya­sı değil, iklim dayanıklılığı sınanı­yor.

Bu yüzden COP31 için kullanı­lan “söz değil, eylem” vurgusu yal­nızca iyi seçilmiş bir iletişim cüm­lesi değil, çağın zorunluluğunu ta­rif eden bir ifade. Dünya artık iklim krizinin var olup olmadığını tartış­mıyor. Onunla nasıl yaşayacağını, onu nasıl sınırlayacağını ve etkile­rine nasıl uyum sağlayacağını tar­tışıyor.

Çünkü artık iklim liderliği yal­nızca emisyon azaltım hedefleriy­le ölçülmeyecek. Şehirlerin sıca­ğa dayanıklılığıyla, ekonomilerin dönüşüm kapasitesiyle, şirketle­rin risk yönetimiyle, turizm sek­törünün uyum becerisiyle, sağlık sistemlerinin hazırlığıyla ve kamu politikalarının uygulama hızıyla ölçülecek. Ve hepimiz anlamalıyız ki önümüzdeki dönemin iklim tar­tışması daha az soyut, daha fazla operasyonel olmak zorunda.

İşte bu yüzden Avrupa’da ya­şanan sıcak hava dalgası, Roland Garros’ta oyuncuların buzla serin­lemeye çalışması, İngiltere’de ve Fransa’da gündelik hayatın zorlan­ması ve COP31’in “uygulama” vur­gusu aynı zincirin halkaları. Aynı çağın farklı belirtileri.

Belki de COP31’in önemi tam bu­rada yatıyor. Artık konuşulanların hayata geçme zamanı geldi. Bu yüz­den Türkiye’nin COP31’i yalnızca yeni taahhütlerin konuşulacağı bir zirve olarak görmemesi ve uygu­lama vurgusu çok kıymetli. Çünkü artık iklim krizi uzak bir gelecek se­naryosu değil gerçekten uygulama gerektiren en büyük krizimiz.

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