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Krizde nasıl büyürsünüz?

Dr. Bertan KAYA
Dr. Bertan KAYA YENİ DÜNYADA YÖNETİM [email protected]

Geçen yazıda kriz dönemlerinde bü­yüme konusunu ele almıştık. Her­kes tasarruf, küçülme ve verimlilik peşin­de koşarken, büyüme peşinde koşmak bir çılgınlık gibi gözükse de aslında büyüme peşinde koşmamanın rekabette kaybet­mek anlamına geldiğini konuştuk.

Kriz dönemlerinde ya da zor dönem­lerde diyelim, iki türlü refleks var. Birin­cisi, krizin biteceği güne kadar tasarruf, verimlilik veya küçülme ile ayakta kalma­ya çalışmak. Buna konjonktürel yönetim diyoruz. İkincisi, kriz veya zor zamanla­rı büyüme için ekstra avantajlar sağlayan dönemler olarak görüp, stratejik yönetim ile büyümek.

Bu yazının konusu konjonktürel yöne­tim değil. Onunla ilgilenenler, medyada yer alan değerli ekonomistlerin yazıları­nı okuyup, faiz indirim sürecine odaklı şe­kilde işlerini yönetmeye devam edebilir­ler. Biz, ikinci grupta olmak isteyen, bunu nasıl yapacağını merak edenlerle devam edelim.

Kriz dönemlerinde inovasyon büyütür

Bence kriz dönemleri firmaları inovas­yona zorlar. Şirketinizin inovasyon ve AR­GE süreçlerini hızlandırmak, buradan sonuçlar elde etmek için harika zaman­lardır. Yalnız kritik konu şu, birkaç mü­hendis ile değil, tüm şirket ile inovasyon yapmalısınız. Bunun için müşteri analizi ve beklentilerin tespiti sonrası; üründe/ hizmette iyileşme, yeni ürün/hizmet or­taya koyma, iş modelini değiştirme, sü­reçlerde iyileşme ya da yapılanmaya git­me, yeni pazar veya segmentler bulma ve oralara odaklanma gibi inovasyona strate­jiler üretebilirsiniz.

Tüm şirket, her çalışan kendi alanında ve şirket genelinde olmak üzere, bu tür fır­satların peşinde olmalıdır. Bir inovasyon programınız, tanımlı prosedürünüz ve sü­reçleriniz olmasını tavsiye ederim. Hatta pek çok şirkette, yenilikçi fikirleri topla­ma, projelendirme ve takımlar halinde ha­yata geçirme amaçlı yazılımlar kullanıyor ve bundan çok verim alıyoruz.

Pazarlama kazandırır

Zor dönemlerde, ikinci kritik hamle pa­zarlama bütçesini artırmak, iyi projeler yapmaktır. Kriz dönemleri fark edilmek için uygun zamanlardır. Müşteri bu tür dönemlerde kendisinin dikkatini en çok çeken, hikayesi olan, ürünleri/ hizmetle­ri kendi ihtiyacını tam olarak karşılayan çözümleri tercih eder. Bu nedenle, pazar­lama ile ürüne müşteri aramamalı, müş­teriye ürün/hizmetimiz ile çözüm üret­meliyiz.

Bu süreçte müşteriyi anladığı­nızı ortaya koyan içerikler, sosyal medya reklamları ve viral pazarlama işleri so­nuç üretir. Herkes çekilirken, siz ortada gözükürseniz bu sizi kriz sonrası dönem­de avantajlı kılar. Marka iletişiminiz de iyi olursa, zor ekonomik şartlar nedeniyle kaybettiğiniz müşteriden fazlasını rakip­lerinizin kaybettiği müşteriler arasından geri alabilirsiniz.

Müşteri ilişkilerine yatırım yapın

Kriz dönemlerinde müşterilerle olan ilişkiler daha da önem kazanır. Müşte­ri sadakatini koruyan ve müşterilerine kriz döneminde destek olan şirketler, kriz sonrası dönemde bu ilişkilerin meyvesini toplayabilirler. Bir iş insanı dostum 2001 krizinde tüm bayileri ile kurdukları ileti­şim ve bayilere verdikleri destek ile kriz­den hep birlikte daha güçlü çıktıklarından bahsetmişti.

Dijital dönüşüme yapılan yatırım hızlı geri döner

Özellikle kriz dönemlerinde, dijital dö­nüşüm stratejilerine yatırım yapmak, kriz sonrasında büyük bir rekabet avantajı sağlayabilir. Teknoloji ve dijital platform­lara yapılan yatırımlar, süreçlerin verim­liliğini artırabilir ve yeni gelir modelleri oluşturabilir. 2001 ve 2008 dönemlerinde, bu işlere yatırım yapan firmaların, rakip­leri ile arayı açtıklarına şahit oldum. İyi bir analiz ve sonrasında pratik bir dijital dönüşüm yol haritası, sizi kriz dönemin­de dahi rakiplerinizden farklılaştırır. On­lar küçülürken, siz dijitalleşin.

Zor dönemlerde, mali yapınız izin ve­riyorsa bunları yapın. Vermiyorsa sadece inovasyona odaklanın.

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