  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Talha APAK
  4. Kurumlar sürdürülebilirlik sürecine hazır mı?

Kurumlar sürdürülebilirlik sürecine hazır mı?

Talha APAK
Talha APAK MEVZUATIN İÇİNDEN

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuru­mu (KGK) tarafından hazırlana­rak 17 Ocak 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Sürdürü­lebilirlik Denetim Yönetmeliği” gereği “sürdürülebilirlik” deneti­minin usul ve esasları düzenlen­miştir.

Buna göre denetim; 6102 sayılı Kanun kapsamında, 660 sa­yılı Kanun Hükmünde Kararna­me ve diğer ilgili mevzuat hüküm­leri uyarınca veya ihtiyari olarak denetime tabi tutulan sürdürüle­bilirlik raporunda yer alan açık­lamalarla ilgili konularda yapılır.

Kurumsal sürdürülebilirlik

Son yıllarda sürdürülebilirlik raporlaması, iş dünyası başta ol­mak üzere geniş kitleler tarafın­dan artan bir ilgiyle takip edil­mektedir. Günümüzde yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınma ve doğal kaynakların tükenmesi gibi sorunlar, işletmelerin perfor­manslarını değerlendirmelerinde çevresel, sosyal ve yönetişimle il­gili risk ve fırsatların da dikkate alınmasını ve bunların finansal raporlara yansıtılmasını önemli hale getirmiştir.

Kurumsal sürdürülebilirlik ra­porlaması, günümüzde yatırım­cılar ve paydaşlar için kurumsal şeffaflığın ve çevresel, sosyal ve yönetişim kalitesinin bir göster­gesi olarak kabul edilmektedir. Kullanıcılar için işletme faaliyet­lerinin sonuçlarına ilişkin önem­li bir bilgi kaynağı olan bu rapor­lar, işletmelerin şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından değerlendi­rilmelerine olanak tanımaktadır. Finansal tabloların tamamlayıcı­sı olarak kabul edilen sürdürüle­bilirlik raporları işletmelerin faa­liyetlerini tüm yönleriyle anlama ve işletmelerin sürekliliğine da­ir bilgi edinilmesine yönelik aslî kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Bu husus işletmeler içinde ge­çerli olup, işletmelerin uzun va­deli değer yaratmak amacıyla çevresel, sosyal ve yönetişim fak­törlerini faaliyetlerine ve karar süreçlerine entegre etmeleri ge­rekmektedir. Bu doğrultuda, ku­rumsal sürdürülebilirlik rapor­laması, işletmelerin uzun vadeli başarılarını ve sürdürülebilir bü­yümelerini sağlamada kritik bir rol oynamaktadır.

Günümüzde Avrupa Birliği baş­ta olmak üzere çoğu ülkede gö­nüllülük esasına dayalı olarak iş­letmelerin %98’i sera gazı, yö­netişim, sosyal ve diğer çevresel unsurlar başta olmak üzere çeşitli konularda raporlama yapmakta­dır. Sürdürülebilirlik raporlama­sının artan önemiyle birlikte baş­ta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelerde ilgili dü­zenlemelerle kurumsal sürdürü­lebilirlik raporlamasına ilişkin zorunlu uygula­maya gidilmiştir.

KGK; uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Sürdürülebilir­lik Raporlama Standart­larını belirlemeye ve ya­yımlamaya, gerektiğinde değişik işletme büyük­lükleri ve sektörler iti­barıyla farklı düzenle­meler yapmaya yetkili kılınmıştır. Söz konusu yetki çer­çevesinde, işletmelerimizin ulus­lararası alanda rekabet gücünü artırmak, paydaşlar ve yatırımcı­ların karar vermesini kolaylaştı­racak amaçlanmıştır.

KGK tarafından, belirli büyük­lüğe sahip işletmelerimiz öncülü­ğünde başlayacak kurumsal sür­dürülebilirlik raporlamasında TSRS’lerin uygulama kapsamına ilişkin Kurul Kararına göre, “Had­lere Tabi Olan İşletmeler Liste­si” başlıklı listede yer alan ve Ka­rar metnindeki eşik değerlerden herhangi ikisini üst üste iki yıl sağlayan işletmeler 01/01/2024 tarihinden itibaren kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması ha­zırlamakla mükellef tutulmuştur.

Sürdürülebilirliğe ilişkin güvence denetimi

Teknolojik gelişmeler; ülkele­ri, ekonomileri, finansal piyasa­ları ve işletmeleri birbirlerine yakınlaştırmakta ve bu hızlı de­ğişimle birlikte paydaşların de­netimden beklentileri de değiş­mektedir. Günümüzde, bağımsız denetimin yanı sıra farklı konu­larda Kurumsal Sürdürülebilir­lik Raporlaması, Güvence Dene­timi, Sürdürülebilirlik Güvence Denetçileri Kurumsal Sürdürü­lebilirlik Raporlama Uzmanlı­ğı Teşvikler ve Eğitimler ve gü­vence hizmetleri talep edilmeye başlanmış ve bu durum sürdürü­lebilirlik alanında güvence hiz­metinin doğmasına neden ol­muştur.

Çevre, sosyal ve yönetişim hu­suslarında ortaya çıkan sürdü­rülebilirlikle ilgili risk ve fır­satların işletmelerin finansal yeterliliğine yönelik olası etkile­rinin açıklandığı sürdürülebilir­lik raporlarının doğru ve güveni­lir bilgiyi sunması yatırımcıla­rın alacakları kararlar açısından önem arz etmektedir. Raporlar­da sunulan bilgilerin güvenilir olması ise raporun geçerliliğini ve değerini artırmakta olup, söz konusu güvence ancak bağımsız üçüncü taraflar eliyle yürütüle­bilecek güvence denetimleri sa­yesinde mümkün olmaktadır.

Öte yandan, işletmelerin gü­vence denetimi yaptırmaya yö­nelik gönüllü uygulamaları, tüm paydaşların güvenilir ve karşı­laştırılabilir bilgiden mahrum olmalarına ve kaynak aktarımı­nın sağlıksız şekilde yapılması sonucuna yol açabilir. Bu neden­le finansal raporlamada oldu­ğu gibi sürdürülebilirlik rapor­lamasında da zorunlu güvence denetimi uygulamasına geçişle birlikte, doğru ve güvenilir bil­giye ulaşılmasında önemli bir adım atılmış olacaktır.

İşletmeler tarafından hazırla­nan kurumsal sürdürülebilirlik raporlarına yönelik güvence de­netimleri öncelikle gönüllü uy­gulamalarla başlamış olsa dahi, başta Avrupa Birliği ülkeleri ol­mak üzere çeşitli ülkelerde zo­runlu uygulamaya gidilmekte­dir ve başlangıçta sınırlı güven­ce sağlanması ve zamanla yerini makul güvenceye bırakmasına yönelik düzenlemeler yapılmak­tadır. Bu kapsamda, ülkemizde sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin güvence denetimleri zo­runlu hâle getirilerek, güvence denetimlerinin sınırlı güvence ile başlamasına karar verilmiş­tir.

Uygulayıcı ve sorumlu kurum KGK

Uzun yıllardır kapsamdaki şirketlerin bağımsız denetim kriterlerini belirleyen, bağım­sız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını denetleyen KGK, alanında başarısını ispatlamış önemli bir kurumumuzdur. Sür­dürülebilirlik konusunda da önemli görev üstlenen KGK ta­rafından son olarak, 16-17 Hazi­ran 2025 tarihlerinde İstanbul Finans Merkezi İstanbul Kon­ferans Salonu’nda Türkiye Sür­dürülebilirlik Raporlama Stan­dartları (TSRS) kapsamında yer alan şirketlere yönelik önemli bir çalıştay düzenlenmiştir.

KGK, ayrıca konuyla ilgili ça­lışmalarını yoğunlaştırarak çok sayıda karar yayınlamış, eğitim­ler vermiş, sınavlar yapmış, sür­dürülebilir denetçilik yetkisi ka­zanmış denetçilere yetki belgesi vermiştir. Konuyla ilgili işletme­ler başta olmak üzere, sürdürü­lebilirlik denetçi yetkisi almış veya alacak olacak denetçilerin KGK’nın internet sayfasında ya­yımlanan konuyla ilgili kararları yakından takip etmesinde fayda vardır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
200 bin lira ve üzeri işlemlere açıklama şartı geliyor 16 Ağustos 2025
Para transferleri artık MASAK takibinde 13 Ağustos 2025
Maliye izaha davet ederken neleri sorguluyor 06 Ağustos 2025
Yeni emlak vergisi değerlerine dava açma hakkı var 24 Temmuz 2025
Diyarbakır’da sosyolojik ve ekonomik durum 16 Temmuz 2025
Konkordato hız kesmiyor! 09 Temmuz 2025
Şirket ortağının şirketten para çekme usulündeki doğrular ve yanlışlar 02 Temmuz 2025
Yıllık ücretli izin hakkı 25 Haziran 2025
Maliye, örtülü olarak “Nereden buldun?” diyecek 18 Haziran 2025
Büyük bir aile olan mali müşavirlerin sorunları daha büyük 11 Haziran 2025