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Mal bildirimi yenileme zamanı geldi

Talha APAK
Talha APAK MEVZUATIN İÇİNDEN

Kamusal göreve atanan veya seçilen ki­şilerin, haksız mal edinmeyi önlemek amacıyla bağlı bulundukları kamu kurumu­na mal bildiriminde bulunmaları gerekiyor. Görevlerinin devamı halinde ise beş yılda bir mal bildirimlerini yenilemeleri gereki­yor. Bu durumda, görevi devam edenlerin 2025 yılı Şubat ayı sonuna kadar bildirimle­rini yenilemeleri gerekiyor.

3628 sayılı kanun gereğince, “mal bildi­riminde bulunulması hakkında yönetme­lik” gereği bildirimin şekli, düzenleniş biçi­mi, sayısı, neleri kapsayacağı, merciine nasıl ulaştırılacağı ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usuller düzenlenmiştir.

Buna göre; kamusal göreve atanan veya se­çilen kişilerin, mevzuata veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen malları veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakı­mından geliriyle uygun olduğu kabul edile­meyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar sonucu haksız mal edinmenin tespi­ti amaçlanmıştır.

Mal bildiriminde bulunacaklar

Aşağıda sayılanlar mal bildiriminde bu­lunmak zorundadırlar:

a) Her türlü seçimle iş başına gelen ka­mu görevlileri ve dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri (muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç),

b) Noterler,

c) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuru­luş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi te­şebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağ­lı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizme­ti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hiz­meti gören memurları,

d) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuru­luşlarında görevli olanlar ile bunların yöne­tim ve denetim kurulu üyeleri,

e) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, koopera­tiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamuya yararlı dernek yö­netici ve deneticileri,

f ) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kuru­lu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları,

g) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar (konfederasyon, sendika ve sendika şubesi başkan ve yöneti­cileri dahil).

Mal bildiriminin verilme zamanı

a) Bakanlar Kurulu üyeleri için, atamayı izleyen bir ay içinde,

b) Seçimle gelinen görevlerle, seçimin ke­sinleşme tarihini izleyen iki ay içinde,

c) Yönetim ve denetim kurulları ile ko­misyon üyeliklerine seçilen veya atananlar için, göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

d) Görevi sona erenler ayrılma tarihini iz­leyen bir ay içinde,

e) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kuru­lu üyeleri için, faaliyete geçme tarihini; so­rumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra ya­zarları için, bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

f ) Özel kanunlarına göre mal bildirimin­de bulunması gerekenler için, kanunlarında öngörülen süre içinde verilmesi zorunludur.

g) Bu kanun kapsamındaki görevlere de­vam edenlerin bildirimi yenilemeleri ise so­nu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler.

Süresinde mal bildiriminde bulunmama

Belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlara, bildirimin verileceği mer­cilerce yazılı olarak ihtarda bulunulur. Bu ihtar, ilgilisine usulünce tebliğ olunur. İh­tarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhu­riyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulu­nulur.

İhtarın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde mazeretsiz olarak bildirim­de bulunmayana üç aydan bir yıla kadar ha­pis cezası verilir. Mal bildirimleri, kanunda belirtilen makam veya mercilerin ilgili bi­rimlerinde, ilgililerin varsa sicil yoksa özel dosyalarında saklanır. Mal bildirimlerinin içeriği hakkında soruşturma ve kovuştur­maya yetkili merciler dışındakilere açıkla­ma yapılmaz, bilgi verilemez.

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