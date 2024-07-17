Maliye harcama ve gelir beyanı sorgulamasına başladı mı?

Vergide adaleti sağlamak amacıyla hükü­metin son günlerde sıkça kullandığı “az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacağız” sloganı gündemdeyken vergi dene­tim kurulu tarafından aylık harcaması 5 mil­yon liranın üzerinde olan yaklaşık 800 kişi­nin tespit edilerek incelemeye alınacağı ha­beri gündeme düştü.

Maliye Bakanının açıklaması ve öncelikli inceleme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şim­şek'in, "vergide adalet ve etkinliği artıracağız, çok kazanandan çok vergi alacağız, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek bütçe finans­manını iyileştiriyoruz." mesajı doğrultusun­da çalışmalarını sürdüren vergi denetim ku­rulu, risk analizi raporlarını güncelleyerek “oltaya takılanları” mercek altına alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu’nun (VDK), yüksek tutarda harcama­sı olduğu halde herhangi bir gelir beyanında bulunmayan veya düşük tutarlı gelir beya­nında bulunan kişilerin öncelikli olarak in­celemeye alacağı medyaya yansıdı. Buna gö­re; ilk etapta tespit edilen 800 kişinin aylık 5 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı, lüks araçlara bindiği, lüks tüketimde bulun­duğu ancak hiç gelir beyan etmediği ve vergi mükellefi olmadığı görülmüş.

Diğer bir inceleme

VDK tarafından, bazı mal veya hizmet tes­liminde müşterilerini IBAN üzerinden öde­meye yönlendiren, alternatif olarak sıklıkla kullanılan "mail order" yöntemi de incele­meye alınacak. Bu yöntemle yapılan tahsilat­lar, muhtemel vergisel riskleri nedeniyle ta­kip edilecek, söz konusu tahsilatlarla satışı yapılan mal veya hizmet karşılığında fatura veya fiş düzenlenip düzenlenmediğine yöne­lik inceleme yapılacak.

Bu kapsamda incelemeye alınan IBAN he­sabı sahiplerine vergi müfettişleri tarafın­dan gelirin kaynağının tespitine yönelik de­taylı sorular yöneltilecek. İnceleme sırasın­da, hesap sahiplerinin hesaplarını başkasına kullandırmanın suç sayıldığına ilişkin bilgi­lendirme yapılacak ve vergi kayıp kaçağına sebep olanlar hakkındaki gerekli işlem yapı­lacak.

Öneri paketinin belirsizliği

Orta Vadeli Plan (OVP) kapsamında, Hazi­ne ve Maliye Bakanlığı tarafından önerilen ve doğrudan vergi gelirlerini artırıcı amaçlı yeni bir vergi paketi taslak olarak daha TBMM’ye sunulmadan kamuoyuna sızdırıldı, olumlu/ olumsuz ciddi tartışmalara yol açarak ses ge­tirdi. Ancak; öneri paketi bazı kesimlerin tep­kisi üzerine geri mi çekildi, arka planda üze­rinde çalışma devam mı ediliyor? Belirsizliği devam ediyor.

Öneri paketinde; KDV, ÖTV, gelir ve ku­rumlar vergisi ile vergi usul kanunları başta olmak üzere birçok kanunda düzenlemeler yapılarak doğrudan vergi gelirlerinin artırıl­masının yanı sıra, çeşitli harç ve cezalarda ciddi artışlar gibi çok önemli düzenlemeler öngörülüyordu.

Önerilerin en önemli olanı; beyan edilen gelir ve harcama kıyaslamasının sorgulanma­sı idi. Doğrudan gelirlerin vergilendirilme­si ve vergi adaleti amaçlanıyorsa, kayıt dışı kalan gelirler ve harcamaların sorgulanması gerekli hale gelmiştir. Bu yaklaşımın, “servet vergisi” veya “nerden buldun” ile bir alakası yoktur. Servet vergisi veya nerden buldun çok daha kapsamlı farklı bir yaklaşımdır.

Değerlendirme

Son günlerde kamuoyunun gündemine dü­şen; aylık harcaması 5-10 milyon liranın üze­rinde olan yaklaşık 800 kişinin VDK tarafın­dan tespit edilerek incelemeye alınacağı ha­beriyle ilgili Bakanlık yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde haberin doğru ol­duğu, bu incelemenin daha önce kamuoyu­na sızdırılan öneri paketiyle veya beklenen düzenlemeyle ilgisinin olmadığı, tamamen VDK’nın risk analizi raporuna takılan belli sayıdaki kişilere yönelik olduğudur.

Görüldüğü üzere; banka hareketleri, harca­ma ve gelir beyanı sorgulaması her zaman ya­pılabilir, bunun için yasal bir düzenlemeye de gerek yoktur. Ancak, vergisini düzenli ödeyen vatandaş ise soruyor, inceleme neden 5-10 milyon lirayla ve neden 800 kişiyle sınırlı tu­tulmuş? Esas olan; kişilerin tüm banka ha­reketlerinin, harcamalarının ve gelirlerinin sorgulanmasıdır, gerekirse, mevcut mevzuat­ta ilave yeni düzenlemelere gidilmelidir.