Maliye, örtülü olarak “Nereden buldun?” diyecek

Uzun yıllardır maliye cephe­sinde ve kamuoyunda tar­tışılan ve bir türlü hayata geçiri­lemeyen “Nereden buldun?” uy­gulaması, nihayet örtülü de olsa maliye tarafından potansiyel ris­ki bulunan kişilere gönderilen önemli bir yazı ile gündeme düş­tü. İlgili yazı ile kişiler önce “iza­ha davet” edilecek, gerekli görül­mesi halinde ise “incelemeye” sevk edileceklerdir.

İlgili yazı aynı zamanda, Türki­ye Serbest Muhasebeci Mali Mü­şavirler ve Yeminli Mali Müşavir­ler Odalar Birliği’ne (TÜRMOB) 27/05/2025 tarihinde bildirilerek, TÜRMOB’a bağlı odaların ve mes­lek mensuplarının bilgilendirilme­si istenmiş ve gerekli desteğin sağ­lanması talep edilmiştir. Böylece, 2023 ve 2024 vergilendirme döne­minde büyük ölçekli şirketlere ortak olup, gelir vergisi beyannamesi ile kazanç/irat beyan etmeyen kişiler mercek altına alınarak incelemeye davet edilmeye başlanmıştır.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın yazısı

T.C. Hazine ve Maliye Bakan­lığı, Vergi Denetim Kurulu Baş­kanlığı’nın 27/05/2025 tarih ve E-84992840-663.02[DEN-S]-18318 sayılı yazısı ile TÜRMOB’a gönderi­len yazı aşağıdaki gibidir:

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teş­kilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 228. maddesinde, her türlü bilgi, veri ve istatistiği top­lamak suretiyle oluşturulacak Risk Analiz Sistemi üzerinden mükellef­lerin faaliyetlerini gruplar ve sektör­ler itibarıyla analiz etmek, mukaye­seler yapmak ve bu suretle risk alan­larını tespit etmek, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın görev ve yet­kileri arasında sayılmıştır.

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek için başta Bakanlığımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşla­rı aracılığıyla toplumun tüm kesim­lerinin desteğini almak ve işbirliği içerisinde teşvik edici düzenleme ve uygulamaları hayata geçirmek ama­cıyla “Kayıt Dışı Ekonomiyle Müca­dele Eylem Planı (2023-2025)” yü­rürlüğe girmiştir.

Söz konusu Eylem Planı’nın 2. Bi­leşeni: “Toplumsal Farkındalık ve Gönüllü Uyum Seviyesinin Yüksel­tilmesi” bölümünde yer verilen Ey­lem No 8: “Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini zamanında yeri­ne getirilmesini sağlamak amacıyla davranışsal yaklaşım politikaların­dan yararlanılacaktır.” eylemi kap­samında Başkanlığımızca çalışmalar yapılmaktadır. Davranışsal yaklaşım politikalarının amacı; bireylerin ter­cih hakkını koruyarak, doğru yön­de karar almalarına yardımcı olmak amacıyla yönlendirilmelerine ola­nak sağlamaktır.

Başkanlığımız tarafından 2023 ve 2024 vergilendirme döneminde büyük ölçekli şirketlere ortak olup, Gelir Vergisi beyannamesi ile ka­zanç/irat beyan etmeyen, ayrıca üc­ret, irat, kazanç ve hasılatları dolayı­sıyla haklarında herhangi bir tevki­fat bildirilmemiş risk taşıyan gerçek kişilere ilişkin olarak “Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Prog­ramı” planlanmıştır. Bu kapsamda mükelleflerin maruz kalabilecek­leri potansiyel vergisel risklerin en aza indirilmesi amacıyla Bir­liğinizin bağlı odaların ve meslek mensuplarının bilgilendirilerek gerekli desteğin sağlanması önem arz etmektedir.

Söz konusu incelemenin amacı ve kişilere sorulacak muhtemel sorular

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücade­le Eylem Planı’na göre, ilk olarak 2023-2024 vergilendirme dönemini kapsayacak şekilde kişilerin gelirle­ri, harcamaları ve banka hareketleri üzerinde yapılacak tespitler sonrası kişiler izaha davet edilecek ve önce­likle aşağıdaki konularla ilgili sorgu­lanacaklardır:

1.Şirketin tüzel kişiliğinden zi­yade, şirket ortaklarının şahsi ma­li profilleri incelenecek ve beyan et­tikleri ile beyan etmedikleri gelirle­ri arasındaki farklar sorgulanacaktır.

2.Kişilerin varsa şirket ortaklıkla­rından dolayı şirketten aldıkları hu­zur hakkı veya kar dağıtımı sorgula­nacaktır.

3.Kişilerin varsa şirket ortaklık­larından dolayı şirkette borçlu veya alacaklı oldukları hesap bakiyeleri sorgulanacaktır.

4.Kişilerin banka hesaplarındaki yüksek miktardaki para hareketleri sorgulanacaktır.

Yukarıdaki kriterler kapsamın­da kişilere yapılacak çağrı öncelikle izaha davet şeklinde olup, evvela so­ru/cevap şeklinde tutanaklar tanzim edilecektir. Sorulacak soruların ma­kul cevabı temin edilemezse, kişiler incelemeye sevk edilecektir. İncele­menin sonucu ise vergi inceleme ra­poruyla sonuçlanacaktır.