Malta’yı dünyaya Türkler açıyor

Global Yatırım Holding ve Yılport’un liman işlettiği Malta’da bir yeni terminal ihalesi daha onaylandı. Yapılan ihalede Türk şirketi Excel Sis Enerji’nin öncülük ettiği konsorsiyum 55.4 milyon euroluk teklifiyle kazandığı projede terminal, iskele ve bakım hizmetleri işini üstlendi.

Hem turizm hem de sanayiye yönelik liman işletmeciliği konusunda Türk şirketleri son 10 yıla damga vuran adımlar attı. Latin Amerika’dan İskandinavya’ya kadar dünyanın değişik coğrafyalarında Türk şirketleri birbiri ardına liman ihalelerine katılıyor, birçok bölgesel üssün ticaretine de el atıyor.

Yıldırım Holding, Doğuş Grubu, Koç Holding, Global Ports, Albayrak Grubu gibi öncü şirketlerin attığı bu adım özellikle Akdeniz’i adeta Türk Gölü haline getirdi. Fransa, İspanya, Hırvatistan, Yunanistan, Karadağ gibi ülkelerde kendini gösteren Türk şirketlerinin en güçlü olduğu Akdeniz ülkelerinden biri de Malta.

Yıldırım Holding ve Global’in önemli limanlarını yönettiği Malta’da bir Türk şirketi daha önemli bir anlaşma imzaladı. Malta’da önemli projeler üstlenen Excel Sis Enerji Üretim İnşaat A.Ş’nin de yer aldığı konsorsiyum yeni bir kargo terminalini ve gerekli sistemin kurulması adına 55.4 milyon euro yani bugünkü kurla 1.2 milyar liralık ihale kazandı. Malta Altyapı Bakanlığı’nın onayladığı ihaleyle RasHanzir’de yapılacak olan merkez ve akaryakıt terminali projesinin finansmanı ise önemli kısmı Avrupa Birliği fonlarından sağlanacak.

28 bin metrekareyi kapsayan proje, kargo gemileri için yeni bir rıhtımı kapsayacak. 2025 yılına kadar tamamlanması planlanan projede iskele ise 300 metre uzunluğuna kadar gemilerin yanaşmasına imkan verecek.

İlk adımı Yıldırım Holding attı

Deniz taşımacılığı denilince akla ilk gelen ülkelerden biri olan Malta’nın en önemli limanı Malta Freeport olarak biliniyor. 2011 yılında Yıldırım Holding, bu limanın işletmesinin yüzde 50’sini satın almıştı. 2.5 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesiyle Akdeniz bölgesinin en büyüklerinden biri olan Freeport, iki adet konteyner terminaline sahip. Terminal 1’de 1,000 metre rıhtım uzunluğu, 457 metrekare toplam alan, 10 bin 139 konteyner yer slotu ve 606 reefer konteyner noktası bulunuyor. Terminal 2’de ise 1,140 metre operasyonel rıhtım uzunluğu, 4,946 yer slotu, 288 reefer konteyner noktası ve 222 bin 500 metrekare toplam alana sahip.

Global, cruise şirketine ortak oldu

Malta’daki bir başka Türk şirketi ise Global Yatırım Holding. Yıldırım Holding’den sonra ülkeye adım atan Global Yatırım Holding’in iştiraki Global Liman İşletmeleri 2015 yılında Malta’nın Valletta Cruise Port Plc şirketinin yüzde 30.79’unu almıştı. 48 bin metrekare alanda faaliyet gösteren Valetta Kruvaziyer Limanı, 2002 yılında Malta Devleti tarafından 65 yıllığına kiralanmıştı. Satış anlaşmasının olduğu yıl bu liman, 650 bin kruvaziyer yolcusuna hizmet veriyordu. 2021 yılında bu rakam 900 bin kişiyi aşmıştı.