Metal yakalıların ayak sesleri
Teknoloji ve mühendislik ile ilgili yabancı kaynakları yakından takip etmeye çalışırım. İş dünyasına yönelik trendleri, riskleri ve fırsatları buralardan yakalamak mümkün olabiliyor. Pazar günü okuduğum bir haber, işgücünde büyük bir değişimin artık kapıda olmadığını, fiilen başladığını gösterdi. Robotik firması Figure AI ve otomobil şirketi BMW'nin ortak çalışmasıyla geliştirilen “Figure 02” adlı insansı robotun performansında kaydedilen büyük ilerlemeler, robotların kısa süre içinde mavi yaka işleri üstlenecekleri bir devrime işaret ediyor.
Figure 02’nin başarı hikayesi
Figure AI’nin CEO’su Brett Adcock, insansı robotların üretim süreçlerinde hız ve doğruluk bakımından ulaştığı seviyeyi, "game-changer" yani oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme olarak nitelendiriyor. Figure 02, BMW’nin Spartanburg fabrikasında test edilerek, özellikle üretim hattında karmaşık görevleri yerine getirme kapasitesini kanıtladı. Bu robot, milimetrik hassasiyetle metal levha yerleştirme gibi zorlu görevleri başarıyla yerine getirdi ve günlük 1.000 yerleştirme kapasitesine ulaştı. Üstelik hızını %400, başarı oranını ise yedi kat artırarak gelecekte insansı robotların üretim süreçlerine ne kadar entegre olabileceğini gösterdi.
Ancak BMW, Figure 02’nin henüz üretim hattında kullanılmayacağını ve 2025’e kadar test aşamasında kalacağını belirtti.
Diğer örnekler: Boston Dynamics ve Tesla Bot
Figure 02 tek örnek değil. Robot teknolojilerinde lider firmalardan biri olan Boston Dynamics, geliştirdiği Atlas robotuyla dikkat çekiyor. Atlas, dinamik hareket kabiliyetiyle özellikle lojistik ve inşaat gibi sektörlerde potansiyel bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Zorlu arazi şartlarında hareket edebilen ve ağır yük taşıyabilen bu robot, insanın fiziksel sınırlarını zorladığı alanlarda büyük bir yardımcı olabilir.
Bir diğer önemli oyuncu ise Tesla Bot (Optimus). Tesla, fabrikalarda kullanılması planlanan bu insansı robotu tanıttığında büyük ses getirdi. Tesla Bot, insan benzeri bir yapıya sahip olmasının yanı sıra, tekrarlayan ve fiziksel zorluk gerektiren görevlerde kullanılmak üzere tasarlandı. Elon Musk, bu robotların gelecekte insanlarla birlikte çalışarak iş gücünü daha verimli hale getireceğine inanıyor.
Yeni çağın iş dinamikleri
Robotların iş gücüne dahil olması, mavi yakalı işler için bir tehdit mi, yoksa bir fırsat mı? Bu sorunun cevabı, teknolojinin nasıl kullanıldığına bağlı. İnsanların fiziksel olarak zorlandığı veya monoton, tekrarlayan görevlerin robotlara devredilmesi, daha yaratıcı ve stratejik işlere odaklanmamıza olanak sağlayabilir. Örneğin, bir üretim hattında ağır ve tekrarlayan görevleri robotlar üstlenirken, insanlar bu süreçleri optimize eden ve yenilikler geliştiren roller üstlenebilir.
Ancak bu dönüşümün beraberinde getirdiği sosyal ve ekonomik etkileri göz ardı etmemek gerek. İş gücünün bir kısmı, bu dönüşüme ayak uydurmakta zorlanacaktır. Dolayısıyla hem şirketlerin hem de hükümetlerin bu süreçte yeni beceri kazandırma eğitimlerine ve çalışanların teknolojiye adapte olmasını destekleyen programlara yatırım yapması kritik öneme sahip.
Sonuç olarak, insansı robotlar tahminimce 2035 senesi geldiğinde ağır ve zorlu mavi yaka işlerin bir kısmını tamamen üstlenmiş olacaklar. Önümüzdeki beş sene buradaki gelişimin hızına inanamayacaksınız. Tabi diğer tarafta ChatGPT gibi üretken yapay zekâların gelişimi de beyaz yaka açısından bir alarm durumu olarak görülebilir. Ben bir yönetim danışmanı olarak bugünlerde şirketlerin stratejilerini bu tabloyu iyi okuyarak belirlemeleri üzerine epey kafa yoruyorum. Bu devrimin, yakından takip eden ve doğru zamanda yatırım yapan firmalar için bir rekabet avantajı olacağına inanıyorum.