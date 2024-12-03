Metal yakalıların ayak sesleri

Teknoloji ve mühendislik ile ilgili ya­bancı kaynakları yakından takip et­meye çalışırım. İş dünyasına yönelik trendleri, riskleri ve fırsatları buralardan yakalamak mümkün olabiliyor. Pazar gü­nü okuduğum bir haber, işgücünde büyük bir değişimin artık kapıda olmadığını, fi­ilen başladığını gösterdi. Robotik firma­sı Figure AI ve otomobil şirketi BMW'nin ortak çalışmasıyla geliştirilen “Figure 02” adlı insansı robotun performansında kaydedilen büyük ilerlemeler, robotların kısa süre içinde mavi yaka işleri üstlene­cekleri bir devrime işaret ediyor.

Figure 02’nin başarı hikayesi

Figure AI’nin CEO’su Brett Adcock, in­sansı robotların üretim süreçlerinde hız ve doğruluk bakımından ulaştığı seviye­yi, "game-changer" yani oyunun kuralla­rını değiştiren bir gelişme olarak nitelen­diriyor. Figure 02, BMW’nin Spartanburg fabrikasında test edilerek, özellikle üre­tim hattında karmaşık görevleri yerine ge­tirme kapasitesini kanıtladı. Bu robot, mi­limetrik hassasiyetle metal levha yerleş­tirme gibi zorlu görevleri başarıyla yerine getirdi ve günlük 1.000 yerleştirme kapa­sitesine ulaştı. Üstelik hızını %400, başarı oranını ise yedi kat artırarak gelecekte in­sansı robotların üretim süreçlerine ne ka­dar entegre olabileceğini gösterdi.

Ancak BMW, Figure 02’nin henüz üretim hattında kullanılmayacağını ve 2025’e kadar test aşamasında kalacağını belirtti.

Diğer örnekler: Boston Dynamics ve Tesla Bot

Figure 02 tek örnek değil. Robot tek­nolojilerinde lider firmalardan biri olan Boston Dynamics, geliştirdiği Atlas robo­tuyla dikkat çekiyor. Atlas, dinamik hare­ket kabiliyetiyle özellikle lojistik ve inşa­at gibi sektörlerde potansiyel bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Zorlu arazi şartlarında hareket edebilen ve ağır yük taşıyabilen bu robot, insanın fiziksel sınırlarını zor­ladığı alanlarda büyük bir yardımcı olabi­lir.

Bir diğer önemli oyuncu ise Tesla Bot (Optimus). Tesla, fabrikalarda kullanıl­ması planlanan bu insansı robotu tanıttı­ğında büyük ses getirdi. Tesla Bot, insan benzeri bir yapıya sahip olmasının yanı sıra, tekrarlayan ve fiziksel zorluk gerek­tiren görevlerde kullanılmak üzere tasar­landı. Elon Musk, bu robotların gelecekte insanlarla birlikte çalışarak iş gücünü da­ha verimli hale getireceğine inanıyor.

Yeni çağın iş dinamikleri

Robotların iş gücüne dahil olması, ma­vi yakalı işler için bir tehdit mi, yoksa bir fırsat mı? Bu sorunun cevabı, teknoloji­nin nasıl kullanıldığına bağlı. İnsanların fiziksel olarak zorlandığı veya monoton, tekrarlayan görevlerin robotlara devre­dilmesi, daha yaratıcı ve stratejik işlere odaklanmamıza olanak sağlayabilir. Ör­neğin, bir üretim hattında ağır ve tekrar­layan görevleri robotlar üstlenirken, in­sanlar bu süreçleri optimize eden ve yeni­likler geliştiren roller üstlenebilir.

Ancak bu dönüşümün beraberinde ge­tirdiği sosyal ve ekonomik etkileri göz ar­dı etmemek gerek. İş gücünün bir kısmı, bu dönüşüme ayak uydurmakta zorlana­caktır. Dolayısıyla hem şirketlerin hem de hükümetlerin bu süreçte yeni beceri kazandırma eğitimlerine ve çalışanların teknolojiye adapte olmasını destekleyen programlara yatırım yapması kritik öne­me sahip.

Sonuç olarak, insansı robotlar tahmi­nimce 2035 senesi geldiğinde ağır ve zor­lu mavi yaka işlerin bir kısmını tamamen üstlenmiş olacaklar. Önümüzdeki beş se­ne buradaki gelişimin hızına inanamaya­caksınız. Tabi diğer tarafta ChatGPT gibi üretken yapay zekâların gelişimi de beyaz yaka açısından bir alarm durumu olarak görülebilir. Ben bir yönetim danışmanı olarak bugünlerde şirketlerin stratejile­rini bu tabloyu iyi okuyarak belirlemele­ri üzerine epey kafa yoruyorum. Bu devri­min, yakından takip eden ve doğru zaman­da yatırım yapan firmalar için bir rekabet avantajı olacağına inanıyorum.