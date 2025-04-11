Ne Trump geri adım atıyor ne de Çin…

ABD, Çin'e %125 oranında gümrük vergi­si uyguluyor; Çin, ABD ithalatına %84 gümrük vergisi açıklıyor… Maalesef o bek­lenen ticaret savaşları tam olarak başladı ve tam gaz gidiyor.

Donald Trump’ın ülkelere uy­guladığı tarifeler tek tek açıklandı. Başta ken­di vatandaşları, iş insanları ve büyük global markaları olmak üzere tüm dünya neye uğra­dığını şaşırdı. Tabii bu şoke edici vergi oran­ları ekonomiyi yakından takip edenlerin bek­lentisi olsa da herkesin aklında “Trump o ka­dar da ileri gitmez” düşüncesi vardı.

Trump'ın yaklaşık 100 ülkeye uyguladı­ğı yeni tarifeler, Çin ithalatına uygulanan %125’lik tarife de dahil olmak üzere bir ge­cede yürürlüğe girebiliyor. Pekin, Çarşam­ba günü ABD ithalatına uygulanan vergileri %34'ten %84'e sonra da %125’e çıkaracağını açıkladı. Türkiye’nin payına da %10’luk tari­fe düştü. İlk bakışta bu bizim için olumlu gö­rünse de Çin ve AB ülkeleriyle ithalat ve ihra­cat oranımızı göz ardı edemeyiz. Uzun vadede ABD ve Çin arasında bu ticari savaş; Avrupa Ülkerleri ve bizi de yakından ilgilendiriyor. Özellikle de sanayi ve teknoloji alanında bu artışı göreceğiz. Örneğin bir akıllı telefonun onlarca parçası Çin’de üretiliyor ya da kendi komşu ülkelerinden toplanıyor, ABD’ye ula­şıp dünyaya dağılarak ticareti sürdürüyor. Ara malların sağlanamaması tüm büyük ülke­leri ve sektörleri etkileyecektir. ABD’nin ye­ni vergi tarifinde Vietnam da %46 ile nasibini aldı. Zaten ABD’li üreticiler Çin’deki ticaret yoğunluğunu dağıtmak için Vietnam’ı dev­reye sokmuştu. Trump her ne kadar kendile­riyle iletişime geçen ve misilleme yapmayan 75’ten fazla ülke için ek tarifeleri 90 gün askı­ya aldığını duyursa da artık tüm dünyada gü­veni sarsmış oldu.

Başkan Trump sakin olunması gerektiğini söylerken ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bankacılara ekonomi konusunda "oldukça iyi durumdayız" şeklinde mesaj veriyor. Ma­alesef tablo bu denli sakin kalınacak kadar iyimser değil. Ekonomiden az çok anlayan bir vatandaş dahi ABD’nin bu süreçte ekono­misinin resesyona gireceğini ve yüksek enf­lasyonla karşılaşacağını öngörebilir.

Yabancı yatırımcılar hükümet ihaleleri ön­cesinde uzun vadeli hazine bonolarını tutma konusunda genel bir gerginlik olduğunu söy­lemekte. Bu endişe, Japon hisse senetlerinin %3,9 ve Avrupa'nın ana endeksinin yaklaşık %3 düşmesiyle küresel bir hisse senedi satışı­na katkıda bulundu. AB çok uzun zaman ön­ce ABD ve Trump’ın gerek savunma gerek­se ekonomi alanında güven vermediğini ima eden mesajlar vererek hazırlık sürecine geç­meye başlayacaklarının sinyallerini veriyor­du. AB ve Türkiye arasındaki ticari ağın daha fazla güçleneceğini görebiliriz.

Öte yandan Trump’ın bu hamlesi ABD için­de de ilişkileri zedelemeye başladı. Çatırtıla­rın büyüdüğünü ilerleyen günlerde daha faz­la göreceğiz. Mesela siyasete el atmasıyla bü­yük ticari kayba uğrayan Elon Musk’ın sosyal medyada yaptığı “Milton Friedman” paylaşı­mı da oldukça dikkat çekti. İzlemeyenler için; Friedman, videosunda bir kalemin dünyanın dört bir yanındaki malzemeler ve işçilikle na­sıl üretildiğini anlatıyor. Yani serbest piyasa­nın işleyişinin, yalnızca üretim verimliliğini artırmak için değil, aynı zamanda dünya halk­ları arasında uyum ve barışını desteklediği­nin altı çiziliyor. Görünen o ki Trump, başta Musk olmak üzere birçok ABD iş insanından buna benzer tepkiler alacak.

Umarım Trump, vergileri indirmeye yöne­lik hamleler yapar. Çin’de olumlu karşılığını verir. Bölgesel savaşlarla boğuştuğumuz bu yıllarda devlerin ticaret savaşında ezilen tüm dünya ülkeleri olacaktır.