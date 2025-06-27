  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Bekir Tamer GÖKALP
  4. Ortadoğu’da barışın gölgesinde: İran-İsrail savaşının bitişi ekonomiye ne vaat ediyor?

Ortadoğu’da barışın gölgesinde: İran-İsrail savaşının bitişi ekonomiye ne vaat ediyor?

Bekir Tamer GÖKALP
Bekir Tamer GÖKALP Parametre bekirtamer.gokalp@dunya.com

Ortadoğu denince ilk akla gelen, petrol, savaş ve din olur. Ancak bu dar çerçe­ve, bölgenin gerçek etkisini anlatmaya yet­mez. Aslında bu coğrafya, küresel dengelerin merkezi. Hem enerji yollarının geçiş nokta­sı, hem tarihi ve dini mirasın taşıyıcısı, hem de büyük güçlerin bitmeyen satranç tahtası.

Ortadoğu’da haftalardır süren gerginliğin ardından gelen barış sinyalleri, sadece böl­gesel güvenlik açısından değil, küresel eko­nomi için de büyük bir rahatlama anlamına geliyor. İran ile İsrail arasında tırmanan ça­tışmaların sona erdiği haberi, dünya genelin­de piyasalar tarafından iyimserlikle karşı­landı. Ancak barışın ekonomik izdüşümleri yalnızca petrol fiyatlarındaki düşüşle sınır­lı değil; etkiler çok katmanlı ve uzun vadeye yayılan bir yapıya sahip.

Petrol fiyatlarında normalleşme: Enerji ithalatçılarına nefes aldırıyor

Savaşın sona erdiği haberleriyle birlikte Brent petrol fiyatı 77 doların altına gerileye­rek savaş öncesi seviyelerine döndü. Özellik­le Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkeler için bu gelişme, hem cari açık hem de enflasyon üzerindeki baskının azalması anlamına geli­yor. Avrupa Birliği de enerji faturasında ya­şanacak düşüş sayesinde daha dengeli bir büyüme patikasına girebilir.

Jeopolitik risk priminde azalma: Gelişen ülkeler avantajlı

Savaş boyunca yükselen CDS (kredi risk primi) oranları, Ortadoğu’ya yakın tüm geliş­mekte olan ülkeleri etkilemişti. Barış sonra­sı risk primlerinin hızla gerilemesi, Türkiye, Mısır, Ürdün gibi bölge ülkelerinde serma­ye akışlarını yeniden canlandırabilir. Bu du­rum, kur üzerindeki baskıyı azaltarak mer­kez bankalarının daha rahat manevra yap­masına olanak tanıyacaktır.

Savunma harcamalarında yavaşlama beklentisi

Her iki ülkenin de savaş boyunca artan sa­vunma harcamaları, bütçe dengelerini zorla­mıştı. Barış sonrası bu kalemlerdeki düşüş, kamu harcamalarının daha verimli alanlara yönlendirilmesini sağlayabilir. İsrail’de sos­yal harcamalara yeniden ağırlık verilmesi beklenirken, İran’da ekonomik reformların önünün açılması söz konusu olabilir.

Ticaret koridorları ve lojistik: Doğu- Batı hattında güven tazeleniyor

İran üzerinden geçen doğu-batı yönlü ka­ra ve demiryolu ticaret koridorları, savaş ne­deniyle büyük risk altındaydı. Barışla birlik­te bu koridorların güvenliği yeniden sağlana­cak ve bölgesel lojistik merkezleri stratejik avantajlarını pekiştirecek. Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” girişimi de yeniden hız kazanabilir.

Diplomasi kazanırsa ekonomi de kazanır

İran-İsrail hattında sağlanan geçici ba­rış, diplomatik çabaların küresel ölçekte na­sıl bir ekonomik rahatlama getirebileceğini gösteriyor. Ancak bu sürecin kalıcı hale gel­mesi, yalnızca siyasi değil, ekonomik yapının da yeniden inşasıyla mümkün olacak. Dünya ekonomisinin yavaşladığı bir dönemde, jeo­politik tansiyonun düşmesi, tüm aktörlere yeni bir nefes alma alanı sunuyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Küresel ekonomiye olası etkileri 19 Haziran 2025
ABD borç yükü ve krize dönme ihtimali 14 Haziran 2025
İklim değişikliğinin makroekonomik yansımaları: Küresel ekonomiye yönelik bir tehdit 10 Haziran 2025
Japonya’nın faiz kararı ve global piyasalara etkisi 30 Mayıs 2025
Almanya, Avrupa ve Türkiye ekonomisini ne bekliyor? 23 Mayıs 2025
Suriye ambargosunun kalkmasının Türkiye’ye etkisi 17 Mayıs 2025
Petrol fiyatları ve enflasyon 09 Mayıs 2025
ABD’de vergisiz yatırım dönemi 03 Mayıs 2025
Trump’in ani hamlesi Asyalı komşuları yakınlaştırdı 25 Nisan 2025
Küresel sistem nereye gidiyor? 18 Nisan 2025