Otomotiv sektöründe göz kırpan değişim dalgası – 2

Elektrikli otomobillerin hızlandıracağı değişim süreci sadece satış kanalı ile sınırlı değil.

Kâr marjlarını hızla artırmak, işletme sermayesi kullanımını düşürmek zorunda olan üreticiler, hem ürünlerinde, hem de organizasyonlarında karmaşıklığı azaltmak, daha az parça ile üretim, daha düşük genel gider içeren operasyon, daha hızlı karar alınabilecek organizasyon yapısına, geri dönüşü daha yüksek reklam ve pazarlama fonksiyonlarına ulaşmaya çalışacak.

Otomobil üreticileri çok yüksek tutarlarda işletme sermayesi kullanıyor ve yatırımcılarının beklediği serbest nakit akışlarına ulaşabilmeleri için bu işletme sermayesinin önemli bir kısmından kurtulmaları gerekiyor.

Bunu başarabilmeleri, üretim sistemlerini “siparişe üretim” yapabilecek şekilde yeniden kurgulamalarına bağlı olacak ki bu tasarımdan satın almaya, üretimden lojistiğe farklı bir organizasyonu gerektiriyor. Daha az stok, tam zamanında kaliteli üretim, siparişe göre ve düşük maliyetli lojistik operasyonları gibi sonuçlara ulaşmak zorundalar.

Siparişe göre üretim muhtemelen farklı coğrafyalarda görece daha küçük ve çok sayıda model gruplarına göre uzmanlaşmış, operasyonel mükemmellik uygulamalarının yanı sıra doğru süreçleri maksimum ölçüde dijitalleştirmiş tesis ve ekipleri gerektirecek.

Düşük kârlılığın bir diğer bileşeni de toplam operasyon maliyetinin ihmal edilmeyecek bir kısmını oluşturan yüksek garanti giderleri. Ürün kalitesinde önemli iyileştirme sağlamak bu giderleri düşürmenin yegâne yolu.

Genel giderleri düşürüp, tedarik zincirinde esnekliği artırmaya çalışırken ürün kalitesini anlamlı şekilde yükseltmek üreticilerin yönetim ekipleri için tam bir meydan okuma olmaya aday. Tanıtım ve pazarlama giderleri üreticilerin bilançolarındaki kabarık kalemlerden bir diğeri.

Ford’un CEO’su Jim Farley, her bir modelin tanıtımı için araç başına $600-$700 gibi yüksek bir tutar harcadıklarını, orta ve uzun vadede marka bağlılığını sağlayacak garanti dönemi sonrası müşteri memnuniyeti için ise herhangi bir bütçelerinin olmadığını belirterek bu modelin sürdürülebilir olmadığının altını çiziyor.

Tesla ile rekabet edebilecek pazarlama ve reklam harcaması düzeyine kısa vadede ulaşmak kolay gözükmüyor. Çözüm Apple gibi kendi hayran kitlesini yaratan bir marka haline gelmek ki bunun tasarım, ürün geliştirme ve üretimde fark yaratmakla yakından ilgisi var.

Apple örneğini bilinçli olarak veriyorum çünkü elektrikli otomobil -sanıldığının aksine- yazılım-odaklı bir ürün ve bana öyle geliyor ki elektrikli otomobilde orta vadede kazanan(lar)ı yazılım başarımı belirleyecek. Apple’ın sektöre girmesinin sebebi tam da bu.

Düşük stok gereksinimi, ihtiyaç duyulan kadar hammaddenin üretim sistemine bireysel siparişlerle eş zamanlı olarak sokulmasını gündeme taşıyacak.

Bugünlerde elektrikli araçlarda kullanılan kilit hammadde (nikel, lityum, alüminyum, titanyum, bakır ve manganez) ve komponentlerin (mikroişlemci, enerji yönetim ve araç yönetim sistemleri) uzun vadeli tedariğini garanti almaya çalışan otomobil şirketlerinin odağı zaman içinde bütün bunları sadece ihtiyaçları kadar tedarik etmeye, stoğu ya ortadan kaldırmaya yada tedarikçiye yüklemeye doğru kayacak.

Elektrikli araçların etkisiyle otomotiv sektöründe tedarik zincirinden satışa kadar iş süreçlerinde bu dönüşümleri gerçekleştirirken, elektrikli araçların gerektirdiği knowhow’ı edinmek, geliştirmek ve bünyede tutabilmek yönetim ekiplerini zorlayacak. Yeninin tarifini doğru yapmak, kurguyu uygularken dengeli hareket etmek, önceliklere odaklanırken maliyet disiplini sağlamak, dönüşümün her parçasında iş geliştirme disiplini gerektirecek. Şüphesiz, iyi olan kazanacak.