OYAK ve Fiba ortak şirket kurdu İngiliz Invstr’ı Türkiye’ye getiriyor

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin son dönemdeki en büyük ilgi alanı dijital dünya. Koç Holding’den Sabancı Grubu’na, Yıldız Holding’den Zorlu Grubu’na kadar Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yatırım yaptığı bu alanda hızla büyüyen devlerden biri de OYAK Grubu ve Fiba Holding. Özellikle ödeme sistemleri ve e-finans konularında kendini gösteren OYAK Grubu ve Fiba Holding şimdilerde önemli bir işbirliğine imza atıyor.

Hüsnü Özyeğin’in yönettiği Fiba Holding’in bu alandaki şirketi Finberg ve OYAK Grubu’nun iştiraki OYAK Portföy Girişim Sermayesi bir araya gelerek Avrupa’nın en büyük yatırım uygulamalarından İngiliz Invstr’ı Türkiye’ye getiriyorlar. 2021 yılında Fiba’ya ait Finberg’in, 2022’de de OYAK’ın yatırım ve işbirliği yaptığı Invstr, şimdi de iki Türk deviyle Türkiye’ye geliyor.

Edindiğim bilgilere göre Fiba ve OYAK bu işbirliği için Uni Finansal Teknoloji Hizmetleri adlı bir şirket kurdu. Uni ve Invstr, yüzde 50’şer hisse oranıyla Türkiye’de işlem yapmak adına yeni bir oluşuma imza atacak.

Arkasında Avrupa ve ABD’den yatırımcılar var

Hisse senetleri, döviz ve dijital varlık alım satımı dahil olmak üzere dijital yatırım hizmetlerini geliştirdiği mobil uygulama üzerinden sunan Londra merkezli finansal teknoloji şirketi Invstr, Pakistan kökenli İngiliz Karim Derhalli tarafından kuruldu.

Dünyaca ünlü finans kuruluşları Deutsche Bank, Lehman Brothers’da ülke direktörlüğü yapan Invstr’nin yatırımcıları arasında ise Chicago merkezli yatırım fonu Peak, Ventura, MasterCard’ın eski dünya başkanı Rick Haythornthwaite, Tencen’e 10 milyar dolara satılan Supercell’in yatırımcılarından Jari Ovaskainen gibi kişiler ve kurumlar var.

Gençlerin finansal okur-yazarlık seviyelerini artırmak amacıyla eğitim içerikleri sunan, kullanıcılara farklı demo portföyler ile kendilerini deneme imkanı sağlayan Invstr uygulamasına 200 ülkeden erişim sağlanabiliyor.

4 milyondan fazla kişinin kullandığı Invstr, 2019 yılında UK App Awards tarafından “Yılın Fintech Uygulaması” ve UK Business Technology Awards tarafından “Yılın Uygulaması” seçilmiştir. Invstr kurucusu Kerim Derhalli 2019 yılında Go:Tech Business Awards tarafından “Yılın Teknoloji Girişimcisi” ödülünü aldı, FinTech Breakthrough Awards tarafından da 2023 yılının “En İyi Sosyal Trade Platformu” seçildi.