Para transferleri artık MASAK takibinde
Finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen eft, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı arttırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla, 1 Ocak 2026 da yürürlüğe girmek üzere Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) genel tebliğ taslağı hazırlanarak görüşe açıldı.
Ülkemiz tarafından, FATF (Financial Action Task Force) üyesi ülkelerde uygulanan yaklaşımları dikkate alınarak bir Genel Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır. Taslak düzenlemeyle, finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen nakit işlemlerde, beyanla başlayan ancak yüksek tutarlı işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu ve dayanaklarıyla desteklenen kademeli bir yaklaşım öngörülmektedir.
Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için MASAK tarafından yapılan çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerileri 18/08/2025 tarihine kadar MASAK’ın internet sitesindeki ilgili linkten iletebilirsiniz.
Yeni tebliğin amacı
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 30) taslak olarak 01/08/2025 tarihinde MASAK’ın internet sayfasında yayımlanmış olup, 18/8/2025 tarihine kadar kamuoyunun görüş ve önerilerine sunulmuştur. Bu Tebliğ, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Transfer sırasında bankaların müşterilere sunmuş olduğu açıklamalar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca elektronik transferler için belirlenen başlıklar haricinde asgari bazı başka açıklamalar da zorunlu hale getiriliyor.
Yeni tebliğin kapsamı
Müşteriye sunulan seçenekler arasında işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir.
Finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 200.000 TL ile 2.000.000 TL (bu tutarlar dahil) arasındaki nakit işlemlerde işlemin mahiyetinin beyanı için müşteriye en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunar. Bunlar arasında işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir.
Finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 2.000.001 TL ile 20.000.000 TL (bu tutarlar dahil) arası nakit işlemlerde işlemin mahiyetinin beyanı için Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan Nakit İşlem Beyan Formunun doldurulmasını sağlamakla yükümlüdür. Nakit İşlem Beyan Formunda işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir.
Finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 20.000.000 TL’yi aşan nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formunun detaylı bir açıklama içerecek şekilde ve ilgili dayanakları eklenmek suretiyle doldurulmasını sağlamakla yükümlüdür.
Aşağıdaki işlemler tebliğ kapsamında değil
-Aşağıda sayılan işlemler, bu tebliğ ile belirtilen yükümlülüklere tabi değildir;
-Bir müşterinin aynı finansal kuruluş içerisindeki hesapları arasında gerçekleştirilen işlemler,
-Müşterinin kamu kurum ve kuruluşu olması,
-Bankaların kendi aralarında gerçekleştirdikleri ve müşterinin banka olduğu işlemler,
-Muhabir bankacılık kapsamında gerçekleştirilen işlemler,
ATM’lerden yapılan ve işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı Tedbirler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen (Elektronik transferler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından gerçekleştirilen kripto varlık transferlerinde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 15 bin TL veya üzerinde olduğunda) tutarı aşmayan elektronik transferler ve havale işlemleri,
ATM’lerden yapılan ve işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 200 bin TL’yi aşmayan nakit işlemler.
Diğer hususlar
Döviz cinsinden yapılacak işlemlerde parasal tutar; yabancı para ve yabancı para cinsinden ödemeyi sağlayan belge tutarlarının Türk Lirası karşılıklarının tespitinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgili gün için ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış kuru veya alım satıma konu olmayan bilgi amaçlı döviz kuru esas alınır.
Bu Tebliğ ile getirilen hususlara riayet edilmemesi halinde Kanunda öngörülen ve yükümlülükleri ihlâl eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Değerlendirme, öneriler ve sorular
Değerlendirme;
Söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için MASAK tarafından yapılan bu önemli ve gerekli çalışmalar devam etmekte olup, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerin 18/08/2025 tarihine kadar, MASAK’ın internet sitesindeki ilgili linkten iletilmesinde fayda var. Akabinde, tebliğ taslağı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/01/2026 tarihinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş olacak.
Öneriler ve sorular;
Suç gelirlerinin tespiti ve kayıt dışılıkla mücadele amacıyla getirilen düzenleme yerinde bir düzenlemedir. Ancak, ilk etapta 200 bin TL sınırının 10 bin $ veya 10 bin € karşılığı 500 bin TL olarak uygulanmasısın sağlanması.
Tebliğin yayımlanmasından sonra kamuoyunu bilgilendirmek için bir kullanım kılavuzu yayımlanmasının sağlanması.
Her bir işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının netleşmenin sağlanması. Örneğin; bahsi geçen tutarlar her bir işlem için mi, bir günlük işlemlerin toplam tutarı mı? Kişi, 500 bin TL’lik bir işlemi 5 güne bölerek 100’er bin TL olarak transfer ederse bu uygulamada muaf olacak mı?
Not: Konuyla ilgili detaylı yazımı, bu hafta sonu Dünya# sayısında yazacağım.