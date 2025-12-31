Para transferlerinde kafalar karışık!
Finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen eft, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı arttırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla hazırlanan MASAK tebliği 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmeden önce Maliye Bakanlığı’ndan değişikliğe gidileceğine ilişkin yeni bir açıklamanın gelmesiyle kafalarda birçok soru işareti yarattı.
MASAK tarafından hazırlanan, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 30) taslak olarak 01/08/2025 tarihinde MASAK’ın internet sayfasında yayımlanmış olup, 18/08/2025 tarihine kadar kamuoyunun görüş ve önerilerine sunulmuştu. Konuyla ilgili detaylı bilgilendirmeye 13/08/2025 tarihli Dünya gazetesindeki yazımda yer vermiştim.
Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2026’da yürürlüğe girmesi gereken tebliğ bugüne kadar yayımlanmadığı gibi, son üç gündür çeşitli gazete ve medya kuruluşu tarafından yürürlüğe girmiş gibi “son dakika” haberler yapıldı. Bunun üzerine iki gün önce Maliye Bakanlığına dayandırılarak DÜNYA gazetesinde çıkan haberde ise; “Havale ve EFT’de değişim kademeli olacak” haberi ise konuyu farklı bir boyuta taşımış oldu.
MASAK’ın hazırladığı tebliğin amacı
MASAK; Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı mali suçları araştırma kurumudur. Amacı, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla etkili bir şekilde mücadele etmektir. Faaliyetleri sayesinde etkin bir ekonomi ve güvenli bir toplum oluşmasına katkıda bulunmaktadır.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği; Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmış olup, ülkemizin FATF (Financial Action Task Force) standartlarına uyumunun güçlendirilmesi ve ulusal/uluslararası yükümlülüklere etkin şekilde riayet edilmesi hedefi doğrultusunda, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik olarak FATF üyesi ülkelerde uygulanan yaklaşımlar da dikkate alınarak bir Genel Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.
Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları, elektronik transfer işlemleri ve havalelerde müşteriye işlemin mahiyetinin beyanı için en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunar. Ancak elektronik transfer işlemleri ve havalelerde, işlemin mahiyetinin beyanı için sunulacak seçeneklerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca elektronik transferler için belirlenen başlıklar haricinde asgari olarak; gayrimenkul alım ödemesi, motorlu taşıt alım ödemesi, borç verme/borç ödeme, hediye/ bağış/yardım, vergi/resim/harç ödemesi, tazminat/sigorta ödemesi, avukatlık/danışmanlık/ müşavirlik ödemesi, sağlık ödemesi, kripto/dijital varlık, şans oyunları/bahis ödemesi, eğlence/sosyal medya ödemesi başlıklarının yer alması zorunludur.
Tebliğin kapsamı
Müşteriye sunulan seçenekler arasında işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir.
-Finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı, 200.000 TL ile 2.000.000 TL (bu tutarlar dahil) arasındaki nakit işlemlerde işlemin mahiyetinin beyanı için müşteriye en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunar. Bunlar arasında işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir.
-Finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 2.000.001 TL ile 20.000.000 TL (bu tutarlar dahil) arası nakit işlemlerde işlemin mahiyetinin beyanı için Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan Nakit İşlem Beyan Formunun doldurulmasını sağlamakla yükümlüdür. Nakit İşlem Beyan Formunda işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilir.
-Finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 20.000.000 TL’yi aşan nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formunun, detaylı bir açıklama içerecek şekilde ve ilgili dayanakları eklenmek suretiyle doldurulmasını sağlamakla yükümlüdür.
Nakit beyan formunun doldurulması
Nakit İşlem Beyan Formunun doldurulmasını gerektiren işlemlere dair müşteri veya müşteri adına işlemi yapanın onayı, Nakit İşlem Beyan Formunda yer alan tüm bilgilere yer verilmek kaydıyla işlem dekontu üzerine alınacak imza veya internet/mobil bankacılık, SMS OTP, dijital link, telefon bankacılığı yoluyla temin edilebilir. Ancak niteliği gereği işlemin mahiyetine dair belge temininin mümkün olmadığı durumlarda Nakit İşlem Beyan Formunun müşteri veya müşteri adına işlemi yapan tarafından doldurulması ve işlemin mahiyeti hakkında en az 50 karakter uzunluğunda açıklamanın yapılması zorunludur.
Müşterinin kendisinden talep edilen hususları karşılamaması durumunda yükümlüler kendilerinden talep edilen işlemi gerçekleştirmez. Bu tebliğle öngörülen tedbirler finansal kuruluşların, elektronik transfer, havale ve nakit işlemlerle ilgili olarak başkaca tedbirler almalarına veya şüpheli işlem bildirimini gerektirecek durumlarda parasal tutara bakılmaksızın işlemin mahiyeti hakkında bilgi, açıklama ve belge talep etmelerine engel teşkil etmez.
Aşağıdaki işlemler tebliğ kapsamı dışında tutulmuş
Aşağıda sayılan işlemler, bu tebliğ ile belirtilen yükümlülüklere tabi değildir;
-Bir müşterinin aynı finansal kuruluş içerisindeki hesapları arasında gerçekleştirilen işlemler,
-Müşterinin kamu kurum ve kuruluşu olması,
-Bankaların kendi aralarında gerçekleştirdikleri ve müşterinin banka olduğu işlemler,
-Muhabir bankacılık kapsamında gerçekleştirilen işlemler,
-ATM’lerden yapılan ve işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı Tedbirler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tutarı aşmayan elektronik transferler ve havale işlemleri,
-ATM’lerden yapılan ve işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 200.000 TL’yi aşmayan nakit işlemler.
Diğer hususlar
-Döviz cinsinden yapılacak işlemlerde parasal tutar; Tedbirler Yönetmeliğinin 48 inci maddesi uyarınca, yabancı para ve yabancı para cinsinden ödemeyi sağlayan belge tutarlarının Türk Lirası karşılıklarının tespitinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilgili gün için ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış kuru veya alım satıma konu olmayan bilgi amaçlı döviz kuru esas alınır.
-Bu Tebliğ ile getirilen hususlara riayet edilmemesi halinde Kanunda öngörülen ve yükümlülükleri ihlâl eden kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
DÜNYA Gazetesinin konuyla ilgili yeni haberi
Kamuoyu; 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi gereken tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasını beklerken, 29 Aralık 2025 tarihli DÜNYA gazetesindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı’na dayandırılarak verilen; “para transferlerinde kriterler değişiyor” başlıklı haber “acaba yeni bir düzenleme mi yapılıyor” sorusunu gündeme getirdi.
Habere göre; 31 Aralık 2025 tarihine kadar piyasadan görüşler alınarak 1 Mart ve 1 Temmuz olmak üzere kademeli geçiş sağlanacak. 200 bin TL yerine 400 bin TL ‘nin üzerindeki işlemler için söz konusu düzenlemenin geçerli olacağı telaffuz ediliyor. Bunun dışında, tebliğ taslağında yer alan bütün hükümlerin yapay zekâ destekli olarak uygulanacağı bilinmelidir.
Değerlendirme, sorunlar ve öneriler
Değerlendirme:
Bu suretle, bir yandan genel ekonomik faaliyetlere etkisi en az olacak şekilde vatandaşlarımızın günlük nakit işlemlerinin aksamadan sürdürülmesi, diğer yandan da finansal sistemde güven ve izlenebilirliğin güçlendirilmesi ve suç gelirlerinin aklanması ile terörizmin finansmanı gibi küresel risklerle daha iyi şekilde mücadele edilmesine yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
Kayıt dışılığı önlemek için birçok Avrupa ülkesinde, belli bir miktarı aşan banka üzeri nakit para çekilmesi veya transfer işlemlerinde beyan tutanağı talep edilmektedir. Ülkemizde de bu ve benzeri düzenlemeleri uygulamak doğru ve olumlu düzenlemelerdir. Ancak bizdeki sıkıntı; henüz “nereden buldun” yasal düzenlemesi yokken, bu tür transfer işlemlerini sorgulamak veya kişilerin banka hesaplarındaki yüksek miktarlı para hareketlerinden dolayı maliye tarafından “izaha davet” ederek inceleme yapmak ne kadar sağlıklı bir sonuç doğuracağı konusunda tereddütler ve tartışmalar da devam etmektedir.
Kafaların daha fazla karışmaması için, mevcut MASAK tebliğinde Maliye Bakanlığı’nca uygulanabilir değişikliğin bir an önce yapılarak ilgili tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanması sağlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır.
Sorunlar ve öneriler:
-Suç gelirlerinin tespiti ve kayıt dışılıkla mücadele amacıyla getirilen düzenleme yerinde bir düzenlemedir. Ancak, ilk etapta 200 bin TL sınırının (10 bin $ veya 10 bin € karşılığı) 500 bin TL olarak uygulanmasının sağlanması.
-Öncelikle bazı pilot bölgeler seçilerek, uygulamanın da 2026 yılı sonuna kadar kademeli olarak yapılmasının sağlanması.
-Tebliğin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunu bilgilendirmek için bir “kullanım kılavuzu” yayımlanmasının sağlanması. Gerekirse yeni düzenlemenin kulanım kılavuzunda; yurt içi ve yurt dışı para transferlerinde olası vergisel risklerin de yer almasının sağlanması.
-Her bir işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının netleştirilmesi. Örneğin; bahsi geçen tutarlar her bir işlem için mi, bir günlük işlemlerin toplam tutarı mı? Kişi, 500 bin TL’lik bir işlemi 5 güne bölerek 100’er bin TL olarak transfer ederse bu uygulamada muaf olacak mı?
-Bu tebliğ hükümlerinden muaf olanlar arasında sayılan; “Bir müşterinin aynı finansal kuruluş içerisindeki hesapları arasında gerçekleştirilen işlemler” cümlesi çok net değil, daha net anlaşılmasının sağlanması. Örneğin; aynı şirketin çeşitli bankalarda hesabı bulunmakta ve bu hesaplar arasında sıklıkla transferler yapılmakta ise “Aynı finansal kuruluştan” kasıt değişik (tüm) bankaları da kapsıyor mu?
Tüm okuyucuların yeni yılını kutlar, sağlık mutluluk huzur ve esenlikler dilerim.
