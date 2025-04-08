Patronlara sesleniyorum kaybedecek vakit yok!

Değerli dostlarım. Üç senedir dünya­daki değişimi ve şirketlere yansıma­larını elimden geldiğince sizlere anlat­maya çalışıyorum. Olacağını tahmin etti­ğimiz gelişmeler bir bir karşımıza çıkıyor.

Maalesef şirketler olarak olan biteni an­lamakta, anlasak da adım atmakta geç kaldığımız için, birkaç sene içinde işimizi dahi kaybedebiliriz. Şu an baktığınız yer­den durum bu kadar kritik gözükmeyebi­lir ama nedenleri üzerinde sohbet edelim.

Bir organizasyonun liderinin temel gö­revi nedir? Pek çok şey sayılabilir; lider­lik etmek, yönetmek, otorite sağlamak ve­ya düzen kurmak gibi. Ama esas görev, de­ğişimi çok boyutlu olarak anlamak ve bu değişime yönelik strateji üreterek, orga­nizasyonu ve onu oluşturan insanları ge­leceğe güvenle taşımaktır.

İçinde bulunulan dönemi iyi anlamalıyız

Bugün içinde olduğumuz dönemin, 1700’lerden itibaren teknolojide beşin­ci büyük kırılma olduğunu söyleyebiliriz. Buhar, elektrik, bilgisayar, mobil tekno­lojiler/internet ve bugün yapay zeka. Ay­rıca bugün, 2. Dünya Savaşından sonra dünyada tesis edilmiş olan siyasi ve eko­nomik düzenin, tarafların ve ilişkilerin de değiştiği noktadayız. Başkan Trump bu­nun fitilini ateşlemiş durumda.

Bu değişim, beraberinde çok fazla risk ve fırsat getirecek. Bu riskleri iyi yöne­ten, fırsatları görüp ürün veya hizmetlere dönüştüren ya da mevcut ürün veya hiz­metlerine yeni alanlar açan şirketler bu dönemden güçlenerek çıkacak. Değişimi fark etmeyen, ya da etse bile her şeyin es­kisi gibi olacağını düşünenler ise bu risk ve fırsatları yönetemeyecek. Ben bu nok­tada patronlara büyük bir görev düştüğü kanaatindeyim.

Dünyada bu tür dönemler nadir ya­şanır. Biz bir tanesinin tam başındayız. 1800’lerin sonlarına doğru elektrik ger­çeği ile karşı karşıya olan insanları, fabri­kaları düşünün. Ya da 1970’lerin sonunda başlamış olan kişisel bilgisayar devrimi­ni. 1990’ların başındaki mobil ve inter­net teknolojilerini. Bunlar da pek çok risk ve fırsat getirmişti. İyi yönetenler kazan­dılar. Her teknolojik gelişme, beraberin­de önce ekonomik, sonra politik ve bazen de askeri gelişmeleri tetiklemiştir. Bugün içinde bulunduğumuz dönem de böyle bir dönem olacaktır.

Patronlar, sizlere çok iş düşüyor

Çünkü bu değişimi, olası sonuçlarını, risk ve fırsatlarını yakalamaları gereken kişiler onlar. Şirketlerini geleceğe pat­ronlar taşıyacak. Hangi istikamete gide­ceğine onlar karar verecek. Hatta çok bü­yük ölçekli, tamamen profesyonel yöneti­ciler ile yönetilen şirketlerde dahi böyle olmalı. Ancak dünyadaki değişimi oku­yamayan, kafasını operasyondan kaldıra­mayan, yönetim kurullarında bu işi bir­likte yapacak donanım ve tecrübede yol arkadaşları olmayan patronlar ne yapa­cak? İşleri zor.

Geleceği doğru okumak; yatırım karar­larınız, hangi işlere erkenden girip, han­gilerinden vakitlice çıkacağınız, hangi ül­ke ve sektörlere yoğunlaşacağınız, bunu nasıl bir organizasyon ve operasyon ile yapacağınız, nasıl bir networke sahip ol­manız gerektiği ve kaynaklara en avantaj­lı şekilde nasıl erişeceğiniz gibi pek çok konunun belirleyicisi olacak. Hata yapma lüksümüz yok. Öyle bir dönemdeyiz ki, maalesef her şeyi ben bilirim deme lüksü­müz de yok.

Şirketinizde geleceği yorumlama be­cerisine ihtiyacınız var. Sizle birlikte, bu geleceğe uygun strateji iş modeli, operas­yon ve kaynak geliştirme işlerini omuzla­yacak bağımsız veya danışman yönetim kurulu üyelerine ihtiyacınız var. Yeter mi, yetmez. Aynı zamanda, dünyada ne olup bittiğini farklı kaynaklardan (kitap, der­gi, sosyal medya içeriği, online dersler, raporlar, vb.) takip etmeniz lazım. Deği­şimin şirketiniz için ortaya çıkardığı risk ve fırsatları belirlemelisiniz. Bence işe bununla başlanmalı. Vakit kaybetmeden bu odakla yönetim kurulunuzu güçlendi­rin derim.