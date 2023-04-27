Petrol Ofisi, Vitol’le dünya sularına açılıyor

Türk akaryakıt şirketi Petrol Ofisi’ni 6 yıl önce 1.3 milyar euro'ya satın alan dünya devi Hollandalı Vitol yeni bir adım attı. Hollandalı şirketin iştiraki Vitol Bunkers, Petrol Ofisi’ni hem deniz yakıt tedarikinde önemli bir oyuncu yapacak, hem de Türkiye’de operasyonlara başlayacak.

Türkiye’de bulunan en büyük enerji yatırımcılardan biri Hollandalı Vitol olarak biliniyor. 2017 yılında Avusturyalı enerji şirketi OMV'ye ait Petrol Ofisi'ni 1 milyar 368 milyon euroya satın alarak Türkiye’ye adım atan Vitol, dünyanın en büyük ikinci bağımsız şirketi.

Dünyanın değişik coğrafyalarında yatırımı bulunan, yıllık 500 milyar doların üzerinde bir ticaretin içinde yer alan Vitol, yılda 350 milyon tondan fazla petrolün sevkiyatında yer alıyor ve filosunda 250’den fazla gemi bulunduruyor. Vitol, şimdilerde önemli bir anlaşma kararı aldı. Buna göre, Vitol’un bunker yani akaryakıt tedariki alanındaki iştiraki Vitol Bunkers, Petrol Ofisi’ni küresel ikmal ağına taşımaya karar verdi.

Haberi Vitol’ün resmi internet sitesinde gördüğümde Petrol Ofisi’nin Kurumsal İletişim Müdürü Mehin Öner’i aradım. Öner, Vitol Bunkers’ın aldığı yeni kararın enerji taşımacılığı alanında önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Ardından Petrol Ofisi Grubu Denizcilik Kıdemli Müdürü Aydın Yıldız’dan konu hakkında bilgi aldım.

Filosundaki 16 barç gemisiyle 3 bin teslimat yapıyor

Edindiğim bilgilere göre Petrol Ofisi, filosundaki 16 barç gemisi ile her yıl 3 binden fazla teslimat gerçekleştiriyor. Türkiye’nin en büyük bunker yani yakıt tedarikçisi olarak yer alan Petrol Ofisi ve Vitol Bunkers, Türkiye'deki dünyanın en büyük konteyner, LNG, otomobil, kuru yük gemileri, petrol tankerleri ve yolcu gemilerine yakıt ikmali ve denizde karbondan arındırma çözümleri sağlamak için yakın işbirliği içinde çalışacak.

Bir başka deyişle Çin, Singapur, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Batı Avrupa, Karayipler ve ABD’nin ardından böylece Vitol’ün küresel bunker tedarik ağına Türkiye de eklenmiş oldu.

Petrol Ofisi Grubu Denizcilik Kıdemli Müdürü Aydın Yıldız, şu bilgileri verdi: “Bu işbirliğinin altında Petrol Ofisi Grubu’nun akaryakıt tedarikindeki öncü olması yatıyor. Türkiye’de denizcilik sektörüne transit, ÖTV’siz, gümrüklü yakıtlar, deniz yağları ikmal ve hizmetlerini bir arada sunabilen tek şirketiz. Ülke genelinde 7 deniz terminali ve 16 barç gemimiz ile Türkiye’nin en büyük yakıt tedarikçisiyiz.

İstanbul’u kapsayan denizlerde gerçekleştirilen taşımacılığın yüzde 90’ına yakıt ikmali gerçekleştiriyoruz. Vitol Bunkers ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği de bu hacmin bir sonucu. Küresel sulara odaklanıyoruz. Bu ortaklık dünyadaki işlem hacmimizi artırmamızda ve küresel denizcilik ekonomisindeki yerimizi sağlamlaştırmamızda önemli rol oynayacak.

Çoğu zaman şirket satışları sadece bir kontrol işi değil, bir açılım sürecini de başlatıyor. Türk enerji tarihinin en büyük satın almalarından birini yapan dünya devi Vitol’ün Petrol Ofisi’ni satın alması ve uzmanlık alanlarını genişletmesi bu büyüme ve yeni coğrafyalara açılma sürecine başarılı bir örnek olarak görünüyor.”