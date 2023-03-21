Portekizli Smartex Türk tekstil teknolojisi şirketini satın aldı

Türk tekstil sanayisi Avrupalı yazılımcıların da ilgisini çekiyor. Avrupa’ya geçen yıl 5.6 milyar dolarlık ihracat yapan sektörün dijital şirketlerinden Tuvis, Portekizli Smartex tarafından satın alındı. Portekizli şirket ayrıca Türkiye’de bir teknoloji merkezi kuracak.

Türk ekonomisinde hem ihracatın hem de istihdamın en önemli kalelerinden biri tekstil sektörü. Dünyanın en büyük 5’inci tekstil üreticisi ve ihracatçısı konumundaki Türk tekstil ve ham maddeleri sektörü, geçen yıl 12.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Her ne kadar sektör, 2021 yılına göre yüzde 0.6’lık büyüme yaşasa da Afrika, Güneydoğu Asya’daki üreticilerin güçlenmesine rağmen Türk tekstil ve hammaddeleri üreticileri yaşanan pandemi ve bölgesel savaşlara rağmen özellikle ana pazar Avrupa’daki gücünü koruyor.

2022 yılında en fazla tekstil ve hammaddeleri ihracatı yüzde 5’lik büyüme sağlayan 27 ülkeyi kapsayan Avrupa Birliği’ne gerçekleşti. Bu bölgeye yapılan ihracat 5.6 milyar dolar oldu. Hem tekstil sektörünün teknoloji ile buluşması hem de yenilikçi ürünler, ana pazar Avrupa’da ki girişimci firmaların da ilgisini çekiyor.

Bunlardan biri de Portekiz. Tekstilde israfın önüne geçmek adına akıllı cihazlar üreten Lizbon merkezli Smartex, Türk teknoloji şirketi Tuvis’i satın aldı. 2019’da kurulan Tuvis, tekstil üretim hatlarının görsel kalite kontrolü için yapay zeka ve derin öğrenme çözümleri geliştiriyor.

Bir de teknoloji merkezi kuracak

Üniversite arkadaşları Batuhan Şahin, Bahadır Gölcük ve Eyüp Görkem Bayram tarafından 3 yıl önce geliştirilmeye başlayan Tuvis’i alarak Türkiye’deki yapısını güçlendirdiklerini dile getiren Smartex CEO’su Gilberto Loureiro, “Bu satın almanın, mühendislik gücümüzü küresel olarak genişletmek için stratejik bir hareket olduğuna inanıyoruz.

İstanbul’daki büyüyen ekibimizin yardımıyla, dünya çapında tekstil endüstrisi üzerinde kalıcı bir etki yaratacağımızdan eminiz” dedi.

Tuvis’in Kurucu Ortağı Eyüp Görkem Bayram ise “Tuvis ekibi adına, Smartex’e katılmaktan, ürün ve hizmetleri güçlendirerek tekstil endüstrisinin dijitalleşmesinde küresel etkiyi artırmaktan dolayı heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Satın alma sadece Tuvis’i devralmakla kalmayacak.

Portekizli şirket Smartex ayrıca Türkiye’de yeni bir teknoloji merkezini de kuracak. Bu merkez ayrıca, Müşteri Hizmetleri Mühendisliği ve Müşteri Başarı Uzmanlığı gibi görevlerle çalışacak.

Görsel kalite kontrol sistemi üreten Tuvis’in çalıştığı bu alanda Türk şirketi dışında dünya üzerinde dört firma bulunuyor. Bu şirketler Portekiz, İsviçre, İngiltere ve ABD menşeli. Türk şirketin uyguladığı sistemle üretim bandından akan kumaş, kameralar tarafından izleniyor ve olası hatalar fotoğraflarla tespit ediliyor ve müdahale ediliyor.