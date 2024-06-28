PPK faizleri ne zaman indirir?
Tabii ki bu toplantıda faizlerde bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyordu. Ancak yapılan anketler de gösteriyor ki, eylül-ekim gibi ilk indirimin gelmesi ve yılı %45 civarında tamamlamamız öngörülmekte. Özellikle siyasi irade tarafından da gelen son çeyrekte adım atacağız açıklaması da tartışmaları alevlendirmiş gözüküyor.
Tam olarak anlaşılmadığını düşündüğüm için yinelemekte sakınca görmüyorum. Enflasyonun kaç olduğu noktasında bir uzlaşma yoksa alınan kararların ya da olası politika faizi değişikliklerinin de etkileri sınırlıdır.
ENAG / Türk-İş / KKTC enflasyonu / İTO gibi son 3-4 yıl öncesine kadar belirli bir tandem içinde gelen veri seti ile TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon arasındaki fark baki kaldıkça kısır döngüden çıkamıyoruz. Beklenen enflasyona göre aylık mevduatın yıllık bileşiğini aldığımızda ciddi reel faiz var. Neden hane halkı tüketime ara vermiyor ya da hala döviz - altın - kripto varlık tercih ediyor, yüksek TL faizi dururken diye sormaya devam ediyoruz.
İlk indirimin sinyalleri metinde yer almalı
Yeniden karara dönecek olursak, eylül-ekim gibi ilk indirim gelecekse, açıklama metninde de bunun öncü sinyalleri önümüzdeki toplantı metinlerinde kendine yer bulmalı. Bu açıdan bakıldığında, yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruş ve belirgin ve kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasının devamı gibi ifadelerin metinden ne zaman çıkacağı bundan sonra piyasanın odak noktası olmaya devam edecektir.
Gri liste meselesi
Sizler bu satırları okurken muhtemelen Türkiye’nin FATF tarafından gri listeden çıkması yönündeki karar açıklanmış olacak, burada beklentiler olumlu ancak olası kararın ardından yabancı sermayenin 2018-2023 arasında çıktığı hızla geri gelmesi beklentisi biraz iyimser kalabilir. Zira artık gelişen piyasalarda Asya’daki yeni pazarlar ile beraber alabileceğimiz pay da nispeten sınırlı ve gelecek fon akımlarının da geniş bir zaman diliminde olması yüksek ihtimal.
Dolayısıyla kısa vadeli yüksek volatilite ortamında iş yapan ve fırsat kollayan algoritmik trade ile ülkenin orta-uzun vadeli geleceğine inanarak yatırım yapan fonlar birbiriyle karıştırılmamalı.
BDDK, Basel IV taslaklarını paylaştı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Basel IV standartları kapsamında hazırlanan bazı düzenleme taslaklarının kamuoyunun görüşüne sunulduğunu bildirdi.
BDDK açıklamasında, Basel Komitenin küresel finansal kriz sonrası süreçte de bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarına ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü ve Aralık 2017 tarihinde Basel III uzlaşısı ya da Basel IV olarak adlandırılan “Basel III: Finalising Post Crisis Reforms” dokümanını yayımladığı anımsatılan açıklamada, Basel IV ile getirilen yenilikler geniş kapsamlı olduğundan, uygulama takvimine uyum sağlanmasını teminen çalışması tamamlanan taslakların kamuoyuyla paylaşıldığı aktarıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bu itibarla, Basel Komite tarafından yayımlanan ‘Calculation of Risk Weighted Assets for Operational Risk’ dokümanı dikkate alınarak mevcut sermaye yeterliliği düzenlemelerindeki operasyonel riske ilişkin mevzuatın yerine geçmek üzere ‘Operasyonel Riske Esas Tutarın Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı’, ‘Interest Rate Risk in the Banking Book’ dokümanı dikkate alınarak bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskine ilişkin mevzuatın yerine geçmek üzere ‘Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Yaklaşımla Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı’ ile ‘Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber Taslağı’ hazırlanmıştır.”