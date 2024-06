PPK faizleri ne zaman indirir?

Tabii ki bu toplantıda faizlerde bir de­ğişikliğe gidilmesi beklenmiyordu. Ancak yapılan anketler de gösteriyor ki, eylül-ekim gibi ilk indirimin gelmesi ve yılı %45 civarında tamamlamamız öngö­rülmekte. Özellikle siyasi irade tarafın­dan da gelen son çeyrekte adım atacağız açıklaması da tartışmaları alevlendirmiş gözüküyor.

Tam olarak anlaşılmadığı­nı düşündüğüm için yinelemekte sakın­ca görmüyorum. Enflasyonun kaç olduğu noktasında bir uzlaşma yoksa alınan ka­rarların ya da olası politika faizi değişik­liklerinin de etkileri sınırlıdır.

ENAG / Türk-İş / KKTC enflasyonu / İTO gibi son 3-4 yıl öncesine kadar belirli bir tandem içinde gelen veri seti ile TÜİK tarafın­dan açıklanan resmi enflasyon arasında­ki fark baki kaldıkça kısır döngüden çıka­mıyoruz. Beklenen enflasyona göre ay­lık mevduatın yıllık bileşiğini aldığımızda ciddi reel faiz var. Neden hane halkı tüke­time ara vermiyor ya da hala döviz - altın - kripto varlık tercih ediyor, yüksek TL faizi dururken diye sormaya devam ediyoruz.

İlk indirimin sinyalleri metinde yer almalı

Yeniden karara dönecek olursak, ey­lül-ekim gibi ilk indirim gelecekse, açık­lama metninde de bunun öncü sinyalleri önümüzdeki toplantı metinlerinde ken­dine yer bulmalı. Bu açıdan bakıldığında, yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruş ve belirgin ve kalıcı düşüş sağlanana ka­dar sıkı para politikasının devamı gibi ifa­delerin metinden ne zaman çıkacağı bun­dan sonra piyasanın odak noktası olmaya devam edecektir.

Gri liste meselesi

Sizler bu satırları okurken muhtemelen Türkiye’nin FATF tarafından gri listeden çıkması yönündeki karar açıklanmış ola­cak, burada beklentiler olumlu ancak ola­sı kararın ardından yabancı sermayenin 2018-2023 arasında çıktığı hızla geri gel­mesi beklentisi biraz iyimser kalabilir. Zi­ra artık gelişen piyasalarda Asya’daki yeni pazarlar ile beraber alabileceğimiz pay da nispeten sınırlı ve gelecek fon akımlarının da geniş bir zaman diliminde olması yük­sek ihtimal.

Dolayısıyla kısa vadeli yüksek volatilite ortamında iş yapan ve fırsat kol­layan algoritmik trade ile ülkenin orta-u­zun vadeli geleceğine inanarak yatırım ya­pan fonlar birbiriyle karıştırılmamalı.

BDDK, Basel IV taslaklarını paylaştı

Bankacılık Düzenle­me ve Denet­leme Kurumu (BDDK), Basel IV standartla­rı kapsamında hazırlanan ba­zı düzenleme taslaklarının kamuoyunun gö­rüşüne sunulduğunu bildirdi.

BDDK açıklamasında, Basel Komitenin küresel finansal kriz sonrası süreçte de ban­kaların sermaye yeterliliği hesaplamaları­na ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü ve Aralık 2017 tarihinde Basel III uzlaşısı ya da Basel IV olarak adlandırılan “Basel III: Finalising Post Crisis Reforms” dokümanını yayımladı­ğı anımsatılan açıklamada, Basel IV ile geti­rilen yenilikler geniş kapsamlı olduğundan, uygulama takvimine uyum sağlanmasını te­minen çalışması tamamlanan taslakların ka­muoyuyla paylaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bu itibarla, Basel Komite tarafından yayımlanan ‘Calcu­lation of Risk Weighted Assets for Operatio­nal Risk’ dokümanı dikkate alınarak mevcut sermaye yeterliliği düzenlemelerindeki ope­rasyonel riske ilişkin mevzuatın yerine geç­mek üzere ‘Operasyonel Riske Esas Tutarın Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı’, ‘Inte­rest Rate Risk in the Banking Book’ doküma­nı dikkate alınarak bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskine ilişkin mev­zuatın yerine geçmek üzere ‘Bankacılık He­saplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Yaklaşımla Ölçülmesine ve Değer­lendirilmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı’ ile ‘Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Fa­iz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber Taslağı’ hazırlanmıştır.”