Moody’s üzdü Fitch sevindirir mi?
Kredi derecelendirme kuruluşlarının takvim dahilinde ülkelere dair kredi notlarının gözden geçirilme süreci devam ediyor. Ülkemizi yatırım yapılabilir kredi notunun dört basamak altında değerlendiren Moody’s’ten bir artırım gelmemesi ile bu haftaya zayıf bir seyirle başladık. Bu hafta da Fitch’e dair güncellemeyi bekliyoruz.
Fitch, aynı S&P gibi ülkemizi yatırım yapılabilir kredi notunun üç basamak altında değerlendiriyor. Ayrıca notun gönümü de durağan, bu ay da olası bir değişiklik zor gözüküyor. Özellikle enflasyon ile mücadelede belirli bir yol kat edilmesi ve mevcut sıkı para politikasının sürmesi gibi faktörler dikkate alınacaktır. Ancak gerek global düzlemde gelişen piyasalara dair negatif hava, gerekse içinde bulunduğumuz bölgeden de kaynaklanan jeopolitik risk teması ile beraber kredi notunda ya da notun görünümünde değişiklik beklemiyorum.
Bankaların net faiz marjı
İçeride sigorta ve banka şirketlerinin öncülüğünde bilanço sezonu başlamış durumda. İlk planda analist beklentilerinin üzerinde kar rakamları görüyoruz. TCMB faiz indirimlerine devam ediyor. Politika faizinin düştüğü ortamda mevduat faizlerinin de benzer hızda gerilediğini görüyoruz. Ancak kredi faizlerinin aynı ölçüde düşmemesi bankaların kârlılığı açısından önemli olan net faiz marjında düzelmeleri beraberinde getiriyor. Mali sektörün dışında tabii ki önemli olan açıklanan manşet kar rakamlarından ziyade şirketlerin vergi, amortisman ve faiz öncesi kârlılığı. Pozitif bir nakit akımı oluşturan ve analistlerin kâr marjlarını yukarı yönde revize edeceği şirketler revaçta olacaktır.
Gözler şirketlerin finansallarında
İhracat pazarlarımızın başta Avrupa olmak üzere zayıf durumu ve euro kurunun son aylarda yerinde sayması ile bu konulara duyarlı sektörlerde görece daha zayıf seyir izlenmesi beklenebilir. Ülkemizde süren kentsel dönüşümün ve deprem bölgelerindeki faaliyetlerin etkisi ile inşaat sektörü ön planda. İnşaat dediğimiz zaman etkilediği alanlar oldukça fazla, çimento şirketleri, cam ya da seramik şirketleri de listenin içinde. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda gözümüz şirketlerin finansallarında ve aracı kurumların yapacakları değerlendirmelerde olacak.