Moody’s üzdü Fitch sevindirir mi?

Kredi derecelendirme kuruluşları­nın takvim dahilinde ülkelere dair kredi notlarının gözden geçirilme süreci devam ediyor. Ülkemizi yatırım ya­pılabilir kredi notunun dört basamak altın­da değerlendiren Moody’s’ten bir artırım gelmemesi ile bu haftaya zayıf bir seyirle başladık. Bu hafta da Fitch’e dair güncel­lemeyi bekliyoruz.

Fitch, aynı S&P gibi ül­kemizi yatırım yapılabilir kredi notunun üç basamak altında değerlendiriyor. Ayrı­ca notun gönümü de durağan, bu ay da ola­sı bir değişiklik zor gözüküyor. Özellikle enflasyon ile mücadelede belirli bir yol kat edilmesi ve mevcut sıkı para politikasının sürmesi gibi faktörler dikkate alınacaktır. Ancak gerek global düzlemde gelişen pi­yasalara dair negatif hava, gerekse içinde bulunduğumuz bölgeden de kaynaklanan jeopolitik risk teması ile beraber kredi no­tunda ya da notun görünümünde değişiklik beklemiyorum.

Bankaların net faiz marjı

İçeride sigorta ve banka şirketlerinin öncülüğünde bilanço sezonu başlamış du­rumda. İlk planda analist beklentilerinin üzerinde kar rakamları görüyoruz. TCMB faiz indirimlerine devam ediyor. Politika faizinin düştüğü ortamda mevduat faiz­lerinin de benzer hızda gerilediğini görü­yoruz. Ancak kredi faizlerinin aynı ölçüde düşmemesi bankaların kârlılığı açısından önemli olan net faiz marjında düzelmeleri beraberinde getiriyor. Mali sektörün dışın­da tabii ki önemli olan açıklanan manşet kar rakamlarından ziyade şirketlerin vergi, amortisman ve faiz öncesi kârlılığı. Pozi­tif bir nakit akımı oluşturan ve analistlerin kâr marjlarını yukarı yönde revize edeceği şirketler revaçta olacaktır.

Gözler şirketlerin finansallarında

İhracat pazarlarımızın başta Avrupa ol­mak üzere zayıf durumu ve euro kurunun son aylarda yerinde sayması ile bu konu­lara duyarlı sektörlerde görece daha zayıf seyir izlenmesi beklenebilir. Ülkemizde süren kentsel dönüşümün ve deprem böl­gelerindeki faaliyetlerin etkisi ile inşaat sektörü ön planda. İnşaat dediğimiz zaman etkilediği alanlar oldukça fazla, çimento şirketleri, cam ya da seramik şirketleri de listenin içinde. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda gözümüz şirketlerin finansalla­rında ve aracı kurumların yapacakları de­ğerlendirmelerde olacak.