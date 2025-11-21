Kim demiş geçti mevsim

Yavaş yavaş yılın sonuna doğru geliyoruz. Hatta semtimize henüz uğramayan sonbaharı geçip, kış aylarına gireceğiz. Batı dünyasında ge­lecek hafta şükran günü son­rasındaki Cuma ile alışveriş sezonu başlayacak. Noel tati­line kadar bu bir aylık süreç orada genel olarak alışveriş sezonu olarak kabul ediliyor. Çoğu şirket yıllık cirosunun yarısını bu dönemde gerçek­leştiriyor.

Evet yanlış okuma­dınız, bu bir aylık dönem yılın geri kalanına bedel bir satış hacmine işaret ediyor. Dola­yısıyla çoğu yer dönemlik ola­rak satış danışmanı istihdam ediyor, öğrenciler ya da dü­şük gelir grupları için de ek bir gelir kapısı meydana geli­yor.

Bu dönem aynı zamanda finans dünyasında da ha­kim konumda olan yatı­rım fonlarının büyük öl­çüde yılı tamamladığı ve bir noktadan sonra po­zisyonlarını neredeyse hiç değiştirmediği bir za­man dilimi. Hak edilmesi beklenen yönetim ve ba­şarı primleri büyük ölçü­de muhasebeleştiriliyor, aralık ayının son hafta­larında piyasalar açık olsa da ekran başında pek kimse kal­mıyor, herkes ailesiyle zaman geçiriyor.

Dolayısıyla, ABD piyasala­rında son haftalarda yaşanan kar satışlarının devam etmesi özellikle de beklentilerin üze­rinde kar açıklayan Nvidia bi­lançosu ile beraber değerlen­dirildiğinde zor gözüküyor. Şirketin gelecek döneme iliş­kin de satış ve kar tahminleri­ni yukarı yönde revize etmesi, piyasaya moral verdi.

Hatırla­nacağı üzere, özellikle Çin ta­rafından geliştirilen Deepse­ek ve Manus gibi yapay zeka alternatiflerinin oldukça dü­şük maliyeti ABD piyasaların­da dalgalanmaya yol açmıştı. Trilyon dolarlık piyasa değe­rine sahip şirketler, geniş ve­ritabanlarının işlenme­si, korunması ve analizi gibi çeşitli fonksiyon­ları eşsiz biçimde ye­rine getirme becerileri ile ayrılıyordu. Burada olan soru işaretleri Nvi­dia bilançosu ile şimdi­lik dağıldı. Şimdilik ke­limesinin altını çiziyo­rum zira, aynı Tesla’nın bir süre sonra pazar pa­yını BYD’ye kaptırması ve kar­lılığını yitirmesi gibi benzer bir durum da Nvidia için As­ya’daki rakiplerinin gelişmesi karşısında yaşanabilir.

Piyasaları rahatsız eden di­ğer bir konu da Fed’in yılın son toplantısında ne yapaca­ğına dair artan soru işaretle­ri. Bundan bir ay öncesine ka­dar faiz indirimlerinin devam edeceğine olan inanç olduk­ça zayıflamış durumda. Fede­ral hükümetin kapalı kaldığı döneme dair verilerin biline­memesi önemli. Diğer yandan Fed üyeleri arasında Trump tarafından atanmış olan veya gelecek dönemde Powell son­rası görev bekleyen isimlerin de politize söylemleri belirsiz­liği artırmakta. Başta Bitcoin olmak üzere kripto varlıklar­da, altın fiyatlarında ve diğer pek çok piyasada görülen vo­latilite buradan kaynaklı. Ge­lecek yıl yönetim değişikliği sonrası Fed faizleri şu an için öngörülenden daha fazla ve daha hızlı indirebilir, enflas­yon hedeflenen seviyelere gel­meden yapılan faiz indirimle­rinin nelere yol açtığını ise he­pimiz biliyoruz sanırım.