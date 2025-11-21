Kim demiş geçti mevsim
Yavaş yavaş yılın sonuna doğru geliyoruz. Hatta semtimize henüz uğramayan sonbaharı geçip, kış aylarına gireceğiz. Batı dünyasında gelecek hafta şükran günü sonrasındaki Cuma ile alışveriş sezonu başlayacak. Noel tatiline kadar bu bir aylık süreç orada genel olarak alışveriş sezonu olarak kabul ediliyor. Çoğu şirket yıllık cirosunun yarısını bu dönemde gerçekleştiriyor.
Evet yanlış okumadınız, bu bir aylık dönem yılın geri kalanına bedel bir satış hacmine işaret ediyor. Dolayısıyla çoğu yer dönemlik olarak satış danışmanı istihdam ediyor, öğrenciler ya da düşük gelir grupları için de ek bir gelir kapısı meydana geliyor.
Bu dönem aynı zamanda finans dünyasında da hakim konumda olan yatırım fonlarının büyük ölçüde yılı tamamladığı ve bir noktadan sonra pozisyonlarını neredeyse hiç değiştirmediği bir zaman dilimi. Hak edilmesi beklenen yönetim ve başarı primleri büyük ölçüde muhasebeleştiriliyor, aralık ayının son haftalarında piyasalar açık olsa da ekran başında pek kimse kalmıyor, herkes ailesiyle zaman geçiriyor.
Dolayısıyla, ABD piyasalarında son haftalarda yaşanan kar satışlarının devam etmesi özellikle de beklentilerin üzerinde kar açıklayan Nvidia bilançosu ile beraber değerlendirildiğinde zor gözüküyor. Şirketin gelecek döneme ilişkin de satış ve kar tahminlerini yukarı yönde revize etmesi, piyasaya moral verdi.
Hatırlanacağı üzere, özellikle Çin tarafından geliştirilen Deepseek ve Manus gibi yapay zeka alternatiflerinin oldukça düşük maliyeti ABD piyasalarında dalgalanmaya yol açmıştı. Trilyon dolarlık piyasa değerine sahip şirketler, geniş veritabanlarının işlenmesi, korunması ve analizi gibi çeşitli fonksiyonları eşsiz biçimde yerine getirme becerileri ile ayrılıyordu. Burada olan soru işaretleri Nvidia bilançosu ile şimdilik dağıldı. Şimdilik kelimesinin altını çiziyorum zira, aynı Tesla’nın bir süre sonra pazar payını BYD’ye kaptırması ve karlılığını yitirmesi gibi benzer bir durum da Nvidia için Asya’daki rakiplerinin gelişmesi karşısında yaşanabilir.
Piyasaları rahatsız eden diğer bir konu da Fed’in yılın son toplantısında ne yapacağına dair artan soru işaretleri. Bundan bir ay öncesine kadar faiz indirimlerinin devam edeceğine olan inanç oldukça zayıflamış durumda. Federal hükümetin kapalı kaldığı döneme dair verilerin bilinememesi önemli. Diğer yandan Fed üyeleri arasında Trump tarafından atanmış olan veya gelecek dönemde Powell sonrası görev bekleyen isimlerin de politize söylemleri belirsizliği artırmakta. Başta Bitcoin olmak üzere kripto varlıklarda, altın fiyatlarında ve diğer pek çok piyasada görülen volatilite buradan kaynaklı. Gelecek yıl yönetim değişikliği sonrası Fed faizleri şu an için öngörülenden daha fazla ve daha hızlı indirebilir, enflasyon hedeflenen seviyelere gelmeden yapılan faiz indirimlerinin nelere yol açtığını ise hepimiz biliyoruz sanırım.
|Borsa
|10.979,73
|0,70 %
|Dolar
|42,3683
|0,00 %
|Euro
|48,9385
|-0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1525
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.554,65
|0,01 %
|Altın (ONS)
|4.080,05
|0,07 %
|Brent
|62,7200
|0,14 %