ABD piyasalarında neler oluyor?

Uzun yıllardan bu yana piyasada olan biri olarak en pahalı söylem­lerden birinin bu sefer gerçekten farklı olduğunu bilecek tecrübeye sahip ol­duğumu düşünüyorum. Ancak teknolojide­ki gelişimin nasıl fiyatlanması gerektiğine dair somut bir bilginin de kimsede olmadı­ğı kanaatindeyim. En yakın benzer örnek, milenyumun başındaki dot.com çılgınlığı olarak verilebilir.

O zaman da internetin yaygın hale gelmesi ve ticari faaliyetlerde kullanılması ile pazarlama ve lojistik ala­nında devrim niteliğinde bir süreç yaşan­mıştı. Piyasaların ve genel olarak fon yö­neticilerinin en büyük açmazlarından biri budur, çok kısa bir zaman diliminde pek de fazla bilmedikleri bir konu hakkında yatı­rım kararları alma zorunluluğu.

Tabii ko­nuyu çok dağıtmamak adına sadece tek­nolojik atılımlar değil bazen yargı, bazen uluslararası ilişkiler gibi çok farklı bir yel­pazede de bu zorunluluklar silsilesi devam eder diyelim ve devam edelim. Bilmediği­niz bir konuda karar aldığınız zaman, ge­nelde akıl sizi aşırıya yönlendirir. İyimser­lik de kötümserlik de benzer şekilde aşırı alınır ya da satılır. Dolayısıyla piyasaların verdiği ilk reaksiyon bu şaşkınlığın ve ya­pılan varsayımların sonucudur. Verilen ilk tepkiler ile oluşan denge uzun soluklu ol­mayabilir ve şüphesiz yaşanılan sürecin etkisini daha iyi hesaplayan çoğunlukla da reel para olarak adlandırılan ve daha yavaş hareket eden sermaye konuyu nihayete er­dirir.

Yapay zeka değeri katladı

Yapay zeka temasına ucundan bile olsa bulaşan tüm şirketlerin piyasada değerle­rini katladığı ancak bu konunun haricin­de kalan şirketlerin yerinde saydığını gö­rüyoruz. Basit bir örnekle gidecek olursak, teknoloji şirketlerinin ve ağırlıklı olarak muhteşem yedili olarak kategorize edilen şirketlerin yer aldığı Nasdaq endeksi nere­deyse her gün zirve tazelerken, oranın kü­çük ve orta ölçekli şirketlerinin kote oldu­ğu Russell endeksinde ise benzer bir per­formans göremiyoruz. Sözün özü yapay zeka muhtemelen aynı internetin yaygın­laştığı dönemde olduğu gibi, hayatımızı kökten değiştirecek, bunu adapte eden şir­ketlerin verimliliği artacak, ancak bunun piyasa yansımasında muhtemelen yakın gelecekte bir normalleşme göreceğiz.