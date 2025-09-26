ABD piyasalarında neler oluyor?
Uzun yıllardan bu yana piyasada olan biri olarak en pahalı söylemlerden birinin bu sefer gerçekten farklı olduğunu bilecek tecrübeye sahip olduğumu düşünüyorum. Ancak teknolojideki gelişimin nasıl fiyatlanması gerektiğine dair somut bir bilginin de kimsede olmadığı kanaatindeyim. En yakın benzer örnek, milenyumun başındaki dot.com çılgınlığı olarak verilebilir.
O zaman da internetin yaygın hale gelmesi ve ticari faaliyetlerde kullanılması ile pazarlama ve lojistik alanında devrim niteliğinde bir süreç yaşanmıştı. Piyasaların ve genel olarak fon yöneticilerinin en büyük açmazlarından biri budur, çok kısa bir zaman diliminde pek de fazla bilmedikleri bir konu hakkında yatırım kararları alma zorunluluğu.
Tabii konuyu çok dağıtmamak adına sadece teknolojik atılımlar değil bazen yargı, bazen uluslararası ilişkiler gibi çok farklı bir yelpazede de bu zorunluluklar silsilesi devam eder diyelim ve devam edelim. Bilmediğiniz bir konuda karar aldığınız zaman, genelde akıl sizi aşırıya yönlendirir. İyimserlik de kötümserlik de benzer şekilde aşırı alınır ya da satılır. Dolayısıyla piyasaların verdiği ilk reaksiyon bu şaşkınlığın ve yapılan varsayımların sonucudur. Verilen ilk tepkiler ile oluşan denge uzun soluklu olmayabilir ve şüphesiz yaşanılan sürecin etkisini daha iyi hesaplayan çoğunlukla da reel para olarak adlandırılan ve daha yavaş hareket eden sermaye konuyu nihayete erdirir.
Yapay zeka değeri katladı
Yapay zeka temasına ucundan bile olsa bulaşan tüm şirketlerin piyasada değerlerini katladığı ancak bu konunun haricinde kalan şirketlerin yerinde saydığını görüyoruz. Basit bir örnekle gidecek olursak, teknoloji şirketlerinin ve ağırlıklı olarak muhteşem yedili olarak kategorize edilen şirketlerin yer aldığı Nasdaq endeksi neredeyse her gün zirve tazelerken, oranın küçük ve orta ölçekli şirketlerinin kote olduğu Russell endeksinde ise benzer bir performans göremiyoruz. Sözün özü yapay zeka muhtemelen aynı internetin yaygınlaştığı dönemde olduğu gibi, hayatımızı kökten değiştirecek, bunu adapte eden şirketlerin verimliliği artacak, ancak bunun piyasa yansımasında muhtemelen yakın gelecekte bir normalleşme göreceğiz.
|Borsa
|11.377,55
|0,09 %
|Dolar
|41,5668
|0,20 %
|Euro
|48,5434
|0,10 %
|Euro/Dolar
|1,1668
|0,02 %
|Altın (GR)
|5.010,76
|0,20 %
|Altın (ONS)
|3.747,18
|-0,05 %
|Brent
|68,7600
|0,59 %