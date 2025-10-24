Sadece para politikasıyla olmaz

Altı haftada bir yapılması itibariyle önemi artan Para Politikası Kurulu fa­iz toplantısından gelen 100 baz puan indi­rim piyasaları fazla şaşırtmadı.

Önceki toplantılara göre faiz indirim hı­zının kademeli olarak azalması işlerin pek de istenildiği gibi gitmediğini gösteriyor. Diğer yandan ara vadeli hedef ile uyumsuz olduğu çok belirgin bir gidişata karşın in­dirimlerin yine de sürmesi acaba rasyonel politikalardan vaz mı geçiliyor sorusunu akıllara getiriyor. Zira alınan faiz indirim kararını içeren satırlar metinden çıkartıl­dığı takdirde, bu ifadelerin yer aldığı bir toplantıda MB ne karar almış olabilir diye bir sınav yapsak çoğunluk olarak “herhalde pas geçilmiştir” cevabı gelecektir.

Hedeflere ulaşana kadar sıkı para poli­tikası devam edecek açıklaması, enflasyo­nun son aylarda net biçimde yüzde 2.5 ci­varı bir patikaya oturduğu yerde faiz indi­rimi adımını pek haklı çıkarmıyor. Ekim ayına dair enflasyon beklentisi de yüzde 2.5-yüzde 3 bandında, yani yıl sonuna da­ir yüzde 32 düzeyine revize edilen enflas­yon beklentilerini haklı çıkartan bir sonuç gelme ihtimali yüksek. Bir süreden beri metinden çıkan maliye politikası ile artan eşgüdüm konusu ön planda olmalı, yani çözüm o tarafta özellikle harcamalar tara­fında bir değişiklik yapamıyoruz, tasarruf etme konusunda yeterli alanımız yok o za­man bari para politikası ile yapılabileceğin fazlasını yapmaya çalışalım ise bu da ma­kul bir tercih değil.

Son olarak da, hem geçmiş hem de gele­cek enflasyona göre kayda değer bir reel fa­iz veriyoruz, TCMB’nın indirim yapması için fazlasıyla alanı var yorumlarına iki ke­lam etmek isterim. Gerek bizatihi TCMB tarafından gerekse de, TEPAV ya da BE­TAM gibi sivil toplum örgütleri tarafından yapılan araştırmalardan gelen, hanehalkı­nın ve reel sektörün enflasyon beklentileri esas alınmalı. Buraya bakacak olursak enf­lasyon algısı açıklanan resmi rakamların üzerinde ve buradan hareketle çok yüksek bir reel faizden söz edemeyiz. Kredi talebi neden düşmüyor, halen neden konut satış­ları bu kadar fazla gibi sorular da ekonomi­yi oluşturan tarafların enflasyonu nerede gördüğünü net biçimde aktarmaktadır.