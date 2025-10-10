İstihdam yaratarak enflasyon düşer mi?
Kendi içinde çelişiyor gibi görünen başlıklar üzerinde fikir birliğine varmak gerçekten zor. Türkiye ekonomik olarak büyüyor, bunu açıklanan verilerden takip ediyoruz, buna karşın çalışan nüfusun bu büyümeden aldığı pay ise azalıyor. Hatta öyle ki 5-10 yıl önce daha iyiydi şeklinde yakınmaları sıklıkla duyuyoruz. Zira hayat pahalılığı o kadar yüksek ki, maaşlara gelen zam ile cebimize giren para masraflara yetmiyor.
Ülkede yaşayan insan sayısını kabaca 100 milyon ve ülkenin ekonomik büyüklüğünü de 1.5 trilyon dolar olarak yuvarlıyorum, kolay anlaşılması için. Normalde kişi başına 15 bin dolar düşmesi beklenir. Ancak gelir dağılımındaki bozukluk yüzünden, en çok kazanan 20 milyonluk kısım 750 milyar dolar gelir elde ediyor, yani kişi başı gelir 37.500 dolar, bu İspanya ya da İtalya ortalamasına yakın. Kalan 80 milyonluk kısım ise diğer 750 milyarı paylaşıyor, yani kişi başı gelir 9 bin dolar civarı, Kuzey Makedonya ya da Arnavutluk düzeyinde.
Teşhis olmadan tedavi olmaz
Takdir edersiniz ki salt para politikası ile yüksek gelir elde eden kesimi yavaşlatamıyoruz, düşük gelir grubu ise zaten minimuma indirdiği tüketimini belirli bir seviyenin altına getiremiyor doğal olarak. En başından beri söylenen enflasyonu düşüreceğiz ama istihdamı da gözeteceğiz söylemi, aslında maliye politikası ile pek bir şey yapmayacağız anlamına geliyor. Dünyada enflasyon ile gerçekten mücadele edip bunu başaramayan ülke yok, enflasyonu düşürmeden geniş kitleleri refaha ulaştırmayı başarabilen ülke de yok diğer yandan. Enflasyon ile mücadele bir süre için başta bütçe olmak üzere açık verilmemesine dayanır.
Devlet tahvil satarak borçlandığı ve toplayabildiği ile elde ettiği gelirin üzerinde harcarsa arz talep dengesi bozulur, ya da dolar kurunun sürekli enflasyonun altında kalması ile tüketim malı ithalatı artarsa ve içerde üreticinin koşulları ağırlaşırsa orada da dengenin oluşması mümkün değildir. Teşhis olmadan tedavi olmaz, ancak önce sorunların varlığını kabul etmek gerekir. Dünya bize eur/usd paritesini yukarıda ve petrol fiyatlarını aşağıda tutarak bir fırsat sunuyor ancak ne kadar kullanabiliyoruz tartışılır.
|Borsa
|10.726,98
|-0,27 %
|Dolar
|41,8284
|0,20 %
|Euro
|48,3701
|-0,12 %
|Euro/Dolar
|1,1564
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.347,09
|0,17 %
|Altın (ONS)
|3.962,18
|-0,37 %
|Brent
|65,0000
|-1,20 %