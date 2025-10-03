Yine yeni yeniden enflasyon

Siz bu satırları okurken ben çok uzak­larda olmayacağım ama siz eylül ayı enflasyonunu görmüş olacaksınız. TÜİK tarafından açıklanan manşet enflasyon verisinin öncesinde fikir vermesi açısın­dan iki yere bakıyoruz. Öncelikle Türk-İş tarafından Ankara’da yaşayan dört ki­şilik bir ailenin beslenme masrafların­daki değişimi ölçmeyi hedefleyen Açlık Sınırı, burada artış yüzde 3 düzeyinin üzerinde. İkinci olarak da ayın başında İTO tarafından açıklanan İstanbul için Ücretliler Geçinme Endeksi, keza bura­daki artış da yüzde 3 bareminin üzerin­de. ENAG gibi bağımsız kurumlar tara­fından gelen rakamlar daha yukarıda, metodoloji açısından çok sorgulanmak­la beraber hanehalkının cebine yansıyan hayat pahalılığını en iyi ölçümleyen yer olmakla biliniyor. Özellikle İTO tarafın­dan açıklanan endeksin alt kalemlerinde eğitimin aylık artışı neredeyse yüzde 25 düzeyinde, sadece eylül ayı için yaşanan artıştan bahsediyoruz burada. Özel okul­da çocuk okutan biri olarak bu masrafın ağırlığının TÜİK tarafından alındığı gi­bi yüzde 2 olarak endekse dahil edilme­si ile zaten benim açımdan hiçbir anlamı kalmıyor hesaplamanın. Neredeyse iki milyon çocuktan bahsediyoruz burada, aileleri ile beraber kabaca 10 milyon in­san için eğitimin ağırlığı sadece yüzde 2 derseniz, sonra başka kurumlara ölçüm­leme adına gelen eleştirilerin dayanağı ortadan kalkıyor. Benzer şekilde giyimin ağırlığı yüzde 6 mesela, birden fazla ço­cuğu olan ve çocuklarına okul üniforma­sı ya da ayakkabı alan insanların yerine koyun kendinizi, eylül ayında maaşını­zın ya da gelirinizin yüzde 6 kısmını mı harcadınız buraya? Valla örnekler çoğal­tılabilir ama ana fikri anladınız diye dü­şünüyorum. Enflasyon hesaplamasının toplumun geniş kısmı tarafından kabul görmesi için, ağırlıkların da çoğunluğun gerçekliklerine göre değiştirilmesi gere­kiyor. Açlık sınırının asgari ücretin yüz­de 25 üstüne çıktığı bir yerde enflasyonu hesaplarken sen gıdaya gelirinin sadece dörtte birini ayırıyorsun dediğinizde or­talama 45 bin TL gelir elde eden 35 mil­yon çalışan için söylediklerinizin pek bir anlamı kalmıyor.