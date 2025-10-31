Şirketin piyasa değeri neyi yansıtır?

Dünyanın en değerli şirketi olma özel­liğini giderek daha geniş bir marj ile sürdüren Nvidia hissesinin piyasa değeri ilk defa beş trilyon dolar baremini aştı, lis­tenin son yıllarda ilk üçünde yer alan App­le veya Microsoft ile kıyasladığımızda ara­daki fark bir trilyon doları aştı.

Şu an için yapay zekanın gerek duyduğu işlemcileri üretme konusunda %80 pazar payına sahip şirket için, bu durumu ne kadar daha muha­faza eder hesaplaması yapılıyor. Zira başta AMD olmak üzere çok sayıda rakibi benzer özelliklere sahip daha çok sayıda çip ürete­rek pastadan daha fazla pay almak istiyor.

Piyasa nasıl fiyat biçer?

Şüphesiz bu aşamada ABD ile Çin ara­sında liderler nezdinde gerçekleşen zirve önemli, zira Nvidia’nın önemli müşterile­rinden biri de Çin. Henüz halka açık olma­makla beraber pek çoğumuzun günlük ha­yatına dahil olan ChatGPT’nin yaratıcısı olan OpenAI ise bir trilyon dolara yakın bir fiyatlama ile halka arz sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Şirketin yıl içerisinde aldığı son yatırımda şirket için yapılan değerleme 500 milyar dolar civarındaydı, yani sadece aylar içinde şirketin değerini ikiye katladı­ğını görüyoruz. Peki, piyasa bir şirkete na­sıl fiyat biçer, tabii ki her şeyi öngöremeye­ceğimiz için çeşitli varsayımlar aracılığıyla.

Trendin bittiğine dair sinyal yok

Ekonominin hangi hızla büyüyeceği, enf­lasyon, nakit akımlarını indirgemekte kulla­nılacak faiz oranı, şirketin satışlarını hangi oranda artıracağı ve kâr marjı sadece birka­çını sayabileceğimiz çok sayıda değişkenin gelecekte alacağı değerleri öngörmek pek de kolay değildir ve yüksek hata payı içerir. Şirketin sahip olduğu stok miktarı ile taşın­mazları gibi şu an şirketin sahip olduğu var­lıklardan mevcut yükümlülükleri çıkartarak hesaplanan defter değeri ise söz konusu tek­noloji şirketleri olduğunda kuvvetli bir refe­rans oluşturmayabilir.

Mesela bir lastik ya da ilaç fabrikasına sahip şirket için büyük öl­çüde açıklayıcı olacak bu değer gelecekteki teknolojik ilerlemelerin şirket değerini bü­yük ölçüde şekillendirdiği bir çip üreticisi ya da yapay zeka geliştiren bir yazılımcı şir­ket için yanıltıcı ölçüde düşük kalacaktır. O zaman çözüm ne? Temel analizin zorlandığı yerde, fon akımlarını ve teknik analizi de ak­tif biçimde kullanmak gerekiyor, o tarafta ise trendin bittiğine dair bir sinyal henüz yok.