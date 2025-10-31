Şirketin piyasa değeri neyi yansıtır?
Dünyanın en değerli şirketi olma özelliğini giderek daha geniş bir marj ile sürdüren Nvidia hissesinin piyasa değeri ilk defa beş trilyon dolar baremini aştı, listenin son yıllarda ilk üçünde yer alan Apple veya Microsoft ile kıyasladığımızda aradaki fark bir trilyon doları aştı.
Şu an için yapay zekanın gerek duyduğu işlemcileri üretme konusunda %80 pazar payına sahip şirket için, bu durumu ne kadar daha muhafaza eder hesaplaması yapılıyor. Zira başta AMD olmak üzere çok sayıda rakibi benzer özelliklere sahip daha çok sayıda çip üreterek pastadan daha fazla pay almak istiyor.
Piyasa nasıl fiyat biçer?
Şüphesiz bu aşamada ABD ile Çin arasında liderler nezdinde gerçekleşen zirve önemli, zira Nvidia’nın önemli müşterilerinden biri de Çin. Henüz halka açık olmamakla beraber pek çoğumuzun günlük hayatına dahil olan ChatGPT’nin yaratıcısı olan OpenAI ise bir trilyon dolara yakın bir fiyatlama ile halka arz sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Şirketin yıl içerisinde aldığı son yatırımda şirket için yapılan değerleme 500 milyar dolar civarındaydı, yani sadece aylar içinde şirketin değerini ikiye katladığını görüyoruz. Peki, piyasa bir şirkete nasıl fiyat biçer, tabii ki her şeyi öngöremeyeceğimiz için çeşitli varsayımlar aracılığıyla.
Trendin bittiğine dair sinyal yok
Ekonominin hangi hızla büyüyeceği, enflasyon, nakit akımlarını indirgemekte kullanılacak faiz oranı, şirketin satışlarını hangi oranda artıracağı ve kâr marjı sadece birkaçını sayabileceğimiz çok sayıda değişkenin gelecekte alacağı değerleri öngörmek pek de kolay değildir ve yüksek hata payı içerir. Şirketin sahip olduğu stok miktarı ile taşınmazları gibi şu an şirketin sahip olduğu varlıklardan mevcut yükümlülükleri çıkartarak hesaplanan defter değeri ise söz konusu teknoloji şirketleri olduğunda kuvvetli bir referans oluşturmayabilir.
Mesela bir lastik ya da ilaç fabrikasına sahip şirket için büyük ölçüde açıklayıcı olacak bu değer gelecekteki teknolojik ilerlemelerin şirket değerini büyük ölçüde şekillendirdiği bir çip üreticisi ya da yapay zeka geliştiren bir yazılımcı şirket için yanıltıcı ölçüde düşük kalacaktır. O zaman çözüm ne? Temel analizin zorlandığı yerde, fon akımlarını ve teknik analizi de aktif biçimde kullanmak gerekiyor, o tarafta ise trendin bittiğine dair bir sinyal henüz yok.
|Borsa
|10.837,30
|-0,31 %
|Dolar
|42,0293
|0,16 %
|Euro
|48,6719
|0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1569
|0,04 %
|Altın (GR)
|5.437,51
|0,13 %
|Altın (ONS)
|4.024,79
|2,42 %
|Brent
|64,0500
|0,02 %