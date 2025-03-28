Papatya falı ya da Trump tarifeleri
Son günlerde global piyasalarda hakim olan ABD tarifelerinde en kötüsü geride kaldı algısını bir kez daha değiştiren otomobil sektörüne dair düzenlemeler gündeme damgasını vurdu.
ABD Başkanı Trump, ABD’de üretilmeyen otomobillere yüze 25 gümrük tarifesi uygulanacağını dile getirirken, ağırlıklı olarak ABD pazarına satış yapan Japon ve Alman üreticilerinin muafiyet ya da ek süre talebi peşi sıra takip edildi. Önceki başkanlık döneminde sadece Çin ile yapılan ticaret ile kapsamı nispeten makul bir düzeyde tutan Trump, bu döneminde ABD’nin doğal müttefikleri olarak görülen Avrupa Birliği de dahil olamk üzere sınır tanımıyor.
Pazarlıklar nerede sonuçlanacak?
Küreselleşmenin sonucunda her şey nerede ucuza mal ediliyorsa orada üretilsin mantığı ile kurulan tedarik zincirleri ve yan sanayi yeni döneme ayak uydurmakta zorlanıyor. İşin belirsizliğini daha da artıran diğer bir unsur da nihai olarak gümrük tarifelerinin nerede netlik kazanacağına dair bir yol haritası bulunmaması. Zira ABD bazı tavizler kopardığı ülkelere tarifelerin ötelenmesi ya da yumuşatılması gibi seçenekler sunmakta. Dolayısıyla ile bu pazarlıkların nerede sonuçlanacağı bilinmeden reel ekonomiye ve enflasyon beklentilerine etkilerini tahmin etmek de imkansıza yakın.
Bu kadar bilinmeyen varsa…
Fed Başkanı Powell’ın son yaptığı sunumlarda oluşan belirsizlik ortamından duyduğu endişeleri dile getirdi. Bu noktada kabineden gelen, gümrük tarifelerinin etkisi kalıcı değildir söylemi de geçerliliğini büyük ölçüde kaybediyor. Peki bu kadar bilinmeyen varsa, başta ABD endeksleri olmak üzere global piyasalardaki bu iyimserlik nedir dediğini duyar gibiyim. Sistemde var olan ve geri çekilme hızı da giderek yavaşlatılan likidite adeta tüm sorunların üzerini örten kalın bir battaniye gibi.
Özellikle değerlemelerin son derece zor olduğu ve yakın geleceğe yönelik tüm iyimser beklentilerin satın alındığı yapay zeka ile ilintili yüksek teknoloji üreten şirketler göz bebeği olmaya devam ediyor. Buraya yaklaşan kazanır, uzak olan ise havanda su dövmeye devam eder, durum bundan ibaret.