TCMB Şaşırtmadı

Altı haftalık aranın ardından PPK bir kez daha toplandı ve piyasaların beklediği 250 baz puanlık indirimi gerçekleştirdi. Böylece politika faizi olarak kabul edilen haftalık repo %42,50 düzeyine geriledi. Piyasada genel beklenti nisan ayının ortasında yapılacak olan sonraki toplantıda da 250 baz puanlık indirimle %40 seviyesine gelinmesi yönünde. Daha sonra ise yıllık enflasyonda baz etkisinin azalması ile aşağı geliş yavaşlayacak. Dolayısıyla faizlerin daha sınırlı bir şekilde indirilmesi gündeme gelecektir. An itibariyle yıl sonuna dair beklenti %30 düzeyinin biraz altında bir enflasyon oranı ve bu oranın biraz üzerinde halen limitli de olsa reel faize işaret eden bir politika faizi şeklinde. İçeride şubat ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması ile beklentiler şekillenirken, dolar kurunda sınırlı da olsa yukarı yönde hareket başlaması da hem kur geçişkenliği üzerinden enflasyon baskısı yaratmayacak hem de ihracatçının rekabet açısından kısmen rahatlayacağı bir ortam sunacak diye düşünülmekte.

Global tarafta ise tabiri caizse güne gözümüzü Trum bu sefer hangi ülke hakkında nasıl bir gümrük tarifesi değişikliği yaptı diye açıyoruz. Kanada ve Meksika konusunda sınırlı da olsa geri adımlar ve ötelemeler geliyor, ancak Çin ve Avrupa konusunda biraz daha katı bir duruş var. Çin önceki başkanlık döneminde de ilgi konusu olduğundan yadırganmıyor. ancak Avrupa konusunda aldığı tavır düşündürücü. İkinci dünya savaşı sonrası oluşan Avrupa'nın sınırlı askeri gücü ve ABD'nin varlığı dengesi değişebilir. Avrupa'nın mevcut durumda Ukrayna etrafında kenetlenmesi ve savunma sanayi açısından bir takım hamleler planlaması özellikle kısa vadeli olarak tahvil faizleri konusunda sert rüzgarların esmesine neden oluyor. Fed ve ECB arasında faiz farkının düşünülenden daha da az olma ihtimali pariteyi yukarı yönde itmekte. Kısa vadeli olarak EUR/USD için 1.10 ve GBP/USD paritesinde de 1,30 seviyelerine doğru bir hareket yaşanabilir. Bu da euro geliri ve dolar gideri olan Türk sanayisi için elverişli bir durum. Enerji fiyatlarındaki düşüş ile beraber ekonomik görünüm düşündüğümüzden olumlu olabilir.