Belirsizlikler bitiyor mu?

Bize yakın coğrafyada devam eden iki jeopolitik be­lirsizlikte sona yaklaşıyoruz, ancak ortaya çı­kacak yeni den­genin belki de başka belirsiz­likler yaratma ihtimalini de göz ardı etmemek lazım diye dü­şünüyorum.

İlk planda Uk­rayna’daki durumu ele ala­lım. Riyad’da Rusya ile masa­ya oturan Trump, Zelensky’yi toplantıya çağırmadı ve yap­tığı açıklamada kendisi hak­kında pek de hoş olmayan ifa­deler kullandı. Almanya da varılması planlanan anlaşma­ya muhalefet ederek masadan kalktı.

Rusya’nın işgal ettiği toprakların önemli kısmını koruyacağı ve Ukrayna’nın da başta nadir mineraller olmak üzere çoğu varlığını diğer ül­kelere kaptırdığı bir anlaşma ne kadar uzun süreli olabilir ya da başka nasıl gelişmelere yol açar merak konusu. Diğer yandan Gazze’de varılan ateş­kes sonrasında orada yaşayan insanların başka yerlere ta­şınması ve şehrin yönetimi­nin devredilmesi, körfez ül­kelerinin yapılacak yatırım­ları ortaklaşa finanse etmesi gibi gelişmeler konuşulmak­ta. Suriye’de de yeni oluşan düzenin paydaşlarının kimler olacağı ve komşu ülkeler ile ilişkilerin nasıl şekilleneceği önemli olacak.

Belirsizlikler bitti derken yenileri gelebilir

Bu gelişmelerin ışığında global risk iştahının düşük seyretmesi normal karşılan­malı. Dünyayı buradan son­ra teknolojiyi geliştirme ye­teneği ve gücü olan ülkeler ile diğerleri olarak okumak daha doğru. ABD piyasaları­nın dünyanın geri kalanından bu kadar pozitif ayrışması ve olası türbülanslardan sınır­lı ve kısa süreli etkilenmesi ağırlıklı olarak bu yüzden.

Çin henüz yaptırımlar dolayısıyla teknolojide gerçekleştirdiği sıçramayı sermaye piyasaları nezdinde yansıtabilmiş değil. Ancak başta Avrupa olmak üzere dünyanın geri kalanı ile fark o kadar büyük ki, dediği­miz gibi dünyanın kalanı bu yeni teknolojilerin ancak pa­zarlama ve satış mecrası ola­rak kendine yer bulabilir. Gö­reve başlayalı daha yeni bir ay olmasına rağmen Trump yönetiminin ağırlıklı olarak çabası da Çin’in hızını ya­vaşlatmak. Dolayısıyla ge­lişmeleri bu eksende değer­lendirmekte fayda var. Belir­sizlikler bitti derken yerine yenileri gelebilir.