Trump rüzgarı devam eder mi?

ABD Başkanı Trump görevi devir alalı henüz üç hafta bile olmadı, ancak yaşanan bu kısıtlı zamanda o ka­dar fazla gündem maddesi ortaya çıktı ki, kesinlikle piyasaları takip eden her­kes için bu süre daha uzun gelmiştir.

Kanada ve Meksika ile %25 üzerinden başlayan gümrük tarifesi pazarlığı, iki ülke liderinden de verilen garantiler ve tavizler ile beraber şimdilik bir ay erte­lendi.

Daha önce de Kolombiya konusun­da benzer bir yol izleyen Trump için bu konunun imtiyaz elde etmek için bir araç olarak kullanılacağını anlıyoruz. Tabii dış ticaretin böyle sekteye uğra­ması ileride başka alanlara da etki eder mi endişeleri çoğu yatırımcının al­tın stoklarını diğer ülkelerden ABD’ye doğru harekete geçirmelerine neden oldu. Vadeli piyasalardaki altın fiyatla­rı ile fiziki piyasa arasında arbitraj do­ğuracak farkların ortaya çıktığına şahit olduk. Çin ile ikili ilişkiler noktasında ilk adım %10 düzeyinde gümrük tarife­si artışı ile geldi.

Çin tarafından gelen nispeten makul seviyede karşılık, bu konuyu daha fazla tırmandırmak istemiyoruz, burada ko­nuyu bırakırsan seviniriz mesajı olarak algılandı. Ancak Çin’in özellikle Deep­seek ile yapay zeka alanında ve BYD ile de elektrikli otomotiv cephesinde attı­ğı dev adımlar ABD tarafından net bir tehdit olarak ele alındığından Çin’in özellikle Latin Amerika’daki etkisi­ni azaltmaya yönelik yeni önlemler ve yaptırımlar gündeme gelebilir.

Global düzlemde tek başına bu kadar büyük bir belirsizlik yaratan Trump ile bera­ber ABD haricinde güvenli liman ara­yışı hız kazandı. ABD endeksleri rekor seviyelere yakın bir noktada tutunma­yı başarırken, dünyanın geri kalanında ihracat konusundaki endişeler özellik­le büyük sanayi şirketlerini negatif et­kilemekte.

Ülkemize gelecek olursak, riskten kaçış eğilimi ve ABD tahvil faizlerinin faizi daha yavaş indirecek olan Fed ile beraber yukarıda kalması beklediği­miz yabancı sermaye girişlerinin biraz daha zaman alabileceğine işaret edi­yor. Dolayısıyla Trump rüzgarı geli­şen piyasalar ile beraber bizi de şimdi­lik olumsuz etkiliyor, Çin konusundaki olası yaptırımlar üretim açısından po­zitife dönmemizi sağlar mı, birlikte gö­receğiz.