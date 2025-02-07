Trump rüzgarı devam eder mi?
ABD Başkanı Trump görevi devir alalı henüz üç hafta bile olmadı, ancak yaşanan bu kısıtlı zamanda o kadar fazla gündem maddesi ortaya çıktı ki, kesinlikle piyasaları takip eden herkes için bu süre daha uzun gelmiştir.
Kanada ve Meksika ile %25 üzerinden başlayan gümrük tarifesi pazarlığı, iki ülke liderinden de verilen garantiler ve tavizler ile beraber şimdilik bir ay ertelendi.
Daha önce de Kolombiya konusunda benzer bir yol izleyen Trump için bu konunun imtiyaz elde etmek için bir araç olarak kullanılacağını anlıyoruz. Tabii dış ticaretin böyle sekteye uğraması ileride başka alanlara da etki eder mi endişeleri çoğu yatırımcının altın stoklarını diğer ülkelerden ABD’ye doğru harekete geçirmelerine neden oldu. Vadeli piyasalardaki altın fiyatları ile fiziki piyasa arasında arbitraj doğuracak farkların ortaya çıktığına şahit olduk. Çin ile ikili ilişkiler noktasında ilk adım %10 düzeyinde gümrük tarifesi artışı ile geldi.
Çin tarafından gelen nispeten makul seviyede karşılık, bu konuyu daha fazla tırmandırmak istemiyoruz, burada konuyu bırakırsan seviniriz mesajı olarak algılandı. Ancak Çin’in özellikle Deepseek ile yapay zeka alanında ve BYD ile de elektrikli otomotiv cephesinde attığı dev adımlar ABD tarafından net bir tehdit olarak ele alındığından Çin’in özellikle Latin Amerika’daki etkisini azaltmaya yönelik yeni önlemler ve yaptırımlar gündeme gelebilir.
Global düzlemde tek başına bu kadar büyük bir belirsizlik yaratan Trump ile beraber ABD haricinde güvenli liman arayışı hız kazandı. ABD endeksleri rekor seviyelere yakın bir noktada tutunmayı başarırken, dünyanın geri kalanında ihracat konusundaki endişeler özellikle büyük sanayi şirketlerini negatif etkilemekte.
Ülkemize gelecek olursak, riskten kaçış eğilimi ve ABD tahvil faizlerinin faizi daha yavaş indirecek olan Fed ile beraber yukarıda kalması beklediğimiz yabancı sermaye girişlerinin biraz daha zaman alabileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla Trump rüzgarı gelişen piyasalar ile beraber bizi de şimdilik olumsuz etkiliyor, Çin konusundaki olası yaptırımlar üretim açısından pozitife dönmemizi sağlar mı, birlikte göreceğiz.