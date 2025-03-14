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Roller değişiyor mu gerçekten?

Serdar PAZI
Serdar PAZI PİYASANIN İÇİNDEN

Seyrettiğim bir bilim kurgu filminde dün­ya yeniden buzul çağı­na giriyordu, ABD’den kaçan insanlar Meksika sınırına yığılıyordu ve ABD tüm borcunuzu si­lelim bize geçiş imkanı tanıyın diyordu.

Bu ka­dar olmasa da buna ben­zer gelişmelerin sıklık­la yaşandığı, acaba bir simülasyonun içinde miyiz diye düşündüren bir zaman dilimin­deyiz. ABD’de henüz göreve ge­leli iki ay dahi olmayan Başkan Trump’ın gümrük tarifeleri üze­rinde yaptığı ve yapmayı planla­dığı değişimler dünya ticaretini allak bullak etmiş durumda.

ABD tarafından suya atılan taş ile olu­şan dalgalar diğer ülkeleri de et­kisi altında aldı. ABD haricinde başta Kanada ve Çin arasında ol­mak üzere yeni düzenlemelerin getirdiği belirsizlikler ve endişe var. ABD bu hengamenin içinden hakim konumunu güçlendirerek mi çıkacak, yoksa mesela AB gibi neredeyse doğal uzantısı olarak görülen bölgeyi sıkıştırması on­ları Çin’e yaklaştırarak farklı bir paradigmaya mı bizleri götüre­cek. AB liderlerinin Ukrayna’nın yanında yer alması ve ülkemi­zi de birliğin hedefleri doğrultu­sunda hareket ederken görme is­teği beklentileri değiştirmekte.

Faizleri indirmeyen bir ECB görür müyüz?

Almanya ile beraber başlayan savunma harcamalarının art­ması ve yapılması planlanan ya­tırımlar bölgenin “ılımlı” reses­yondan çıkması ve büyüme tem­posuna geçmesi için bir katalist olabilir mi, cevap vermek için erken, ama gidişat o yönde. ABD ticaret yarışında yara alarak, ha­nehalkının tüm tüketimine kar­şın resesyona doğru sürüklene­bilir mi, bu da zor soru ve henüz kesin olmamakla beraber yöne­limi destekleyen argümanlar ço­ğunlukta.

Bu ortamda ekonomiyi desteklemek adına faizleri indi­ren Fed ve artan bütçe harcama­ları ile hızlanan ekonomide enf­lasyonist baskı oluşmasın diye­rek faizleri indirmeyen bir ECB görür müyüz? EUR/USD pari­tesinin yükselişini ve kısa süre­de 1.00 seviyesinin altını görür müyüz endişelerinden 1.10’la­ra yaklaşılmasında bu hesaplar ön planda. Peki bu senaryonun devamı gelir mi sorusuna John Lennon’ın özlü sözüyle yanıt ve­rerek yazıyı noktalayayım, hayat sen başka planlar yaparken ba­şına gelenlerdir, herkese iyi bir hafta sonu diliyorum!

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