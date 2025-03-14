Roller değişiyor mu gerçekten?
Seyrettiğim bir bilim kurgu filminde dünya yeniden buzul çağına giriyordu, ABD’den kaçan insanlar Meksika sınırına yığılıyordu ve ABD tüm borcunuzu silelim bize geçiş imkanı tanıyın diyordu.
Bu kadar olmasa da buna benzer gelişmelerin sıklıkla yaşandığı, acaba bir simülasyonun içinde miyiz diye düşündüren bir zaman dilimindeyiz. ABD’de henüz göreve geleli iki ay dahi olmayan Başkan Trump’ın gümrük tarifeleri üzerinde yaptığı ve yapmayı planladığı değişimler dünya ticaretini allak bullak etmiş durumda.
ABD tarafından suya atılan taş ile oluşan dalgalar diğer ülkeleri de etkisi altında aldı. ABD haricinde başta Kanada ve Çin arasında olmak üzere yeni düzenlemelerin getirdiği belirsizlikler ve endişe var. ABD bu hengamenin içinden hakim konumunu güçlendirerek mi çıkacak, yoksa mesela AB gibi neredeyse doğal uzantısı olarak görülen bölgeyi sıkıştırması onları Çin’e yaklaştırarak farklı bir paradigmaya mı bizleri götürecek. AB liderlerinin Ukrayna’nın yanında yer alması ve ülkemizi de birliğin hedefleri doğrultusunda hareket ederken görme isteği beklentileri değiştirmekte.
Faizleri indirmeyen bir ECB görür müyüz?
Almanya ile beraber başlayan savunma harcamalarının artması ve yapılması planlanan yatırımlar bölgenin “ılımlı” resesyondan çıkması ve büyüme temposuna geçmesi için bir katalist olabilir mi, cevap vermek için erken, ama gidişat o yönde. ABD ticaret yarışında yara alarak, hanehalkının tüm tüketimine karşın resesyona doğru sürüklenebilir mi, bu da zor soru ve henüz kesin olmamakla beraber yönelimi destekleyen argümanlar çoğunlukta.
Bu ortamda ekonomiyi desteklemek adına faizleri indiren Fed ve artan bütçe harcamaları ile hızlanan ekonomide enflasyonist baskı oluşmasın diyerek faizleri indirmeyen bir ECB görür müyüz? EUR/USD paritesinin yükselişini ve kısa sürede 1.00 seviyesinin altını görür müyüz endişelerinden 1.10’lara yaklaşılmasında bu hesaplar ön planda. Peki bu senaryonun devamı gelir mi sorusuna John Lennon’ın özlü sözüyle yanıt vererek yazıyı noktalayayım, hayat sen başka planlar yaparken başına gelenlerdir, herkese iyi bir hafta sonu diliyorum!