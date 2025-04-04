ABD kurtuldu mu?

ABD’de Başkan Trump tarafından bir sü­reden beri gelen açıklamalarla milat ol­ması beklenen gümrük tarifeleri güncelle­mesi geldi. Hatta biraz da abartarak, 2 Nisan tarihini özgürleşme ya da kurtuluş günü ola­rak belirledi. ABD artık diğer ülkeleri zen­ginleştirmeyecek, ABD gibi büyük ve stabil bir piyasaya mal satmanın bir bedeli olacak mottosuyla yola çıkan Trump, özellikle Çin ve AB tarafına yüklendi.

Hem Çin hem de AB karar sonrası yaptıkları açıklamalarda, mi­silleme yapacaklarını dile getirdi. Özellikle otomotiv ve ilaç sanayi gibi lisans ya da ye­dek parça üretimi açısından daha karmaşık bir yapıya sahip olan alanlarda yeni düzen nasıl tesis edilecek kestirmek zor.

Ancak endüstriyel metallerde kâr satış­larının ilk planda yoğunlaşması, bakır ve alüminyum fiyatlarında düşüş, daha düşük talep ve ticaret beklentilerini yansıtmak­ta. Trump yönetiminin, her istediğimi yap­tırırım, kozlar benim elimde, böylece ya­tırım alırım, içeride üretimi ve istihdamı da artırırım planı öngördükleri kadar so­runsuz işlemeyebilir.

2016 yılında ilk baş­kanlık dönemindeki Çin ile şu an yaratılan teknolojiyi kopyalamakla kalmayıp yeni tasarımlara ve projelere imza atan ve nak­di durumu çok daha kuvvetli Çin arasında büyük farklar var. Başta AB ve Latin Ame­rika olmak üzere eliyle uzaklaştırdığı bölge ve ülkelerin Çin ile daha yakın işbirliğine gideceklerini tahmin etmek güç değil. Ta­rihten bu yana aralarında büyük savaşlar yaşanmış Japonya ve Güney Kore bile oto­motiv konusunda Çin ile uzlaşarak bu se­naryonun ilk teyidini verdi bile denebilir.

Biraz da içeride yine beklentilerin altın­da kalan enflasyon verisine dair konuşa­lım, geçtiğimiz yıllarda İTO ile aradaki far­kın çok açılması sonrası, İTO metodolojiyi değiştirerek daha TÜİK ile yakınsayan bir hesaplama yöntemine gitti. Hatta yılın ilk iki ayında benzer rakamlar gördük, ancak bu ay %3,8 ile %2.4 gibi oldukça farklı ra­kamlar geldi.

İstatistiksel açıdan bir aylık veri farkı ile yorum yapmak doğru olmaz, ancak alter­natif enflasyon hesaplayan diğer kurumlar ile de farkların hep aynı yönde olması da düşündürücü. Nisan ayı verisi sonrası bu konuda farklı değerlendirmeler gelecektir.