Fed iyimserliği kalıcı olur mu?

Fed faiz kararını açıkladı ve beklenil­diği gibi bir değişime gitmedi. Gelen açıklamada üyelerin üç ayda bir yeniledi­ği beklenti matrisi ile beraber belirtildiği gibi önemli bir değişiklik yok.

Yılın geri kalan kısmında iki indirim ana senaryo konumunda. Ancak genelde olduğu gibi, Fed üyelerinin beklentileri ile piyasanın Fed’e dair beklentileri farklılık arz edebi­liyor. Dolayısıyla piyasa, aralık ayındaki yılın son toplantısında üçüncü bir indi­rim gelebilir modunda.

Bu noktada Fed Başkanı Powell’ın dile getirdiği gümrük tarifelerinin enflasyon için kalıcı bir teh­dit oluşturmadığı açıklamaları önemli. ABD Başkanı Trump’ın göreve resmi ola­rak başladığı son iki ay içinde farklı ülke­ler ile yaptığı tarife değişiklikleri gerçek­ten takip edilmesi zor bir dinamik yaratı­yor. Yakın zamanda Hindistan örneğinde gördüğümüz gibi Trump bu durumu, ABD tarafından gelen istekleri yerine getirme­yi kabul etmeyen ülkeler için bir tehdit olarak da kullanabiliyor.

Gümrük tarifelerinin durumu belli değil

Dolayısıyla Trump yönetimi de dahil ol­mak üzere gümrük tarifelerinin nihai ola­rak nerede kesinleşeceği belli değil. Ortaya çıkacak enflasyonist etki de benzer şekilde olduğundan bu durumun %2 hedefine na­sıl bir engel oluşturacağı bilinemiyor. İlk planda ABD bütçe dengesi üzerinden ve doların kuvvetlenmesi üzerinden okunan değişiklikler için ikinci ve belki de pek fi­yatlanmayan bir etki daha var. Başta Avru­pa olmak üzere dünyada bazı bölgelerin ya da ülkelerin Çin ile daha aktif bir işbirliği­ne gitmesi ve dış ticaret üstünde ABD pa­yının kısmen azalması. ABD ve dolar böyle bir izolasyonu kaldırabilir mi soru işareti.

Diğer ülkeler ne kadar istekli olacak?

Trump yönetiminin MAGA (Make Ame­rica Great Again) sloganı üretimi yeniden kendi topraklarına taşımak ve daha faz­la insana daha kalifiye iş imkanı sunmak eğilimini yansıtıyor. Yaptığınız ya da da­ha doğrusu yapmayı planladığınız üretimi karşılamak adına daha kuvvetli ticaret iliş­kilerine ihtiyacınız olacak. Ancak nereye kadar artacağı belli olmayan gümrük tari­feleri ile diğer ülkeler bu duruma ne kadar istekli olacak göreceğiz.