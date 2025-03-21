Fed iyimserliği kalıcı olur mu?
Fed faiz kararını açıkladı ve beklenildiği gibi bir değişime gitmedi. Gelen açıklamada üyelerin üç ayda bir yenilediği beklenti matrisi ile beraber belirtildiği gibi önemli bir değişiklik yok.
Yılın geri kalan kısmında iki indirim ana senaryo konumunda. Ancak genelde olduğu gibi, Fed üyelerinin beklentileri ile piyasanın Fed’e dair beklentileri farklılık arz edebiliyor. Dolayısıyla piyasa, aralık ayındaki yılın son toplantısında üçüncü bir indirim gelebilir modunda.
Bu noktada Fed Başkanı Powell’ın dile getirdiği gümrük tarifelerinin enflasyon için kalıcı bir tehdit oluşturmadığı açıklamaları önemli. ABD Başkanı Trump’ın göreve resmi olarak başladığı son iki ay içinde farklı ülkeler ile yaptığı tarife değişiklikleri gerçekten takip edilmesi zor bir dinamik yaratıyor. Yakın zamanda Hindistan örneğinde gördüğümüz gibi Trump bu durumu, ABD tarafından gelen istekleri yerine getirmeyi kabul etmeyen ülkeler için bir tehdit olarak da kullanabiliyor.
Gümrük tarifelerinin durumu belli değil
Dolayısıyla Trump yönetimi de dahil olmak üzere gümrük tarifelerinin nihai olarak nerede kesinleşeceği belli değil. Ortaya çıkacak enflasyonist etki de benzer şekilde olduğundan bu durumun %2 hedefine nasıl bir engel oluşturacağı bilinemiyor. İlk planda ABD bütçe dengesi üzerinden ve doların kuvvetlenmesi üzerinden okunan değişiklikler için ikinci ve belki de pek fiyatlanmayan bir etki daha var. Başta Avrupa olmak üzere dünyada bazı bölgelerin ya da ülkelerin Çin ile daha aktif bir işbirliğine gitmesi ve dış ticaret üstünde ABD payının kısmen azalması. ABD ve dolar böyle bir izolasyonu kaldırabilir mi soru işareti.
Diğer ülkeler ne kadar istekli olacak?
Trump yönetiminin MAGA (Make America Great Again) sloganı üretimi yeniden kendi topraklarına taşımak ve daha fazla insana daha kalifiye iş imkanı sunmak eğilimini yansıtıyor. Yaptığınız ya da daha doğrusu yapmayı planladığınız üretimi karşılamak adına daha kuvvetli ticaret ilişkilerine ihtiyacınız olacak. Ancak nereye kadar artacağı belli olmayan gümrük tarifeleri ile diğer ülkeler bu duruma ne kadar istekli olacak göreceğiz.