Rekabeti arkada bırakmak ister misiniz?

Bu çağda farklılaşmak, rekabetten ayrış­mak yani sürüden ayrılmak çok önem­li. Aslında başarı büyük ölçüde buna bağlı diyebilirim. Herkes ile aynı konjonktür ve kurallar içinde aynı şeyleri yapmak emtia­laşmayı, o da fiyat rekabetini getirir. Fiyat rekabeti ölümcüldür.

Kalite, markalaşma, hız gibi parametreler de artık herkesin pe­şinde koştuğu ve yerine getirmeye çalıştığı işler. Siz markalaşırken, rakibiniz de mar­kalaşıyor. O zaman geriye kalan tek alterna­tif farklılaşmak.

Nasıl farklılaşırsınız?

Hadi bu konuda sohbet edelim: Rakiple­rinizden nasıl farklılaşabilirsiniz? Bu so­ruları cevaplamadan önce, gelin bir öz de­ğerlendirme yapalım. Kaç şirket toplantısı­na katıldınız ve şu cümleyi duydunuz: “Biz sektörde çok farklıyız!” Acaba gerçekten öyle mi? Birbirine benzeyen ürünler, hiz­metler ve müşteri deneyimleri. Birbirine benzeyen iş modelleri ve iş süreçleri. Kop­yala yapıştır stratejiler… Peki fark nerede?

Farkınızı anlamak

Her şey buradan başlıyor. “Farklıyız” de­mekle farklı olunmaz; farklılığınızı gerçek anlamda anlamalısınız. Şirketiniz hangi değeri sunuyor? Müşterilerinizi neden he­yecanlandırıyorsunuz? Bunları net bir şe­kilde belirlemek çok kritik. Mesela Apple, teknolojiyi satmıyor; tasarım, yenilik ve bir “yaşam tarzı” satıyor.

Kendinize şu soruyu lütfen sorun: “Müş­terilerimiz bız olmadan ne yapardı?” Bu so­ruya tatmin edici bir cevap bulabiliyorsa­nız, yolu yarılarsınız.

Cesur olun!

Rakiplerden farklılaşmanın en kestirme yolu cesaret. Sıradan bir sektörde sıradışı bir iş yapmak herkesi şaşkına çevirebilir. Mesela IKEA. Dünyanın her yerinde mobil­ya satan birçok şirket var. Ama IKEA, “mon­tajını kendin yap, hem paran cebinde kal­sın hem de kendini iyi hisset” fikriyle tüm sektörü değiştirdi. Siz de cesur olun. Ra­dikal bir gelir modeli veya iş modeli dene­yin. Yepyeni bir hizmet modeli ortaya atın. Rakipleriniz “Bu asla tutmaz” dediğinde, muhtemelen doğru yoldasınız.

Hikayeniz olsun

İnsanlar hikayeleri sever. Şirketinizin bir hikayesi var mı? Mükemmel bir hikaye oluşturursanız, insanlar sadece ürününü­ze değil, hikayenize de bağlanır. Patagonia bunun çok iyi bir örneği. Sürdürebilirlik ve çevre duyarlılığını öyle bir hikayeyle birleş­tirdiler ki, insanlar sadece bir ceket değil, bir değer satın alıyor.

Şu soruyu sorun: “Bizim hikayemiz ne?” Ve bu hikayeyi tüm organizasyona yansı­tın. Müşteri hizmetlerinden sosyal medya stratejinize kadar her şey bu hikayenin bir parçası olsun.

Teknolojiyi kucaklayın

Evet, bu bir zorunluluk. Teknoloji sade­ce bir araç değil, farklılaşmanın yolu olabi­lir. Mesela Netflix. Sadece bir film kiralama platformu olarak kalmak yerine, yapay zeka tabanlı öneri algoritmaları ve kendi oriji­nal içeriklerini üreterek eğlence sektörünü yeniden şekillendirdi. Örneğin müşteri de­neyimini bir mobil uygulamayla iyileştirin, yapay zeka ile ürün/hizmet önerileri sunun ya da IoT teknolojilerini kullanarak şirketi­nizin “akıllı” bir versiyonunu yaratın.

Müşteriyi dinleyin

Farklılaşmak için yapmanız gereken müşterilerinizle yakın ilişkiler kurmak. Onların ne istediklerini, neye ihtiyaç duy­duklarını öğrenin ve bu bilgiyi stratejini­ze dahil edin. Starbucks’ı düşünün. Sadece kahve satmıyorlar. Aynı zamanda “ikinci bir ev” hissi yaratıyorlar. Peki bunu nasıl başarıyorlar? Müşteriyi dinleyerek ve her ayrıntıyı ona göre optimize ederek.

Taklit etmeyin, ilham alın

En tehlikeli tuzaklardan biri, başarılı bir rakibi birebir kopyalamaktır. Ama ilham alır, kendi yorumunuzu katarsanız, işte o zaman farklılaşırsınız. Sadece rakiplerden değil, doğadan, yaşamdan, farklı sektörler­den de ilham alın.

“Kalabalıkla aynı yöne doğru yüzüyorsa­nız, mutlaka birine çarparsınız. Kendi yo­lunuzu çizerseniz, o yolda lider olursunuz.”