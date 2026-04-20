RWA Dalgası: Tokendan tapuya yeni finans sistemi

Finans sistemi sessiz ama köklü bir kırılmanın için­de. Bu dönüşümün merkezin­de ise gerçek dünya varlıkları­nın dijital olarak yeniden ta­nımlandığı RWA (Real World Assets) yaklaşımı yer alıyor. Gayrimenkul, tahvil ve em­tia gibi gerçek dünya varlık­larının blok zinciri teknolo­jisi üzerinde temsil edilmesi, yatırım dünyasında yeni bir dönemi başlatıyor. Bugüne kadar yüksek ser­maye gerektiren ve likiditesi sınırlı olan varlık sınıfları bu modelle bir­likte yeniden tanımlanıyor.

Küresel ölçekte dönüşüm

RWA ekosistemi son dönemde güçlü bir ivme yakalamış durum­da. Zincir üstü varlık büyüklüğü 30 milyar doları aşarken, temsil edilen toplam potansiyel değer yüz mil­yarlarca doları buluyor.

Daha da önemlisi, bu dönüşümün arkasında artık finans devleri var. BlackRock, Fidelity, HSBC, JPMor­gan Chase ve BNP Paribas gibi ku­rumların tokenizasyon alanına agre­sif giriş yapması, bu trendin geçici ol­madığını ortaya koyuyor. RWA artık deneysel bir alan değil, yeni finansal düzenin temel taşlarından biri.

Bu gelişimin en somut yansıma­sının görüldüğü alanların başında gayrimenkul geliyor. Yüksek giriş maliyeti ve düşük likidite nedeniy­le bu varlık sınıfı hem yatırımcılar, hem de konut sahibi olmak isteyen­ler için fiilen erişilemez kaldı.

Tokenizasyon bu yapıyı temel­den değiştiriyor. Bir gayrimenku­lün küçük parçalara bölünerek su­nulabilmesi, daha geniş bir kitlenin bu varlık sınıfına erişimini sağlar­ken, bu varlıkların daha kolay alı­nıp satılabilir hale gelmesi, likidi­teyi artırarak piyasanın akışkan ol­masını sağlıyor.

Bu alanda özellikle Dubai dikkat çekiyor. Emirlik, dijital varlıklar ve blok zinciri konusunda erken po­zisyon alarak regülasyonları net­leştirdi ve süreci hızlandırdı. Özel­likle dijital tapu ve tokenizasyon çalışmaları, gayrimenkulün finan­sallaşma biçiminin değişmeye baş­ladığını gösteriyor.

Türkiye’de gayrimenkulün yeni modeli: Damla Kent

Ülkemizde Emlak Konut tarafın­dan hayata geçirilen Damla Kent projesi bu dönüşümün yerel ölçek­teki en somut örneği. Yaklaşık 1,26 milyon metrekare inşaat alanı ve 5 binin üzerinde bağımsız bölümden oluşan bu proje, yalnızca bir konut geliştirme modeli değil, aynı za­manda yeni bir finansman yapısı­nın sahadaki karşılığı.

Gayrimenkul sertifikası modeli sa­yesinde yatırımcılar projeye küçük tutarlarla dahil olabiliyor. Bu sertifi­kalar, Borsa İstanbul’da tıpkı bir his­se senedi gibi işlem görürken yatı­rımcıya hem likidite sağlıyor hem de zaman içinde biriktirerek doğrudan konut sahibi olma imkanı veriyor.

Belirli bir bağımsız bölüm için gereken sertifika adedine ulaşıldı­ğında, yatırımcı yalnızca finansal bir pay değil, doğrudan fiziksel bir varlık üzerinde hak elde ediyor. Ör­neğin 1+1 daire için 631.516 adetten başlayan sertifika biriktirildiğinde blok, kat ve cephe seçimi gibi somut tercih imkanı elde ediliyor.

Bu yapı henüz blok zinciri taban­lı değil ancak mantık net; bu model, tokenizasyonun erken bir versiyonu.

Sıradaki adım kaçınılmaz

Damla Kent örneğindeki mevcut yapı önemli bir başlangıç sunuyor. Ancak asıl potansiyel, bu modelle­rin blok zinciri tabanlı tokenizas­yon ile birleşmesiyle ortaya çıka­cak. Bu noktada sadece erişim de­ğil, piyasanın işleyişi de değişecek. Gayrimenkul yatırımları küresel yatırımcılara açılabilecek, 7/24 iş­lem görebilecek ve çok daha derin bir piyasa yapısına kavuşacak.

Akıllı kontratlar sayesinde mülki­yet ve gelir paylaşımı süreçlerinin otomatikleşmesi, hem yatırımcılar hem de proje geliştiricileri açısından önemli bir verimlilik sağlayacak. Bu durum yalnızca teknolojik bir geliş­me değil, aynı zamanda operasyonel bir dönüşüm anlamına geliyor.

Yeni finansal gerçeklik

RWA, finansal sistemde yeni bir katman. Fiziksel varlıklar ile dijital altyapı bir araya gelerek finansın kapsamı genişliyor.

Bugün gelinen noktada bu dönü­şümün geçici bir eğilim olmadığı artık net. Kurumsal ilginin yönü, küresel rekabetin artışı ve gelişen teknolojik altyapı, bu alanın kalıcı olacağına işaret ediyor.

Gayrimenkul başta olmak üzere gerçek dünya varlıkları finansın ge­leceğinde daha fazla yer alacak.

Türkiye’de gayrimenkul tarafın­da on binlerce konut üretmiş, güçlü bir birikime sahip büyük oyuncular bulunuyor. Buna rağmen konut açı­ğı ve kentsel dönüşüm ihtiyacı hâlâ kritik bir başlık olarak öne çıkıyor.

Bu tablo içinde Türkiye’de atıla­cak adımlar ve buna paralel şekille­necek regülasyonlar, bu sürecin dı­şında kalınmadığını; potansiyelin erkenden kavrandığını net biçimde ortaya koyacaktır.