RWA Dalgası: Tokendan tapuya yeni finans sistemi
Finans sistemi sessiz ama köklü bir kırılmanın içinde. Bu dönüşümün merkezinde ise gerçek dünya varlıklarının dijital olarak yeniden tanımlandığı RWA (Real World Assets) yaklaşımı yer alıyor. Gayrimenkul, tahvil ve emtia gibi gerçek dünya varlıklarının blok zinciri teknolojisi üzerinde temsil edilmesi, yatırım dünyasında yeni bir dönemi başlatıyor. Bugüne kadar yüksek sermaye gerektiren ve likiditesi sınırlı olan varlık sınıfları bu modelle birlikte yeniden tanımlanıyor.
Küresel ölçekte dönüşüm
RWA ekosistemi son dönemde güçlü bir ivme yakalamış durumda. Zincir üstü varlık büyüklüğü 30 milyar doları aşarken, temsil edilen toplam potansiyel değer yüz milyarlarca doları buluyor.
Daha da önemlisi, bu dönüşümün arkasında artık finans devleri var. BlackRock, Fidelity, HSBC, JPMorgan Chase ve BNP Paribas gibi kurumların tokenizasyon alanına agresif giriş yapması, bu trendin geçici olmadığını ortaya koyuyor. RWA artık deneysel bir alan değil, yeni finansal düzenin temel taşlarından biri.
Bu gelişimin en somut yansımasının görüldüğü alanların başında gayrimenkul geliyor. Yüksek giriş maliyeti ve düşük likidite nedeniyle bu varlık sınıfı hem yatırımcılar, hem de konut sahibi olmak isteyenler için fiilen erişilemez kaldı.
Tokenizasyon bu yapıyı temelden değiştiriyor. Bir gayrimenkulün küçük parçalara bölünerek sunulabilmesi, daha geniş bir kitlenin bu varlık sınıfına erişimini sağlarken, bu varlıkların daha kolay alınıp satılabilir hale gelmesi, likiditeyi artırarak piyasanın akışkan olmasını sağlıyor.
Bu alanda özellikle Dubai dikkat çekiyor. Emirlik, dijital varlıklar ve blok zinciri konusunda erken pozisyon alarak regülasyonları netleştirdi ve süreci hızlandırdı. Özellikle dijital tapu ve tokenizasyon çalışmaları, gayrimenkulün finansallaşma biçiminin değişmeye başladığını gösteriyor.
Türkiye’de gayrimenkulün yeni modeli: Damla Kent
Ülkemizde Emlak Konut tarafından hayata geçirilen Damla Kent projesi bu dönüşümün yerel ölçekteki en somut örneği. Yaklaşık 1,26 milyon metrekare inşaat alanı ve 5 binin üzerinde bağımsız bölümden oluşan bu proje, yalnızca bir konut geliştirme modeli değil, aynı zamanda yeni bir finansman yapısının sahadaki karşılığı.
Gayrimenkul sertifikası modeli sayesinde yatırımcılar projeye küçük tutarlarla dahil olabiliyor. Bu sertifikalar, Borsa İstanbul’da tıpkı bir hisse senedi gibi işlem görürken yatırımcıya hem likidite sağlıyor hem de zaman içinde biriktirerek doğrudan konut sahibi olma imkanı veriyor.
Belirli bir bağımsız bölüm için gereken sertifika adedine ulaşıldığında, yatırımcı yalnızca finansal bir pay değil, doğrudan fiziksel bir varlık üzerinde hak elde ediyor. Örneğin 1+1 daire için 631.516 adetten başlayan sertifika biriktirildiğinde blok, kat ve cephe seçimi gibi somut tercih imkanı elde ediliyor.
Bu yapı henüz blok zinciri tabanlı değil ancak mantık net; bu model, tokenizasyonun erken bir versiyonu.
Sıradaki adım kaçınılmaz
Damla Kent örneğindeki mevcut yapı önemli bir başlangıç sunuyor. Ancak asıl potansiyel, bu modellerin blok zinciri tabanlı tokenizasyon ile birleşmesiyle ortaya çıkacak. Bu noktada sadece erişim değil, piyasanın işleyişi de değişecek. Gayrimenkul yatırımları küresel yatırımcılara açılabilecek, 7/24 işlem görebilecek ve çok daha derin bir piyasa yapısına kavuşacak.
Akıllı kontratlar sayesinde mülkiyet ve gelir paylaşımı süreçlerinin otomatikleşmesi, hem yatırımcılar hem de proje geliştiricileri açısından önemli bir verimlilik sağlayacak. Bu durum yalnızca teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda operasyonel bir dönüşüm anlamına geliyor.
Yeni finansal gerçeklik
RWA, finansal sistemde yeni bir katman. Fiziksel varlıklar ile dijital altyapı bir araya gelerek finansın kapsamı genişliyor.
Bugün gelinen noktada bu dönüşümün geçici bir eğilim olmadığı artık net. Kurumsal ilginin yönü, küresel rekabetin artışı ve gelişen teknolojik altyapı, bu alanın kalıcı olacağına işaret ediyor.
Gayrimenkul başta olmak üzere gerçek dünya varlıkları finansın geleceğinde daha fazla yer alacak.
Türkiye’de gayrimenkul tarafında on binlerce konut üretmiş, güçlü bir birikime sahip büyük oyuncular bulunuyor. Buna rağmen konut açığı ve kentsel dönüşüm ihtiyacı hâlâ kritik bir başlık olarak öne çıkıyor.
Bu tablo içinde Türkiye’de atılacak adımlar ve buna paralel şekillenecek regülasyonlar, bu sürecin dışında kalınmadığını; potansiyelin erkenden kavrandığını net biçimde ortaya koyacaktır.
