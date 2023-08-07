Sabancı’dan İngiltere’de ‘Esas’lı satın alma hamlesi

Sabancı Ailesi, Avrupa’da gayrimenkulle büyüyor. Şevket Sabancı’nın cadde alarak başlattığı adıma bir yenisi daha eklendi. Esas Holding’in Almanya’daki iştiraki Feldberg, İngiliz gayrimenkul devini satın aldı.

İngiltere, Türkiye’nin önde gelen firmalarının yatırımdaki en önemli adresi. Yıldız Holding, Ciner Grubu, Koç Holding’in büyük projelere imza attığı Ada’da gayrimenkul denilince akla Sabancı Ailesi geliyor.

Bu konuda en önemli yatırımcı ise aileye ait Ali Sabancı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Esas Holding. 2010’lu yıllarda merhum Şevket Sabancı’nın attığı bu adım, şimdilerde milyar dolarlık bir seviyeye ulaşmış durumda. Hatırlayın; 2017 yılında çıkan haberlerde Arap, Rus ve Hintli milyarderlerin adeta yarış yaptığı İngiliz emlak piyasasına adım atan Sabancı, bu yatırımlarla Şevket Sabancı da ‘İngiltere’nin en zenginleri’ listesinde 650 milyon sterlinlik servetiyle 114’üncü sıraya kadar yükselmişti.

En önemli yatırımlarını o dönem kızı Emine Sabancı ve torunu Kazım Köseoğlu’nun yönettiği operasyonla Londra yakınlarında iki İngiliz ortağıyla tam 200 milyon dolarlık gayrimenkul ile yapan Şevket Sabancı, önce Londra’ya 20 dakikalık mesafede, varlıklı kesimin oturduğu Stevenage şehrinin en prestijli ana caddesi satın aldı.

Sonrasında Runcorn bölgesinin en işlek AVM’si alındı. Manchester, Glasgow, Bristol, Edinburg gibi şehirlerde de 9 ofis binasını bünyesine kattı. Aradan geçen sürede alımlara devam eden Esas Holding, en önemli imzasını ise geçtiğimiz hafta yaptı.

Esas Holding’in bildiğiniz üzere Almanya’da kurulu gayrimenkul şirketi bulunuyor. 2009 yılında kurulan Feldberg Capital GmbH (Feldberg Capital), özellikle tüm varlık sınıflarında Almanya ve Benelüks ülkelerinde katma değer potansiyeli olan gayrimenkul projelerine odaklanmıştı. Ancak Esas Holding iştiraklerinden Feldberg’in asıl odağı ise İngiltere oldu.

İngiliz şirketin yöneticilerini de aldı

Frankfurt merkezli gayrimenkul yatırım yöneticisi Feldberg Capital, İngiltere'de sahip olduğu gayrimenkullerle dikkat çeken Brunswick Property Partners'ı (BPP) satın aldı.

Almanya merkezli Türk şirketi Feldberg’in internet sitesinde yer alan bilgiye göre şirket Ada’daki en önemi gayrimenkul alımlarından birine imza attı. Feldberg CEO'su Rodney Bysh, satın alma sonrasında İngiliz şirketin kurucu ortakları David Turner ve Will Amies’ın sırasıyla Feldberg'de Yatırım Başkanı ve İş Geliştirme Başkanı rollerini üstleneceğini duyurdu.

Bysh, “Hem kullanıcılara hem de yatırımcılara değer sunarak Batı Avrupa genelinde sürdürülebilir gayrimenkul geliştirmeleri üstleneceğiz” dedi. Feldberg'in hedefi, Batı Avrupa'da sürdürülebilir emlak geliştirme ve yatırımlarına odaklanan güçlü bir şirket kurmak. Bysh’e göre önümüzdeki beş yıl için kapsamlı yatırımlar planlanıyor. Şirketin iş geliştirme Başkanı Will Amies ise aslında yapılan satın almanın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Amies’e göre “7 yıl önce kurulduğundan bu yana Brunswick Property Partners, 500 milyon sterlin den fazla menkulü bulunan AKOYA girişiminde önemli rol üstlendi” diyor. Her ne kadar Esas Holding’in İngiliz şirketi alım fiyatı açıklanmasa da Brunswick Property Partners'ın internet sitesinde gayrimenkullerin büyüklüğü bu satışın en az 500 milyon sterlinin yani 17 milyar liranın üzerinde olduğunu gösteriyor.

Son 2 senede gayrimenkul avına çıktı

İngiliz şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre Brunswick 2019’da Londra'nın doğusundaki Hackney'de yaratıcı bir çalışma alanı binası olan Netil House'u 23.4 milyon sterline, 2020 yılında Londra'nın batısındaki Chiswick'te çok izinli bir ofis kampüsü olan Power Road Studios'u Helical plc'den 41.58 milyon sterline satın aldı.

2020 yılında 1 milyar sterlin olarak hedeflenen AKOYA projesini başlatan İngiliz şirket bu kapsamda ise 2020’de toplam 40 milyon sterlin karşılığında iki mülkü alarak çalışmaya başlamış, ardından 2021 yılında East Croydon'da iki bitişik ofis mülkünü 32.7 milyon sterline, Euston Cupa Ofisi’ni 110 milyon sterline, 2022’de 163-203 Eversholt Street’te bulunan ve Brunswick MetLife Investment Management'tın varlıklarını 71 milyon sterline, Regal House'u 52 milyon sterline satın aldı. Bu varlıklarla Sabancı’nın aldığı şirketin varlıkları 500 milyon sterlin ya da kaba bir tabirle 17 milyar liranın üzerinde.