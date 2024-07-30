Şampiyon şirketlerin özellikleri

Geçen haftaki yazılarımı takip eden­ler hatırlayacaktır, “gizli şampiyon­lar” kavramından bahsetmiştim. Bunlar dünya çapında orta ölçekli diyebileceği­niz, niş alanlarda faaliyet gösteren, küre­sel ölçekte ciddi pazar payına sahip, pek tanınmayan ancak çok güçlü iş sonuçları elde eden ve iyi yönetilen aile şirketleriy­di. Kendimize örnek alacaksak çok uluslu dev şirketleri değil, bu şirketleri örnek al­malıyız demiştim.

Gizli şampiyonlar kavramını ortaya atan kişi Hermann Simon. Kendisi Alman yazar ve iş insanı. Strateji, pazarlama ve yönetim alanlarında danışmanlık hizmetleri sağlı­yor. Türkçe’ye de çevrilmiş önemli kitapla­rı var. Özellikle ülkemizdeki aile şirketleri­nin kendisini takip etmesinde fayda oldu­ğu inancındayım.

Bir şirket nasıl şampiyon şirket olur?

Beni tanıyan dostlarım bilirler, hiçbir kavram veya fikri sorgulamadan ya da ken­di eleğimden geçirmeden kabullenmem. Muhakkak kendimize özgü hale getirme­miz gerektiğine inanırım. Şampiyon şirket olma konusunda da Simon’dan kazandığı­mız değerli bilgileri, kendi tecrübe ve ger­çekliğimize uyarlamamız gerektiğini ha­tırlatayım. Kritik nokta bu.

Şampiyon şirket olabilmek için bazı özelliklere sahip olmak gerekiyor. Şimdi bu özelliklere bakalım ve sizlere çok be­ğendiğim bazı şirketlerden örnekler ve­reyim.

Niş pazarlara odaklanmak

Gizli şampiyonlar, belirli bir niş pazar­da derinlemesine uzmanlaşıyorlar. Geniş kitlelere hitap etmek yerine, spesifik bir müşteri kitlesine odaklanıp onların ihti­yaçlarını mükemmel bir şekilde karşıla­maya çalışıyorlar. Örneğin, Almanya mer­kezli Würth Group, montaj ve bağlantı mal­zemeleri alanında dünya lideri. 80 binden fazla çalışanı ile 80’den fazla ülkede faa­liyet gösteriyor ve 20 milyar euro üzerin­de satış gelirlerine sahip. Würth, geniş bir alana dağılmak yerine, belirli alanlarda uz­manlaşarak müşterilerine yüksek kaliteli ürünler sunuyor.

Kalite ve inovasyona yatırım yapmak

Gizli şampiyonlar, ürün ve hizmet kalite­sini her şeyin önünde tutuyorlar ve sürekli inovasyonla piyasada farklılaşıyorlar. Ör­neğin, Trumpf, endüstriyel makineler ve lazer teknolojileri alanında dünya lideri. Yıllık cirosu 6 milyar euroya yakın. Trum­pf, Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla sürekli ye­nilikçi ürünler geliştiriyor ve müşterileri­ne en yüksek kaliteyi sunuyor.

Müşteri ilişkilerine önem vermek

Bu şirketler, müşterileriyle güçlü ve uzun vadeli ilişkiler kuruyor, ihtiyaçlarını derinlemesine anlıyor ve bu ihtiyaçlara yö­nelik çözümler sunuyorlar. Örneğin, İsveç merkezli bir şirket olarak, açık hava güç ürünleri ve robotik çim biçme makineleri alanında çok önemli bir şirket olan Husq­varna, müşteri geri bildirimlerine büyük önem veriyor ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefliyor.

Küresel düşünmek

Gizli şampiyonlar muhakkak küresel pazarlara açılmayı hedefliyorlar. Küresel düşünmek, bu şirketlere önemli büyüme fırsatları sunuyor. Örneğin, Kärcher, te­mizlik teknolojisi alanında faaliyet gös­teren ve dünya çapında tanınan bir şir­kettir. Kärcher, yenilikçi temizlik çözüm­leri sunarak 190’dan fazla ülkede faaliyet gösterir. Şirket, küresel pazarlarda başa­rılı olabilmek için yerel pazar dinamikle­rini iyi anlar ve bu pazarlara uygun stra­tejiler geliştirir.

Güçlü kurumsal kültür oluşturmak

Bu şirketler, çalışanlarına değer veriyor ve gelişimlerini destekliyor. Güçlü bir ku­rumsal kültür, çalışan bağlılığını ve moti­vasyonunu artırırken, bu da şirketin ba­şarısına doğrudan katkı sağlıyor. Örneğin Hilti, inşaat sektöründe el aletleri ve mon­taj sistemleri alanında faaliyet gösteren Liechtenstein merkezli bir şirket. Hilti, ça­lışanlarına yatırım yaparak ve onların ye­teneklerini geliştirmelerine imkan tanıya­rak güçlü bir kurumsal kültür oluşturdu ve bu iş sonuçlarına yansıdı.