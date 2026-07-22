Sanayi büyüyor peki şirketler güçleniyor mu?

Son zamanlarda hangi patron veya genel müdürle sohbet etsem, konunun başı da sonu da aynı yere çıkıyor: “Bertan ho­cam, fabrikamız çalışıyor, ciromuz fena değil ama günün sonunda elimizde dişe do­kunur bir kâr kalmıyor.” Aslında bu cüm­le, Türk sanayisinin içinde bulunduğu kar­maşık ve tehlikeli dönemin en net özetidir. Şirketlerimiz hacimsel olarak üretmeye devam ediyor; fakat o üretimden doğan ekonomik değeri kendi bilançolarında tut­mayı başaramıyorlar.

Sanayimizin durumunu daha net göre­bilmek adına, BKYD Danışmanlık tarafın­dan hazırlanmış olan İSO 500 ve İSO İkinci 500 verilerini kapsayan 1.000 sanayi kuru­luşunun karşılaştırmalı analiz raporunu inceledim. Rapor, şirketlerimizin operasy­onel bir başarı gösterdiğini, ancak finansal ve stratejik bir sıkışma yaşadığını verilerle doğruluyor.

Fabrika çalışıyor, bilanço yoruluyor

Rapordaki rakamlara göre, İSO 500’de üretimden satışlar reel olarak yüzde 2,1 büyürken, İkinci 500’de bu büyüme yüzde 0,2 ile neredeyse yatay kalmış durum­da. Sanayimiz daralma sonrası kırılgan bir dengelenme yaşıyor. Asıl çarpıcı olan da şu: Her iki grupta da operasyonel kâr üretilmesine rağmen, vergi öncesi kâr mar­jı İSO 500’de yüzde 3,4’e, İkinci 500’de ise yüzde 2,2’ye kadar gerilemiş durumda.

Bunun en büyük nedeni elbette finans­man giderleri. Her iki grupta da faali­yet kârının yaklaşık yüzde 85-87’si fi­nansman giderleri tarafından yutuluy­or. Yani sanayicimiz aslında kendisi için değil, büyük ölçüde finansmanı sağlayan­lar için çalışıyor. Üstelik kısa vadeli mali borçların payı İSO 500’de yüzde 49,5 iken, İkinci 500’de yüzde 54’e ulaşmış durum­da. Bu tablo bize, özellikle orta ölçekli san­ayicimizin çok ciddi bir refinansman riski taşıdığını söylüyor.

Sorun yalnızca yüksek faiz mi?

Elbette yüksek faiz ortamı, zayıflayan dış talep ve kur politikası sanayicimizi zorluy­or. Hepsi gerçek, hepsi yakıcı. Ancak son yıllarda sürekli tekrar ettiğim bir konu var: Artık “pazar büyüyor, ben de büyürüm” an­layışı sona erdi. Yalnızca konjonktürü, dev­leti veya dış koşulları suçlayarak kendi hat­alarımızı örtemeyiz.

Bugün birçok şirkette asıl sorun, ciro ba­zlı yönetim anlayışının sürmesidir. Han­gi ürünün veya müşterinin gerçekten kârlı olduğunu bilmeden daha fazla satmaya çalışmak intihardır. İşletme sermayesi iyi yönetilmiyor, stoklar nakde dönüşmüyor. Ciro büyürken nakit yaratılamıyor.

Yönetim kurulları neyi değiştirmeli?

BKYD raporunda da açıkça ortaya ko­yulduğu gibi, 2026 yılı sanayicilerimiz için bir hacim ve pazar payı savaşı yılı ol­mamalıdır. 2026, bilanço ve nakit savun­ması yılıdır; 2027 ise ancak doğru adımlar atılırsa seçici yatırım ve ölçekleme yılı ola­bilecektir.

Bu süreçte yönetim kurullarının ma­sasında şu başlıklar olmalıdır: Nakit dönüşüm süresi, borç oranının disiplin al­tına alınması ve ürün bazında katkı mar­jlarının şeffaflaştırılması. Ayrıca çalışan başına katma değerin teknolojiyle yukarı çekilmesi şarttır. Ar-Ge yoğunluğumuz İSO 500’de yüzde 0,72, İkinci 500’de ise yüzde 0,57 gibi yetersiz seviyelerdeyken, sanay­imizin küresel arenada ve Avrupa’nın sınır­da karbon gibi yeni duvarları veya Çin’in yapay zekaya dayalı verimlilik felsefesi karşısında rekabet etmesi çok zordur.

Yeni oyunda kim kazanacak?

Bu dönemin kazananları, en büyük fabri­kalara sahip olanlar olmayacak. Kazanan­lar; konfor alanından çıkıp cirodan çok nakit üretimine odaklanan, veriyi karar süreçlerine entegre eden ve stratejisini iş modeliyle uyumlu hale getiren şirketler olacak.

Yönetim kurullarının temel sorusu artık “Ne kadar büyüdük?” değil, “Büyüme ne kadar nakit, tekrar edilebilir kâr, döviz geli­ri, teknoloji değeri ve bilanço dayanıklılığı üretti?” olmalıdır. Bu ise farklı bir yönetim anlayışı gerektiriyor.