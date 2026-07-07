Gelecek on senede şirket yönetimi nasıl olacak?
Şirket yönetimi önümüzdeki on yılda bugünkünden daha teknolojik, daha ölçülebilir ama daha insani olmak zorunda kalacak. Çünkü şirketlerin meselesi artık sadece satış, maliyet veya büyüme değildir. Yapay zekâ, jeopolitik gerilimler, finansmana erişim, iklim baskısı, yetenek açığı ve güven sorunu aynı anda yönetilmesi gereken başlıklar haline geldi. Bu nedenle geleceğin iyi yönetilen şirketi, doğru strateji yazan değil; belirsizlik altında hızlı öğrenen şirket olacak.
Yapay zekâ yönetecek, insan hüküm verecek
Gelecek on yılın en belirleyici değişimi, yapay zekânın yönetim süreçlerinin içine yerleşmesi olacak. Bütçe, raporlama, satın alma, müşteri analitiği, insan kaynakları, iç denetim, hukuk, tedarik zinciri ve strateji süreçlerinde yapay zekâ destekli karar sistemleri yaygınlaşacak. Ancak bu, yöneticinin gereksizleşeceği anlamına gelmez. Tam tersine, yöneticinin rolü değişecek. Yönetici daha az veri toplayacak, daha az tablo hazırlayacak; buna karşılık daha fazla anlamlandıracak, önceliklendirecek, sorgulayacak ve doğru karar verecek.
Burada kritik konu, yapay zekâyı şirkete almak değil, onu doğru yönetişim içine almaktır. Şirketlerin gündeminde “hangi aracı kullanalım?” sorusundan çok, “bu araç hangi veriye dayanıyor, hangi kararı etkiliyor, yanılma maliyeti nedir, sorumluluk kimdedir?” soruları olacak. Algoritmanın ürettiği cevabı sorgulamayan yönetimler hız kazanırken hata da büyütecek.
Hiyerarşi azalacak, hesap verebilirlik artacak
Geleceğin şirketinde klasik emir-komuta anlayışı zayıflayacak. Çünkü karmaşık sorunlar artık tek kişinin bilgisiyle çözülemiyor. Pazarı satış biliyor, müşteriyi çağrı merkezi duyuyor, riski iç denetim görüyor, veriyi teknoloji ekipleri işliyor, maliyeti operasyon taşıyor. Bu nedenle yönetim daha yatay, daha ağ yapılı ve daha disiplinler arası çalışmak zorunda kalacak.
Ancak bu, disiplinsizlik anlamına gelmemeli. Tam tersine, hiyerarşinin azaldığı yerde hesap verebilirlik daha da güçlenmelidir. Herkesin görüş verdiği ama kimsenin sorumluluk almadığı yapılar geleceğin değil, bugünün verimsiz kalıntısıdır. Yeni yönetim modeli; net roller, güçlü süreçler, şeffaf performans göstergeleri ve hızlı geri bildirim üzerine kurulacak.
Bu dönemde patronların ve CEO’ların en büyük sınavı kontrol takıntısından vazgeçmek olacak. Her kararı onaylayan, her detaya müdahale eden liderlik modeli şirketi yavaşlatır. Geleceğin lideri her şeyi kontrol eden değil, doğru sistemi kuran, insanları güçlendiren ve doğru göstergelerle şirketin nabzını tutan lider olacak.
Strateji yaşayan bir sisteme dönüşecek
Bugün birçok şirkette strateji hâlâ yılda bir kez hazırlanan, sunum dosyalarında kalan ve günlük kararlarla zayıf bağ kuran bir doküman gibi ele alınıyor. Gelecek on yılda bu yaklaşım çalışmayacak. Çünkü pazarlar hızla değişecek, iş modelleri eskiyecek, müşterinin beklentisi daha sık dönüşecek. Bu nedenle strateji, statik bir plan değil, yaşayan bir yönetim sistemi haline gelmek zorunda.
Yaşayan strateji demek, şirketin vizyonu ile bütçesinin, risk iştahı ile yatırımlarının, süreçleri ile insan kaynağının, teknolojisi ile kültürünün aynı yönde çalışması demektir. Ben buna stratejik rezonans diyorum. Şirketin parçaları aynı hedefe titreşmediğinde, çok çalışan ama az sonuç üreten organizasyonlar ortaya çıkar. Başarılı şirketler, enerjisini dağıtan değil, odaklayan şirketler olacak.
Sonuç olarak şirket yönetimi daha dijital ama daha mekanik değil; daha veriye dayalı ama daha vicdansız değil; daha hızlı ama daha savruk değil. Başarılı şirket, teknolojiyi akıllı kullanan, insanı merkeze alan, stratejisini canlı tutan ve hesap verebilirliği kültüre dönüştüren şirket olacak.
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