Ses duvarı kırıldı: Test pilotları, TCMB başkanları, süpersonik jetler ve enflasyon
Chuck Yeager, o tarihi sabah, yani 14 Ekim 1947 günü; basınçlı T-1 üniformasını giyerken hayatının en tehlikeli göreviyle yüzleşiyordu. Ses hızını aşacağı roket uçağı Bell X-1’in jet akrabaları transonik hızlarda birçok yetenekli test pilotunun kaderini çizmişti bile.
Dr. Fatih Karahan da 3 Şubat 2024 sabahında, TCMB’nin direksiyonuna geçerken nasıl bir mücadeleye atıldığının tamamen farkındaydı. Çünkü kendisi gibi ekonomide doktorasını yapmış Erdem Başçı sonrası, TCMB koridorlarında beş başkan ve pek çok PPK üyesi adeta türbülansa yakalanmıştı.
İşte burada süpersonik jetlerle enflasyon arasındaki şaşırtıcı benzerlik ortaya çıkıyor: Bir kere kontrol dışı kaldılar mı, ikisini de tekrar stabilize edebilmek neredeyse imkansızdır.
Davranma cesareti gösterebilen kişiler
Test pilotlarının sırrı, şuurları yarı kapalı haldeyken bile doğru kararlar alabilmelerinde gizlidir. Onların refleksleri ölüm kalım üzerine kuruludur; içgüdüleri çelik gibidir. Merkez bankacıları da kriz anlarında sükunetlerini koruyup radikal kararlar alabilme yeteneğine haizdirler, sinirleri çelik gibidir. Çünkü piyasalar alev aldığında normal protokolleri unutup hızlı ve sıra dışı hamleler gerekir. Test pilotları da merkez bankacılar da davranma cesareti (‘Courage to Act’) gösterebilen kişilerdir.
Mart ayında piyasanın tansiyonu yükselince TCMB bazı olağanüstü kararları devreye soktu. Elbette bu kararların her biri kusursuz değildi ve tartışılabilir yönleri vardı. Ama tıpkı test pilotlarının bazen hayatta kalmak için inanılmaz manevralara başvurmaları gibi, Merkez Bankası da beklenmedik hamlelerle enflasyonun kontrolden çıkmasını önlemeye çalıştı.
Ve sonunda gördük ki, Chuck Yeager'ın ses duvarını sağ salim paramparça edişi gibi, Dr. Karahan da kritik bir eşiği başarıyla geride bıraktı.
Kritik eşiğe dayandı
Yüzde 30 seviyesi, Türkiye’de enflasyon için psikolojik bir ses duvarına dönüşmüştü. Mart ayına girerken ‘3 ay/3 ay mevsim etkisinden arındırılmış ve yıllıklandırılmış’ trend enflasyon bu kritik eşiğe dayanmıştı. Aynen jetlerin ses hızına yaklaşırken hissettiği müthiş basınç gibi, piyasadaki stres, trend enflasyonu aniden yüzde 40 seviyesine doğru tırmandırmaya başlamıştı.
Tartışmalar yüzde 30 seviyesinde katılık etrafında yoğunlaşıyordu. Ses duvarı, bir can daha mı alacaktı?
Nihayet geçtiğimiz hafta TÜİK’in açıkladığı verilere göre trend enflasyon yüzde 30 sınırını kırdı ve yüzde 28,7 seviyesine geri çekildi. Jetlerin ses hızını ani bir sıçramayla geçmesi gibi, trend enflasyon da Mayıs’tan Haziran’a yüzde 33'ten yüzde 28'e indi. Hane halkı beklentileri de aynı dönemde 7 tam puanlık sert bir düşüşle rahatladı. Bu başarı, tesadüf değil; doğru pilotaj ve cesur hamlelerin eseridir.
Böylelikle yılsonu için Merkez Bankası'nın yüzde 29 enflasyon tahmini ilk kez net bir şekilde ufukta belirdi. Artık somut ve gerçekçi bir şekilde radarda yanıp sönüyor. Yönetilen fiyatlardaki son zamlar dez-enflasyonist karakter taşıyor ve mevcut eğilimi değiştirmeyecek düzeyde. Uygulanan zam oranları, cari trend enflasyonun altında kaldıkça ana eğilimi değiştirmezler. Maliye politikasının oynayabileceği alan da işte tam burayla sınırlı. Senenin başında sağlık katılım payları konusunda yaşanan deneyim, aynı hatanın tekrarlanmayacağının garantisi.
Ses duvarını kıran hamlenin en güçlü motoru
Peki, enflasyondaki bu ses duvarını kıran hamlenin en güçlü motoru neydi? Elbette gıda fiyatları! Gıda fiyatları, uzun bir aradan sonra yeniden mevsimsel karakterine döndü ve Mayıs ayını takiben Haziran ayında da gerileyerek (yüzde -0,4) yıllık bazda yüzde 29,7’e indi. Gıda enflasyonu da yüzde 30’luk psikolojik eşiği nihayet kırdı.
Tarım ekosistemi bürokrasisi küresel piyasa konjonktürüyle uyumlu kararlar alıyor ve uyguluyor. Mısır fiyatlarının buşel başına Şikago’da 4 ABD doları sınırına dayanması, biyo-yakıt teşvikleri nedeniyle artan soya kırımının küspe arzını artırması önümüzdeki dönem yem fiyatları için pozitif gelişmeler. Bunu daha önce irdelemiştik. Avrupa’nın sezona girmesiyle küresel süt fiyatları zirve tırmanışını sonlandırdı. Yeni Zelanda süt arzında güçlü seyrin sürmesi bekleniyor. Yurt içinde süt fiyatları önemli ölçüde istikrar kazandı. Hayvancılık, dengeleniyor. Küresel gıda enflasyonu sakinleşiyor. Cuma günü itibariyle FAO endeksindeki artış hızı yıllık yüzde 5,8 oranında sabit. Önümüzdeki sene manşet enflasyonun neredeyse dörtte birini oluşturan gıda enflasyonu yüzde 10’lu seviyelere çekilebilir. Bu da enflasyonda ana eğilimin önceki rejim seviyesi yüzde 12’yi hedeflediğini gösteriyor. 2027 itibarıyla tek haneli rakamları konuşmaya başlarız.
Unutmayalım: Ses duvarını kırmak, insanlığın uzaya açılışının ilk adımıydı. 22 sene sonra (!) insanlığı Ay yüzeyine indirirse ancak test pilotlarının indireceği belli olmuştu. Gerçekten de öncü astronotlar ve Ay’a ilk ayak basan, Chuck Yeager’ın cesaret mirasını devralan test pilotlarıydı (‘The Right Stuff’).
Dr. Karahan’ın önünde daha kat edilecek çok mesafe var. Ancak şu anki gidişat çok net: Enflasyonun yönü artık aşağı doğru. Dr. Karahan rezerv kullandı, asimetrik faiz koridorunu etkinleştirdi, olağanüstü toplantı yaptı ama Chuck Yeager’ın hatta Neil Armstrong'un bile zorlandığı o son hamleye henüz başvurmadı:
‘Eject/Abort’ tuşuna basmadı, -en azından şimdilik.