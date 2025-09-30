Jeoloji depremden ötesidir: Gübre piyasası, gıda fiyatları ve enflasyon
İnsanlık tarihinde Ay yüzeyine ayak basan 12 kişiden (moon-walkers) yalnızca birisi sivildir. NASA, ay yolculuklarını nihayetlendirdiği Apollo 17 ekibinde askeri pilotların yanında bir jeologu görevlendirmişti. Harrison H. Schmitt, jeolog hünerlerini konuşturarak gri tozla kaplı sevimsiz ay yüzeyinden bize (turuncu) renk vermeyi başarmıştı. Ay yüzeyine ilk ayak basan bir test pilotu son ayak basan ise bir jeologdu. NASA, Apollo programındaki tüm astronotlarını Dünya’nın çeşitli coğrafyalarında sıkı bir jeolojik saha eğitimine tabi tutmuştu.
Şu anda Dünya iktisadi gündeminin başında yer alan maddelerden birisi ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’nun (USGS) açıklayacağı kritik mineraller listesi. Listeye girmeyi başaran mineraller sınai kullanımlarda kritik tedarik planlaması ve düzenleyici öncelikler kazanıyor.
Kavramsal basitlik açısından tarımsal gübre türleri üç ana başlıkta değerlendiriliyor:
1 Potasyumlu gübreler (K),
2 Fosforlu gübreler (P), ve
3 Azotlu gübreler = üre (N).
Potas (K), Rusya ve Kanada’da geniş arazi yataklarından elde ediliyor. Fosfat (P) da Rusya’da bulunmakla birlikte küresel ölçekte Fas başat üretici. Üre (N) içinse amonyak yani doğal gaz ihtiyacı bulunuyor. Sülfür ve sülfürik asit hem bitki besinleri hem de fosfat üretiminde önemli bir etken madde. Dolayısıyla ülkeler genellikle gübre sanayilerinde dış kaynağa bağımlılar.
Gübre: Sivil bir stratejik silah
Gübre eksikliği doğrudan gıda arz güvenliğiyle bağlantılı. Avrupa’nın önde gelen üreticisi Yara CEO’sunun Rusya’ya karşı sert çıkışları “gübrenin nükleer silah” gibi kullanıldığı tartışmalarını alevlendirmişti. Ardından Avrupa Komisyonu Rus menşeli gübrelere yüksek gümrük vergileri getirdi.
Gümrük vergilerinden tanıdığımız birisi daha var: ABD Başkanı Donald Trump. Trump, sene başında görevi devraldığında Kanada’yı hedefe oturtmuştu. Bu dönemde potas fiyatları olumsuz etkilendi. Potas piyasası için emsal niteliğindeki Çin ve Hindistan’ın uzun vadeli kontratları 2024’te ton başına 280 dolar civarında iken bu yıl 350 dolar seviyesine yaklaştı.
ABD’de geniş alanda tarımı yapılan mısır ve soya için potas arz güvenliği kritik. Bu nedenle potasın USGS’in kritik mineral listesine alınması öneriliyor.
Fosfat ve Türkiye’ye etkisi
2025’te fosfat piyasası sert dalgalandı. DAP fiyatı 600 dolardan 800 dolar eşiğini test etti. Yurt içinde de DAP fiyatları yükseldi. Fosfat, nitelikli tarım ürünleri için hayati bir madde. Geçtiğimiz hafta TÜİK’in açıkladığı Temmuz ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’nde (Tarım-GFE) gübre fiyatları aylık %10 oranında artış kaydetti. Yıllık %50 oranında artışla manşet Tarım-GFE’yi %34 oranına hızlandırdı. Türkiye, önemli bir meyve üreticisi dolayısı ile DAP gübresine talep yoğun.
Türk çiftçisi için iyi bir haber geçtiğimiz hafta ABD’den geldi. Trump, açıkladığı vergi listesinde Fas’dan ilave bir oran talep etmiyor. Ancak daha önceden geçerli ABD ve Fas arasında telafi edici gümrük vergileri bulunuyor (countervailing duties – CVD). Fas ile gümrük vergisi davaları ve Rusya ile gerilim nedeniyle fosfor arzı tehdit altında. ABD meclisindeki vekiller bir araya gelerek USGS’in kritik mineral listesine fosforun eklenmesi için kurumun bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na dilekçe verdiler. Cumhuriyetçi ve Demokrat her iki partiden (bi-partisan) imzalanan dilekçe fosfor arz güvenliğini amaçlıyor.
Azotlu gübrelerde dengelenme
Azotlu gübreler daha çok doğal gaz piyasasına bağlı. 2025’te jeopolitik riskler fiyatları oynattı, ancak Çin’in ihracata dönüşü sayesinde üre piyasasında gevşeme başladı. Eylül’de düşüş hızlandı. Hindistan stoklarını belirli ölçüde toparladı. Arz-talep dengesi şekilleniyor.
Çiftçinin alım gücü erozyona uğruyor
Tahıl fiyatlarının düşmesiyle birlikte çiftçilerin gübre alım gücü son derece zayıflamış durumda. Mısır – gübre paritesi 2021 yılı Kasım ayından beri en düşük seviyesinde bulunuyor. ABD’de çiftçiler destek paketleri için baskıyı artırıyor. Trump, gümrük vergilerinden elde edilen gelirle çiftçileri finanse etmeyi ve tedarikçilere karşı hukuki adımlar atmayı planlıyor. Paketin detayları önümüzdeki haftalarda belirginleşecek.
Gübre alım gücündeki zayıflık nedeniyle çiftçilerin amonyum sülfat (AS) gibi alternatiflere ya da NPK kombinasyonunda çeşitli bileşik gübrelerle telafiye çalıştıkları görülüyor. Önümüzdeki sene ekim alanlarının azalacağı anlaşılıyor ve gübre kullanımı da beraberinde düşecek. Anketlere göre ABD’deki çiftçilerin %38’i gübre kullanımını azaltmayı planlıyor. Gübre piyasasında talep baskısı zayıflıyor.
Gübre fiyatlarının mevcut yüksek seviyelerde sürdürülebilirliği zor. USGS’in mineral listesinden bağımsız DAP fiyatları gevşeme eğilimine girdi. Etiyopya muhtemelen açtığı ihaleyi fiyat düşüşü nedeniyle iptal edecek. Eğer fosfat fiyatları da üreyi takip ederse önümüzdeki sezon çiftçi marjları açısından daha olumlu geçebilir. Üre fiyatları Eylül ayında çözülmeye başladı. Bunun ilk işaretini Tarım-GFE’de dönem verisinin açıklanacağı Kasım ayı sonunda görebiliriz.
