Şirket olarak 2025’te nereye odaklanalım?

2025 senesi ülkemizde yerleşik tüm şirketler için tıpkı 2024 gibi zorlu bir sene olacak. Bir tarafta enflasyon ile mücadelede katılıkların aşılamaması ve sıkı duruşa devam zorunluluğu, öbür tarafta dünyadaki olası jeopolitik krizler ve ticaret savaşları ve diğer tarafta dünyadaki ekonomilerin beklenenden çabuk toparlanmayacağı gerçeği bizi zorlu bir 2025’e getiriyor.

İki yolumuz var; ilki her zaman yaptığımızı yapmak ve işlerin düzeleceği umudu ile işleri idare etmek (ben buna konjonktürel yönetim diyorum), ikincisi ise makro değişkenler yerine mikroya yani şirkete, yönetime ve sisteme odaklanıp, şirketi stratejik olarak yöneterek, şartların ve rekabetin dışında kendimize avantajlar sağlamak.

Nereye odaklanalım?

İlk yolu seçenlere bu köşedeki yazılar yerine, kur, faiz, enflasyon, borsa, kripto yazılarını okumalarını tavsiye ederim. Faiz indirimi başlar bizim işler düzelir diyenler için ekonomi yazıları doğru adres. İkinci yolu tercih edecek az sayıda şirket için 2025’te şirket olarak nereye odaklanalım sorusuna yanıt arayalım. 2025 dönemi için dört kurumsal önceliği şu şekilde belirledim. Bunları belirlerken uluslararası kuruluşların raporları, danışmanlık şirketlerinin anketleri, kendi tecrübelerim ve önemli iş insanlarının görüşlerinden faydalandım.

1- İnovasyona dayalı strateji geliştirme

2- Sürdürülebilirlik / ESG temelli strateji ve operasyon kurgusu

3- İyi süreç yönetimi ve yapay zekâ temelli dijital dönüşüm

4- GRC (yönetişim, risk ve uyum)

İnovasyona dayalı strateji geliştirme

Değişimin şiddetlenmesi, şirketlerin stratejik esneklik kazanmasını ve inovasyonu iş yapış şekillerinin merkezine almasını zorunlu kılıyor. Sadece yenilik üretmek değil, yeniliği stratejik hedeflere entegre etmek artık bir rekabet avantajı değil, bir zorunluluk.

İnovasyona artık bir amaç değil, stratejik açıdan bir araç olarak bakmaya başlamak gerek. Amacımız sadece inovasyon yapmak değil; stratejilere inovasyonu, inovasyona stratejiyi entegre ederek, doğru iş modeli ve bunun icrası ile para kazanmak. Bu iş zor mu? Aslında zor değil. Doğru modeller ve araçlar ile inovasyona dayalı stratejiler geliştirip, rekabetten ve makro olumsuzluklardan sıyrılabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik / ESG

Sürdürülebilirlik artık bir sosyal sorumluluk meselesi değil, kurumsal sürdürülebilirliğin temeli. Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konuları, hem yatırımcıların, hem finans sağlayıcıların, hem de müşterilerin kararlarını doğrudan etkiliyor. Sürdürülebilirlik, stratejiye entegre olmalı. Hatta çekirdek stratejiler buna dayanmalı. Sürdürülebilirlik, son dönemde ortaya çıkan finansman havucu ile bu dönem iş dünyasında yönlendirici bir gerçek.

Süreç yönetimi ve dijital dönüşüm

Operasyonel mükemmeliyet, günümüz rekabet ortamında farklılaşmayı sağlıyor. Yapay zekâ, süreçleri optimize etmekle kalmıyor; aynı zamanda iş modellerini dönüştürerek yeni değer oluşturma alanları sunuyor. Tek şart konuya teknolojik araç seviyesinde değil, müşteriye yönelik fayda çerçevesinde; süreç iyileştirme temelli bakmak. Dolayısıyla süreç yönetiminde iyileşme sağlanmadan, sadece teknoloji ile operasyonel mükemmeliyet sağlanamaz. 2025 senesi iş süreçlerinizi analiz etmek, iyileştirmek ve dijitalleştirmek için çok uygun bir sene.

GRC

Şirketinizde risk yönetimi, iç denetim, iç kontrol ve uyum süreçlerinin oluşturulması veya güçlendirilmesi, kurumsal başarı için kritik önemde. Bu sistemleri bir GRC yazılımı ile entegre ederek devreye almak, stratejinin ve icranın başarısını artıracak en önemli unsur olarak görülmeli. Esasen GRC sistem ve teknolojilerinin şirket karlılığına ortalama %20 kadar olumlu etkisi var. Bu nedenle ajandanızda muhakkak GRC konusu da yer almalı.