Şirket yönetiminde keşfet ve tasarla dönemi
Starbucks’ın hikayesinde önemli bir dönüm noktası vardır. Şirketin efsane CEO’su Howard Schultz’un 1980’lerin başında, pazarlama müdürü olarak şirketi temsilen bir fuar için Milano’ya gitmesi şirketin kaderini değiştirmiştir.
O zamana kadar müşterilerine kavrulmuş kahve çekirdekleri satan, sadece beş mağazaya sahip yerel bir perakendeci, Schultz’un Milano’da Espresso Cafe’leri keşfetmesi ve konsepti çok beğenip, bir fırsat olarak görüp ABD’ye taşıması ile bugünkü başarısına kavuşmuştur.
Keşfeden ve tasarlayanlar geleceğe yön veriyor
Bir önceki yazımda keşfetmek ve tasarlamak üzerine sohbet etmiştik. İşte Schultz, Jobs, Musk, Gates, Altman ya da diğer önemli iş liderlerinin en iyi yaptıkları iş de bu. Kimsenin göremediği boşlukları görmek, birbirleri ile ilişkisi yokmuş gibi gözüken noktaları birleştirip, bir fikre ulaşmak, seneler içinde edinilen tecrübeler ve içgörüler ışığında kimsenin fark etmediği trendleri yakalamak... İşte, 2025 ve sonrasında sahip olmamız gereken özellikler tam da bunlar.
Keşif ve tasarım, şüphesiz bugün iş dünyamızda, C-seviyede talep edilen, yaygın beceriler değil. Özellikle ülkemizde daha ziyade, işin teknik veya finansal boyutlarında yetkinlik aranıyor. Son birkaç senedir, yetenekleri keşfetme ve elde tutma ile dijital dönüşüm de C-seviyeden beklenenler arasına girdi. Oysa, özellikle CEO / Genel Müdür pozisyonları için en çok aranan özellikler keşif ve tasarım olmalı.
Dışarıdan içeriye şirket tasarımı
En önemli tasarım unsuru stratejiler ile birlikte iş modeli, organizasyon ve süreçlerin tasarımı. CEO’ların bu işe öncülük etmesi, bunu talep etmesi bekleniyor. Gelecekte ortaya çıkması muhtemel ya da hali hazırda yeni yeni gözükmeye başlamış olan müşteri ihtiyaçları, işin başlangıç noktası. Sonrasında, bu ihtiyaçları karşılayacak ürün ve hizmetleri tanımlamak, bunların değer önerilerini belirlemek, prototipleri pazarda test etmek, müşteriye ulaştırma kanallarını tasarlamak, gelir ve maliyet yapılarını bu modele göre optimize etmek gerekiyor. Tabi hepsinden önce, bu tabloyu ortaya çıkartacak temel yeteneklerinizi tasarlamanız gerekiyor.
İçeriden dışarıya dönemi bitti!
Bitti çünkü devir değişti. Artık ya fiyatınız rakiplerden ciddi manada düşük olacak (ölçek) ya da ürün/hizmetiniz rakiplerin ürün ya da hizmetlerinden farklı olacak. Benim şöyle bir üretim hattım var, şu kadar ürün üretirim, şöyle kaliteli hizmet sağlarım, ben iyisi mi, bunları satmaya çalışayım, bunlara müşteri bulayım anlayışı bitiyor. İçeriden dışarıya bakma devri sona eriyor. Artık şirketinizin geçmişte ne olduğundan ziyade müşteri açısından gelecekte ne olabileceği önem taşıyor.
Dışarıdan içeri bakmak zor değil
Schultz örneği çok dramatik bir örnek. Koskoca bir ülkede, kocaman bir pazar boşluğunun tesadüfen fark edilmesi gibi duruyor. Oysa Schultz’un hayat hikayesini okursanız, onun hayatı boyunca dışarıyı ve değişimi dikkatle izleyen bir lider olduğunu anlarsınız. Peki ya siz? İşinize dışarıdan müşteri hatta henüz tanımlanmamış bir müşteri gözüyle bakabilir misiniz? Potansiyel boşluk ve fırsatları görüp, şirketinizi bu boşluk ve fırsatları değerlendirmek üzere yapılandırabilir misiniz? Bunu hızlı yapabilir misiniz? Sanıyorum, yeni dönemde, iş dünyasında bu keşfet-tasarla işi yeni rekabet avantajı olacak. Büyük resmi görebilmek için, ayrıntılardan ve operasyondan kafayı kaldırmak gerekiyor. CEO’lar veya patronlar için en zor iş de bu sanırım.
Bu dönemde, medeniyeti teşkil eden pek çok şeyin birbiri ile ilişkili olduğunu görmek ve bu bağlantıları iyi analiz etmek gerek. CEO’lar için içeriden dışarı yönetim devri bitti kanaatindeyim. Mikro yerine makroya odaklananlar, geleceğin başarılı liderleri olacak.