SOCAR, Güneydoğu’da dört kuyuda petrol arayacak

Türkiye ile Azerbaycan arasında son yıllarda hızla gelişen ilişkiler, ekonomik iş birliklerinde de etkisini gösteriyor. Azerbaycan devlet şirketi SOCAR ile TPAO, Güneydoğu'da petrol aramak için sondaj anlaşmasına imza attı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında son iki yıldır önemli yatırımlar ve iş birliği anlaşmaları imzalanıyor.

Karabağ’ın 44 günlük savaşın sonunda yeniden Azerbaycan toprağı olmasıyla hızla artan siyasi ilişkiler, ekonomide de yeni projelerin doğmasına neden oluyor. Altyapı, madencilik ile kendini gösteren bu ilişkiler, enerjide de yeni iş birlikleri kurulmasını sağlıyor. Enerji köprüsünün Azerbaycan tarafında, Azerbaycan devletine ait olan SOCAR, Türkiye tarafında ise TPAO bulunuyor.

Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı niteliği taşıyan ve bu yılın haziran ayında Karadeniz’de doğalgaz arama faaliyetleri için adım atan SOCAR’ın Türkiye Başkan Vekili Vagif Aliyev, Türkiye’nin Karadeniz’deki gaz keşiflerinin stratejik açıdan önemli olduğunu belirterek, “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile saha geliştirme ve üretim faaliyetlerinde birlikte çalışmamız söz konusu olabilir” diyerek önemli bir adımın atılacağının sinyalini vermişti. İki ülke arasında yeni gelişmenin doğalgaz olması beklenirken, asıl proje petrolden geldi.

4 kuyuda arama yapılacak

Azerbaycan merkezli şirkete ait SOCAR AQS Sondaj Mühendislik ile TPAO sondaj sözleşmesi imzaladı. Anlaşmayla SOCAR, güneydoğu bölgesinde 4 petrol kuyusu açacak. Anlaşmanın Türkiye’nin petrol üretimini desteklemesi ve bölgedeki istihdamı artırması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de bölgede petrol arama faaliyetleri duyurulmuştu. Duyuruda TPAO’nun, Siirt’te 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldığı belirtildi. Resmi Gazete’de yayınlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararına göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ayrıca Şırnak, Amasya ve Samsun’da 5 sahada petrol araması gerçekleştirecek.

15 yılda 18 milyar dolar yatırdı

Türkiye’ye PETKİM’i alarak adım atan SOCAR, son 15 yılda Türkiye’ye 18 milyar dolar yatırım yaptı. 1.453 hektar büyüklüğündeki İzmir Aliağa üretim tesisinde yılda 11 milyon ton ham petrol işleme hacmine sahip SOCAR Türkiye, Türkiye’nin cari açığına 1 milyar dolara yakın katkı sağlıyor. Tesiste 17 rüzgâr türbiniyle 51 megavatlık enerji de üretiliyor. Şirket, 2022 yılı sonunda 6.5 milyar TL ile 58 yıllık tarihinin net kâr rekorunu kırmıştı.